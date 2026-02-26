Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3

Coahuila se ubicó entre los tres estados con más investigaciones en contra de narcomenudistas, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por primera vez, el reporte federal desglosa el tipo de conducta investigada en materia de narcomenudeo, lo que permite conocer que en Coahuila predominan las indagatorias por venta de estupefacientes sobre aquellas relacionadas con el consumo de estos.

Del total de los 438 casos, el 56.3 por ciento corresponde a investigaciones por posesión con fines de comercio, mientras que el resto se refiere a posesión simple.

Esto coloca a Coahuila como el tercer estado con más investigaciones en contra de narcomenudistas. La entidad contabilizó 247 carpetas, siendo solo superada por Guanajuato con 365 y Ciudad de México con 270 investigaciones por esta modalidad.