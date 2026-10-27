Ingresan primeros presos a nueva cárcel de Costa Rica similar al CECOT salvadoreño

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Ingresan primeros presos a nueva cárcel de Costa Rica similar al CECOT salvadoreño
    Vista de una celda en el interior de la nueva prisión de máxima seguridad durante un recorrido para los medios de comunicación en Alajuela, Costa Rica. AP

El número de efectivos que serán asignados a este penal se reservó por razones de seguridad

SAN JOSÉ.- El Ministerio de Justicia de Costa Rica trasladó a los primeros 123 presos a la recién inaugurada cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que levantó Nayib Bukele en El Salvador.

Las primeras imágenes difundidas por las autoridades mostraron a los reos rapados y vestidos con trajes color naranja arrodillados en las celdas.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia y Ucrania inician un alto el fuego en Oleshky, pero mantienen los ataques en otros lugares

Cumpliendo lo que había solicitado la presidenta Laura Fernández el día de la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), los tres primeros presos ingresados fueron los sospechosos de haber asesinado a un policía en mayo.

“El CACCO es un monumento a la seguridad nacional, una respuesta contundente frente al crimen organizado y una garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin titubeos”, afirmó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en un comunicado de prensa.

Las autoridades destacaron que la prisión, con capacidad para 5 mil 100 reclusos, cuenta con sistema de videovigilancia las 24 horas, monitoreo permanente y presencia de oficiales en las pasarelas.

La nueva cárcel inaugurada el 14 de octubre cuenta con cinco módulos divididos en 17 celdas de 90 metros cuadrados cada una. El diseño de la estructura fue donado por el gobierno de El Salvador, mientras la inversión de Costa Rica para levantar los edificios fue de 35 millones de dólares.

Las autoridades estiman que la entrada en funcionamiento de la cárcel permitirá reducir la superpoblación carcelaria costarricense de un 59% a un 15%.

Esta cárcel de alta seguridad está destinada a los cabecillas de organizaciones criminales, delincuentes con capacidad de seguir operando sus negocios ilícitos desde prisión y otros delitos graves.

El ministro de Justicia ha hecho énfasis en que el CACCO funcionará bajo un modelo de alta disciplina, en el que los privados de libertad vestirán uniformes y cumplirán estrictas reglas de comportamiento.

Mientras Costa Rica imita el modelo Bukele, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la víspera en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá las condiciones inhumanas a las que son sometidos los recluidos en las cárceles salvadoreñas, entre las que se encuentra el CECOT.

El abogado de la organización no gubernamental Cristosal, David Morales, dijo ante la CIDH que su organización ha documentado la muerte de 454 presos en las cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
delitos

Localizaciones


El Salvador

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Cuando el barco se hunde

Cuando el barco se hunde
true

INE: Una purga necesaria

Apenas en abril de este año, Cruz García rindió protesta como consejera en el Instituto Nacional Electoral.

Tras salida de Taddei, eligen a Blanca Cruz como presidenta provisional del INE
Las variaciones mensuales y anuales del personal ocupada de las empresas IMMEX han caído en la mayor parte del año 2026 pero sin representar colapsos.

Después de siete caídas seguidas en 2026, personal ocupado de la Industria manufacturera crece 0.1%
Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos.

Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... azotará con lluvias intensas, tormentas con granizo y fuertes ráfagas de viento de hasta 70 km/h
Junto con Simón el Cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judaizantes dentro del grupo de ‘los Doce’.

¿Quién es San Judas Tadeo y por qué es tan milagroso?... Esta es la verdadera historia del primo de Jesús y ‘santo de las causas difíciles’
Un video de una antigua transmisión del streamer salvadoreño volvió a circular tras su muerte en Monterrey.

Dragon Ball, Bad Bunny y hasta Messi... Así quería Komanche que fuera su funeral (video)
El mexicano Canelo Álvarez encabezará la función “México contra el Mundo”, que se celebrará en la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli: horario y dónde ver la pelea por el título del CMB