Inicia Irán los mayores funerales de su historia para despedir a Alí Jameneí, ¿quién era?
El ayatolá Ali Jamenei remodeló de manera drástica a Irán durante más de tres décadas como líder supremo, convirtiendo a la República Islámica en una potencia regional
TEHERÁN- Irán se preparaba el viernes para el funeral de varios días del fallecido líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, con pancartas por todo Teherán instando a la población a alzarse en apoyo de la República Islámica tras la devastadora guerra que mató al clérigo de 86 años.
La teocracia del país espera ver a millones de personas inundar las calles de la capital a partir del sábado en escenas que recuerdan el entierro del fallecido líder supremo, el ayatolá Ruhollah Jomeini, en 1989.
Eso podría dar un impulso al gobierno de Irán, particularmente en un momento en que intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en negociaciones con Estados Unidos sobre un fin permanente de la guerra, y cuando aún persiste la preocupación de que Israel pueda atacar de nuevo.
A pesar de eso, un poderoso general que dirige la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, apareció públicamente por primera vez en meses para el funeral. Otros altos funcionarios del gobierno también probablemente estarán presentes junto a dignatarios extranjeros en una muestra de fuerza de Irán.
“Mientras estas personas, que son elegidas (por Dios), estén presentes, definitivamente continuaremos la misma política de ‘no a la humillación’ que fue fundada por la República Islámica”, dijo Mohammad Hossein Rezaei, un voluntario que el viernes se preparaba para el funeral.
“Continuaremos nuestra política de buscar la independencia, y las decisiones se tomarán dentro del país, y el pueblo decidirá su propio destino”, agregó.
ATAÚDES SON EXHIBIDOS EN TEHERÁN
El féretro de Jamenei, cubierto con una bandera, se encontraba en la Gran Mosalla (Mezquita) de Teherán junto a los de sus familiares también asesinados en el ataque aéreo israelí ocurrido en los primeros instantes de la guerra el 28 de febrero.
Entre los muertos homenajeados figuran un yerno, su hija mayor, una nieta de 14 meses y la esposa del nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, el hijo del líder anterior que permanece oculto luego que, según informes, resultó herido en el ataque.
Líderes religiosos y dignatarios extranjeros pasaron junto al féretro de Jamenei al tiempo que una banda militar tocaba o un hombre cantaba oraciones. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y el presidente Masoud Pezeshkian, líderes clave del gobierno civil del país, presentaron sus respetos.
En un video publicado por medios estatales iraníes se observó la ceremonia de duelo por Jamenei el jueves por la noche. Los dolientes, vestidos de negro y a quienes los medios estatales identificaron como provenientes de familias que perdieron seres queridos en la guerra de 12 días de 2025 y en la reciente guerra de Irán, arrojaron pañuelos y otros objetos para que los asistentes los rozaran contra el ataúd, una práctica común en Irán vista como una bendición.
Más tarde, los medios estatales mostraron imágenes del féretro de Jamenei cubierto con una bandera roja con caligrafía blanca que decía “Ya Hussein”, una expresión chií en recuerdo del martirio, en el siglo VII, del nieto del profeta Mahoma. La bandera ondeaba sobre el santuario de cúpula dorada del imán Hussein en Karbala, Irak. También simboliza tradicionalmente tanto la sangre derramada de alguien asesinado injustamente como un llamado a la venganza.
¿QUIÉN FUE EL AYATOLÁ ALI JAMENEI’
El ayatolá Ali Jamenei remodeló de manera drástica a Irán durante más de tres décadas como líder supremo, convirtiendo a la República Islámica en una potencia regional y llevándola cada vez más a la confrontación con Israel y Estados Unidos.
Su funeral, que se prolongará durante varios días, comienza el sábado, meses después de que fuera asesinado al inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.
Jamenei tomó las riendas del país tras la muerte en 1989 del ayatolá Rujolá Jomeini, el fogoso ideólogo que encabezó el derrocamiento del sha e instauró el gobierno de clérigos musulmanes chiíes. A Jamenei, una figura más gris y con credenciales religiosas más débiles, le correspondió convertir esa visión revolucionaria en un aparato estatal.
Respaldó a una miríada de grupos armados en Oriente Medio, impulsó el programa nuclear de Irán y enfrentó con represiones varios movimientos de protesta. Aunque sus choques con Estados Unidos e Israel eran una fuente de apoyo en el país, finalmente condujeron a su caída.
CONSTRUYÓ EL PODERÍO MILITAR DE IRÁN, INCLUSO MEDIANTE FUERZAS ALIADAS
Tras la guerra de la década de 1980 con Irak, Jamenei convirtió a la fuerza paramilitar Guardia Revolucionaria en el organismo más importante que apuntalaba su gobierno. La Guardia se transformó en un coloso militar y empresarial, la fuerza más selecta del país, con presencia en todos los sectores de la economía iraní.
