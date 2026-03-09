Irán lanza una escalofriante promesa a su nuevo ayatolá sobre un misil personalizado

/ 9 marzo 2026
    Irán lanza una escalofriante promesa a su nuevo ayatolá sobre un misil personalizado
    A pesar del cambio en la cima del régimen clerical, Irán continuó con sus ataques de represalia, desatando una andanada de ataques con misiles contra las naciones del Golfo. ESPECIAL

El nuevo misil fue presentado en la televisión estatal iraní, apenas horas después de que Mojtaba Khamenei, de 56 años, fuera nombrado sucesor de su padre asesinado

Irán emitió una escalofriante promesa de lealtad a su nuevo líder supremo, un misil personalizado, mientras la República Islámica desató una nueva andanada de ataques con drones y misiles.

“A su servicio, Sayyid Mojtaba”, afirma el mensaje escrito en el costado del proyectil.

TE PUEDE INTERESAR: Irán confirma la ayuda de Rusia ‘en muchas direcciones diferentes’ en su guerra con EU e Israel

El nuevo misil fue presentado en la televisión estatal iraní, apenas horas después de que Mojtaba Khamenei, de 56 años, fuera nombrado sucesor de su padre asesinado.

Su nombramiento se produce después de que el presidente Trump advirtiera que el nuevo líder del régimen tiránico necesitaría la “aprobación de Estados Unidos” para sobrevivir.

“Si no obtiene nuestra aprobación, no durará mucho”, dijo a ABC News.

Trump había emitido previamente un veredicto condenatorio sobre Mojtaba, el hijo del asesinado ayatolá Ali Khamenei, describiéndolo como “inaceptable” y “un peso ligero”.

Trump dijo que quería una figura que pudiera “traer armonía y paz a Irán” y dijo que tenía que “participar” en el nombramiento del nuevo líder.

Mojtaba fue sancionado previamente por el gobierno de Estados Unidos en 2019 por acusaciones de que “representaba al líder supremo a título oficial” a pesar de nunca haber sido elegido.

A pesar de nunca haber ocupado un cargo electo, los analistas calificaron a Mojtaba de “mini líder supremo” y dijeron que era el “guardián” de su padre.

A pesar del cambio en la cima del régimen clerical, Irán continuó con sus ataques de represalia, desatando una andanada de ataques con misiles contra las naciones del Golfo.

Arabia Saudita interceptó cuatro drones que supuestamente se dirigían a un yacimiento petrolífero de Shaybah, mientras que los medios estatales de Bahréin informaron que 32 personas, incluidos niños, resultaron heridas en un ataque con drones iraníes al sur de la capital.

Arabia Saudita calificó los ataques de Irán de “reprensibles”, informó Al Jazeera.

Irán también ha disparado misiles balísticos, uno de los cuales fue derribado por las defensas aéreas de la OTAN, según Turquía.

El personal de la Fuerza Aérea de EE. UU. tiene su base en la base militar de Incirlik, en el sur de Turquía.

