Ingresan primeros presos a nueva cárcel de Costa Rica similar al CECOT salvadoreño

SAN JOSÉ.- El Ministerio de Justicia de Costa Rica trasladó a los primeros 123 presos a la recién inaugurada cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que levantó Nayib Bukele en El Salvador.

Las primeras imágenes difundidas por las autoridades mostraron a los reos rapados y vestidos con trajes color naranja arrodillados en las celdas.

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Cumpliendo lo que había solicitado la presidenta Laura Fernández el día de la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), los tres primeros presos ingresados fueron los sospechosos de haber asesinado a un policía en mayo.

“El CACCO es un monumento a la seguridad nacional, una respuesta contundente frente al crimen organizado y una garantía de que el Estado ejercerá su autoridad sin titubeos”, afirmó el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, en un comunicado de prensa.

Las autoridades destacaron que la prisión, con capacidad para 5 mil 100 reclusos, cuenta con sistema de videovigilancia las 24 horas, monitoreo permanente y presencia de oficiales en las pasarelas.

La nueva cárcel inaugurada el 14 de octubre cuenta con cinco módulos divididos en 17 celdas de 90 metros cuadrados cada una. El diseño de la estructura fue donado por el gobierno de El Salvador, mientras la inversión de Costa Rica para levantar los edificios fue de 35 millones de dólares.

Las autoridades estiman que la entrada en funcionamiento de la cárcel permitirá reducir la superpoblación carcelaria costarricense de un 59% a un 15%.

Esta cárcel de alta seguridad está destinada a los cabecillas de organizaciones criminales, delincuentes con capacidad de seguir operando sus negocios ilícitos desde prisión y otros delitos graves.

El ministro de Justicia ha hecho énfasis en que el CACCO funcionará bajo un modelo de alta disciplina, en el que los privados de libertad vestirán uniformes y cumplirán estrictas reglas de comportamiento.

Mientras Costa Rica imita el modelo Bukele, organizaciones defensoras de los derechos humanos denunciaron la víspera en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Panamá las condiciones inhumanas a las que son sometidos los recluidos en las cárceles salvadoreñas, entre las que se encuentra el CECOT.

El abogado de la organización no gubernamental Cristosal, David Morales, dijo ante la CIDH que su organización ha documentado la muerte de 454 presos en las cárceles de El Salvador desde que inició el régimen de excepción en marzo de 2022.