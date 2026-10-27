Rusia y Ucrania inician un alto el fuego en Oleshky, pero mantienen los ataques en otros lugares

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    Rusia y Ucrania inician un alto el fuego en Oleshky, pero mantienen los ataques en otros lugares
    El 30 de septiembre de 2026 se observan coches destruidos en una carretera que parte de la ciudad de Oleshky, ocupada por Rusia, en la región de Jersón, Ucrania. AP

Los disparos cesaron en los alrededores de la ciudad ocupada por los rusos en la región oriental de Jersón

El alto al fuego humanitario entre las fuerzas ucranianas y rusas en la ciudad de Oleshky, devastada por la guerra, entró en vigor el martes, dos días antes de lo previsto, según anunció la primera dama Melania Trump.

Los disparos cesaron en los alrededores de la ciudad ocupada por los rusos en la región oriental de Jersón a las 4 de la madrugada, hora de Moscú (21:00, hora del este del lunes).

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«El plazo se adelantó dos días para proteger la seguridad de los civiles y facilitar la entrega de ayuda humanitaria esencial. El área geográfica del alto el fuego se ha extendido más allá de Oleshky, dentro de la región de Jersón, para garantizar el paso seguro de los convoyes humanitarios», anunció Melania en una publicación en X al mediodía del martes.

Si bien los combates han cesado en los alrededores de la histórica ciudad de unos 25.000 habitantes para permitir la evacuación de niños y ancianos, la guerra continúa en otras partes de Ucrania, y la capital, Kiev, está siendo asediada por otra ronda de ataques aéreos rusos.

Oleshky se enfrentaba a una crisis humanitaria debido a la grave escasez de alimentos y medicinas, y sus habitantes restantes afirmaban que habían recurrido a cocinar y comer hierbas de los huertos.

“Como jefe del equipo negociador ucraniano, confirmo que la parte ucraniana está cumpliendo sus compromisos”, dijo Dmytro Lubinets, comisionado parlamentario de derechos humanos, en una publicación de Facebook que confirmaba el momento elegido por Rusia para la suspensión de las negociaciones.

En Telegram, el Ministerio de Defensa ruso anunció que había cesado los bombardeos en dirección a la ciudad de Jersón, que se encuentra frente a Oleshky al otro lado del río Dniéper y está en manos de tropas ucranianas.

La primera dama anunció el viernes que había negociado un alto el fuego para la región tras conversaciones con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin.

“Lo principal es liberar a estas personas del bloqueo para que puedan vivir”, dijo Zelensky a los periodistas el domingo.

La evacuación es complicada, ya que los ingenieros rusos primero tienen que despejar la carretera principal que conduce a la zona minada antes de que se puedan transportar alimentos y medicinas en camiones.

Los residentes deben registrarse para la evacuación y se espera que partan en un convoy de autobuses a partir del jueves.

Mientras tanto, los ataques rusos del martes alcanzaron el Puente del Sur y la infraestructura del metro en Kiev, lo que obligó a suspender el tráfico, según informaron funcionarios de la ciudad.

Al menos una persona ha muerto en la capital desde el lunes por la noche, y otras 15 han resultado heridas, entre ellas estudiantes de una residencia universitaria.

También se informó de que los ataques rusos en las ciudades de Kharkiv y Pavlohrad causaron muertos y heridos.

Un ataque con drones también causó la muerte de un hombre e hirió a seis personas en la ciudad de Briansk, en el oeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania.

Otra persona murió y 30 resultaron heridas cuando un dron impactó contra un autobús en la zona de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, controlada por Rusia, según informaron las autoridades locales.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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