Bajo el mandato de Jamenei, Irán también pasó por completo de la guerra convencional al apoyo de fuerzas aliadas, al construir el “Eje de la resistencia”.
Eso incluyó el respaldo al grupo político-paramilitar libanés Hezbollah, que expulsó a Israel del sur de Líbano en 2000 y desde entonces ha combatido repetidamente a las fuerzas israelíes.
Irán también ha apoyado a los rebeldes hutíes de Yemen, que en 2014 tomaron la capital del país y se mantuvieron durante más de una década en una guerra empantanada, y al grupo armado palestino Hamás, que ha combatido a Israel en la Franja de Gaza. Milicias respaldadas por Irán también libraron una insurgencia contra las fuerzas de Estados Unidos en Irak.
Sin embargo, las guerras en Oriente Medio desencadenadas por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 pusieron en marcha el colapso de ese “Eje de la resistencia” y dejaron a Hamás y Hezbollah más debilitados.
JAMENEI INSISTIÓ EN EL DERECHO DE IRÁN A UN PROGRAMA NUCLEAR
Durante décadas, el líder restó importancia a las sanciones de la ONU y siguió adelante con el programa nuclear de Irán, que, según Estados Unidos y sus aliados, ocultó un proyecto secreto para construir un arma nuclear hasta 2003.
Jamenei emitió una fetua verbal, o dictamen religioso, según la cual las armas nucleares son contrarias al islam, pero prometió que el país nunca renunciaría a su derecho a desarrollar lo que calificó como un programa pacífico de energía nuclear.
En virtud de un acuerdo nuclear establecido en 2015, Irán aceptó reducir drásticamente sus reservas y el enriquecimiento de uranio a cambio del levantamiento de sanciones. Pero desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retiró a Washington del pacto en 2018, una decisión celebrada por Israel, , Irán ha acumulado una reserva de uranio enriquecido a niveles cercanos a los de grado armamentístico. Israel y algunos funcionarios de Estados Unidos han manifestado su preocupación de que Teherán podría usarlo para construir armas nucleares si así lo decidiera.
Los bombardeos de Estados Unidos e Israel en 2025 y la guerra actual han tenido como objetivo el programa nuclear de Irán.
SU GOBIERNO ESTUVO MARCADO POR PROTESTAS MULTIDINARIAS Y REPRESIONES
La represión política y la tambaleante economía de Irán han alimentado oleadas de protestas cada vez mayores.
En 2009, estallaron protestas cuando la oposición reformista afirmó que la victoria en la reelección del presidente de línea dura Mahmoud Ahmadinejad había sido amañada. Decenas de personas murieron y cientos fueron detenidas en una ofensiva.
En 2017 estallaron protestas económicas y las manifestaciones se intensificaron en 2019 por un aumento de los precios de la gasolina fijados por el gobierno. La represión gubernamental provocó la muerte de más de 300 personas, según activistas.
Las protestas estallaron de nuevo en 2022 por la muerte de Mahsa Amini, una joven detenida por no llevar correctamente el velo. Más de 500 personas murieron y decenas de miles fueron arrestadas cuando las fuerzas de seguridad arremetieron contra las manifestaciones.
A finales de 2025, estallaron protestas económicas que crecieron hasta convertirse en lo que parecía ser el mayor movimiento de protesta de la historia. Cientos de miles de personas en todo el país salieron a las calles, exigiendo el fin de la República Islámica. La ferocidad de la represión, varios activistas dicen que murieron al menos 7 mil personas, dejó atónitos a los iraníes.
NO ESTÁ CLARO QUÉ VIENE DESPUÉS
La muerte de Jamenei plantea interrogantes sobre el futuro de la República Islámica. El hijo del difunto líder, el ayatolá Moytabá Jamenei, fue elegido como el próximo líder supremo. Pero se piensa que resultó herido en los ataques en los que murió su padre y no se le ha visto en público.
Cuando Trump inició la guerra actual, instó a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”. Sin embargo, aún no ha habido señales de un levantamiento de ese tipo, ya que los sectores de línea dura se han congregado cada noche en las calles de Teherán.
Lo que ocurra después del entierro del difunto Jamenei puede depender en gran medida de organismos como la Guardia Revolucionaria, que ha demostrado repetidamente su disposición a usar una fuerza abrumadora para mantener el poder.
ESTO ES LO QUE HAY QUE SABER SOBRE SU FUNERAL
Meses después de la muerte del líder supremo de Irán al inicio de su guerra con Estados Unidos e Israel, los dolientes celebrarán un funeral y sepelio de varios días para el fallecido ayatolá Ali Jamenei.
