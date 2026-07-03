Inicia Irán los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí, ¿quién era?

TEHERÁN- Irán se preparaba el viernes para el funeral de varios días del fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con pancartas por todo Teherán instando a la población a alzarse en apoyo de la República Islámica tras la devastadora guerra que mató al clérigo de 86 años. La teocracia del país espera ver a millones de personas inundar las calles de la capital a partir del sábado en escenas que recuerdan el entierro del fallecido líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.

Eso podría dar un impulso al gobierno de Irán, particularmente en un momento en que intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en negociaciones con Estados Unidos sobre un fin permanente de la guerra, y cuando aún persiste la preocupación de que Israel pueda atacar de nuevo. A pesar de eso, un poderoso general que dirige la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, apareció públicamente por primera vez en meses para el funeral. Otros altos funcionarios del gobierno también probablemente estarán presentes junto a dignatarios extranjeros en una muestra de fuerza de Irán. “Mientras estas personas, que son elegidas (por Dios), estén presentes, definitivamente continuaremos la misma política de ‘no a la humillación’ que fue fundada por la República Islámica”, dijo Mohammad Hossein Rezaei, un voluntario que el viernes se preparaba para el funeral. “Continuaremos nuestra política de buscar la independencia, y las decisiones se tomarán dentro del país, y el pueblo decidirá su propio destino”, agregó. ATAÚDES SON EXHIBIDOS EN TEHERÁN El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, se encontraba en la Gran Mosalla (Mezquita) de Teherán junto a los de sus familiares también asesinados en el ataque aéreo israelí ocurrido en los primeros instantes de la guerra el 28 de febrero. Entre los muertos homenajeados figuran un yerno, su hija mayor, una nieta de 14 meses y la esposa del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, el hijo del líder anterior que permanece oculto luego que, según informes, resultó herido en el ataque.

Líderes religiosos y dignatarios extranjeros pasaron junto al féretro de Jamenei al tiempo que una banda militar tocaba o un hombre cantaba oraciones. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente Masoud Pezeshkian, líderes clave del gobierno civil del país, presentaron sus respetos. En un video publicado por medios estatales iraníes se observó la ceremonia de duelo por Jamenei el jueves por la noche. Los dolientes, vestidos de negro y a quienes los medios estatales identificaron como provenientes de familias que perdieron seres queridos en la guerra de 12 días de 2025 y en la reciente guerra de Irán, arrojaron pañuelos y otros objetos para que los asistentes los rozaran contra el ataúd, una práctica común en Irán vista como una bendición. Más tarde, los medios estatales mostraron imágenes del féretro de Jamenei cubierto con una bandera roja con caligrafía blanca que decía “Ya Hussein”, una expresión chií en recuerdo del martirio, en el siglo VII, del nieto del profeta Mahoma. La bandera ondeaba sobre el santuario de cúpula dorada del imán Hussein en Karbala, Irak. También simboliza tradicionalmente tanto la sangre derramada de alguien asesinado injustamente como un llamado a la venganza. ¿QUIÉN FUE EL AYATOLÁ ALI JAMENEI’ El ayatolá Ali Jamenei remodeló de manera drástica a Irán durante más de tres décadas como líder supremo, convirtiendo a la República Islámica en una potencia regional y llevándola cada vez más a la confrontación con Israel y Estados Unidos. Su funeral, que se prolongará durante varios días, comienza el sábado, meses después de que fuera asesinado al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

Jamenei tomó las riendas del país tras la muerte en 1989 del ayatolá Rujolá Jomeini, el fogoso ideólogo que encabezó el derrocamiento del sha e instauró el gobierno de clérigos musulmanes chiíes. A Jamenei, una figura más gris y con credenciales religiosas más débiles, le correspondió convertir esa visión revolucionaria en un aparato estatal. Respaldó a una miríada de grupos armados en Oriente Medio, impulsó el programa nuclear de Irán y enfrentó con represiones varios movimientos de protesta. Aunque sus choques con Estados Unidos e Israel eran una fuente de apoyo en el país, finalmente condujeron a su caída. CONSTRUYÓ EL PODERÍO MILITAR DE IRÁN, INCLUSO MEDIANTE FUERZAS ALIADAS Tras la guerra de la década de 1980 con Irak, Jamenei convirtió a la fuerza paramilitar Guardia Revolucionaria en el organismo más importante que apuntalaba su gobierno. La Guardia se transformó en un coloso militar y empresarial, la fuerza más selecta del país, con presencia en todos los sectores de la economía iraní.

Bajo el mandato de Jamenei, Irán también pasó por completo de la guerra convencional al apoyo de fuerzas aliadas, al construir el “Eje de la resistencia”. Eso incluyó el respaldo al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que expulsó a Israel del sur de Líbano en 2000 y desde entonces ha combatido repetidamente a las fuerzas israelíes. Irán también ha apoyado a los rebeldes hutíes de Yemen, que en 2014 tomaron la capital del país y se mantuvieron durante más de una década en una guerra empantanada, y al grupo armado palestino Hamás, que ha combatido a Israel en la Franja de Gaza. Milicias respaldadas por Irán también libraron una insurgencia contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak. Sin embargo, las guerras en Oriente Medio desencadenadas por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 pusieron en marcha el colapso de ese “Eje de la resistencia” y dejaron a Hamás y Hezbollah más debilitados. JAMENEI INSISTIÓ EN EL DERECHO DE IRÁN A UN PROGRAMA NUCLEAR Durante décadas, el líder restó importancia a las sanciones de la ONU y siguió adelante con el programa nuclear de Irán, que, según Estados Unidos y sus aliados, ocultó un proyecto secreto para construir un arma nuclear hasta 2003. Jamenei emitió una fetua verbal, o dictamen religioso, según la cual las armas nucleares son contrarias al islam, pero prometió que el país nunca renunciaría a su derecho a desarrollar lo que calificó como un programa pacífico de energía nuclear.

En virtud de un acuerdo nuclear establecido en 2015, Irán aceptó reducir drásticamente sus reservas y el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones. Pero desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Washington del pacto en 2018, una decisión celebrada por Israel, , Irán ha acumulado una reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico. Israel y algunos funcionarios de Estados Unidos han manifestado su preocupación de que Teherán podría usarlo para construir armas nucleares si así lo decidiera. Los bombardeos de Estados Unidos e Israel en 2025 y la guerra actual han tenido como objetivo el programa nuclear de Irán. SU GOBIERNO ESTUVO MARCADO POR PROTESTAS MULTIDINARIAS Y REPRESIONES La represión política y la tambaleante economía de Irán han alimentado oleadas de protestas cada vez mayores. En 2009, estallaron protestas cuando la oposición reformista afirmó que la victoria en la reelección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad había sido amañada. Decenas de personas murieron y cientos fueron detenidas en una ofensiva.

En 2017 estallaron protestas económicas y las manifestaciones se intensificaron en 2019 por un aumento de los precios de la gasolina fijados por el gobierno. La represión gubernamental provocó la muerte de más de 300 personas, según activistas. Las protestas estallaron de nuevo en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por no llevar correctamente el velo. Más de 500 personas murieron y decenas de miles fueron arrestadas cuando las fuerzas de seguridad arremetieron contra las manifestaciones.