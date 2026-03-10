Informe revela que Trump apoyará la eliminación de Mojtaba Khamenei si no coopera con EU

Donald Trump apoyaría el asesinato del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, si se niega a ceder a las demandas estadounidenses, según un nuevo informe.

Esas demandas incluyen en gran medida que el país de Medio Oriente abandone su programa de armas nucleares, y fuentes dijeron al Wall Street Journal que Trump está dispuesto a eliminar al nuevo líder supremo si no coopera.

TE PUEDE INTERESAR: Ucrania despliega drones interceptores y expertos para proteger bases estadounidenses en Jordania

Una operación de ese tipo probablemente sería dirigida por fuerzas israelíes, de forma muy similar al brutal ataque que mató al padre de Mojtaba, el ayatolá Ali Khamenei, en Teherán el 28 de febrero, dijeron al Journal funcionarios estadounidenses actuales y anteriores.

Al menos otros 49 altos funcionarios iraníes también murieron en ese ataque, que desde entonces ha sumido al país en un estado de guerra con cohetes estadounidenses e israelíes que siguen cayendo.

La madre, la esposa y el hijo de Mojtaba también murieron en el ataque. Él también resultó herido en la explosión, aunque se desconoce la gravedad, según medios iraníes.

La semana pasada circularon informes de que Mojtaba probablemente sucedería a su padre, y el anuncio finalmente se realizó el domingo.

Trump le dijo previamente a The Post que “no estaba contento” con el nombramiento; también le dijo a Axios que Mojtaba era “inaceptable” y agregó que nadie ejercería el poder en Irán sin la aprobación de Estados Unidos.

“Queremos a alguien que traiga armonía y paz a Irán”, dijo el presidente.

Mojtaba, de 56 años, nunca ocupó un cargo gubernamental antes de su nombramiento, pero pasó su carrera trabajando en el trasfondo del régimen de su padre para promover su opresivo gobierno conservador.

Incluso se hizo referencia a él como “el poder detrás de las togas” en cables diplomáticos estadounidenses filtrados de la década de 2000, aproximadamente al mismo tiempo que se le acusó de manipular las elecciones presidenciales de Irán para asegurar los nombramientos de leales al régimen.

Mojtaba incluso manejaba los negocios y los intereses financieros de la familia, ayudándolos a amasar una riqueza considerable mientras los iraníes comunes trabajaban bajo su yugo.

Sin embargo, aún queda por ver si Mojtaba trabajará con Estados Unidos, aunque algunos han especulado que su nombramiento tiene como objetivo mostrar a Occidente que los objetivos de Irán no se han visto disuadidos por los ataques.

También las muertes de su esposa y su hijo en la huelga podrían ser aún más inquietantes, ya que Mojtaba fue tratado con importancia numerosas veces después de casarse y luchó para concebir y construir esa familia, según mostraron los cables filtrados.