Durante el periodo de duelo, el cuerpo de Jamenei será trasladado por varias ciudades de Irán y del vecino Irak. Es probable que la teocracia iraní aliente al público, a los empleados del gobierno y a las fuerzas paramilitares a llenar las calles en su honor.
Jamenei, que dirigió Irán durante casi cuatro décadas, murió el 28 de febrero cuando Estados Unidos e Israel iniciaron conjuntamente la guerra. El funeral se retrasó por la intensificación del conflicto.
El funeral servirá como una prueba para la golpeada teocracia iraní y su capacidad de convocar una demostración masiva de apoyo, en particular porque se produce seis meses después de la ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las protestas que se realizaron en todo el país contra el gobierno de Jamenei.
Una gran asistencia también podría aumentar el riesgo de estampidas mortales. Un incidente de ese tipo empañó el funeral del primer líder supremo de Irán, el ayatolá Rujolá Jomeini.
Un inestable periodo de alto el fuego, coronado por un acuerdo provisional con Estados Unidos, probablemente dio a las autoridades la confianza para celebrar la ceremonia y hacer que aparezcan altos funcionarios. Durante toda la guerra, Israel mató a dirigentes de alto rango, utilizando apariciones públicas para rastrearlos en al menos un caso.
Pero aún se desconoce si el hijo de Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Moytabá Jamenei, hará su primera aparición pública durante las ceremonias. El hijo del difunto líder, de quien se cree que resultó herido en el ataque que mató a su padre, permanece oculto.
Esto es lo que hay que saber sobre el funeral, cuyo inicio está previsto para el sábado en Teherán, la capital iraní.
EL FUNERAL DE JAMENEI DURARÁ VARIOS DÍAS
El cuerpo de Jamenei estará expuesto en el Gran Mosalla de Teherán el sábado y el domingo. El lunes, será llevado en procesión por las calles de Teherán antes de ser trasladado a la ciudad seminario chií de Qom, a unos 120 kilómetros (75 millas) al sur. El martes se le rendirá homenaje allí.
El miércoles, el cuerpo del difunto líder será trasladado a Karbala, Irak, donde se encuentra el santuario del imán Hussein, el nieto del profeta Mahoma que, desde hace mucho tiempo, ha sido un símbolo de resistencia para los fieles chiíes. El miércoles también marcará el aniversario de las protestas contra el gobierno de Jamenei, en las que miles de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad.
Finalmente, Jamenei será trasladado a Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán.
JAMENEI SERÁ ENTERRADO EN SANTUARIO CIÍ SAGRADO
Las autoridades dicen que Jamenei será enterrado en Mashhad, en el santuario del imán Reza.
El imán Reza fue el octavo imán del islam chií. Millones de peregrinos visitan el santuario cada año. Un hadiz, o dicho, afirma que cualquiera que tenga tristeza o pecado encontrará alivio al visitarlo.
Muchos prominentes clérigos chiíes han sido enterrados allí, al igual que el fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi, quien murió en un accidente de helicóptero en 2024.
EL FUNERAL DEL AYATOLÁ RUHOLLAH JOMEINI REUNIÓ A MILLONES DE DOLIENTES
Millones de iraníes salieron a las calles para enterrar a Jomeini, quien lideró la Revolución Islámica de 1979, el 6 de junio de 1989. La situación rápidamente se salió de control. La gente se golpeaba el pecho rítmicamente bajo el calor del verano, y los lamentos de las mujeres se escuchaban por encima del ruido.
Los dolientes se abalanzaron sobre el féretro, lo que hizo que el cuerpo del líder religioso de 86 años, envuelto en una mortaja blanca, cayera entre la multitud. Los informes iniciales señalaron que al menos ocho personas murieron en medio del caos, mientras que unas 11 mil más resultaron heridas.
Existe la preocupación de que una estampida similar pueda desatarse durante el funeral de Jamenei, si las multitudes llegan a ser de millones. En 2020, durante el sepelio del fallecido general de la Guardia Revolucionaria, Qassem Soleimani, se registró una estampida en la que murieron al menos 56 personas y más de 2 mil resultaron heridas.
El funeral se produce entre cuestionamientos del acuerdo provisional sobre la guerra de Irán
El acuerdo provisional que se alcanzó en junio creó una ventana de 60 días para negociar los términos de un acuerdo final para poner fin a la guerra de Irán, incluidos los asuntos del programa nuclear iraní y el estrecho de Ormuz.
Las conversaciones técnicas comenzaron esta semana en Qatar, pero se han complicado por profundas discrepancias y por varios días de intercambio de fuego entre Estados Unidos e Irán sobre el futuro del estrecho.
Por Nasser Karimi y Jon Gambrell The Associated Press.