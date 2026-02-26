Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3

Coahuila
/ 26 febrero 2026
    Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3
    Coahuila es una de las tres entidades con más casos de venta de droga que son investigados por las autoridades. Freepik

De acuerdo con el nuevo desglose del SESNSP, la entidad se ubica en la posición 3, solo detrás de Guanajuato y CDMX

Coahuila se ubicó entre los tres estados con más investigaciones en contra de narcomenudistas, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Por primera vez, el reporte federal desglosa el tipo de conducta investigada en materia de narcomenudeo, lo que permite conocer que en Coahuila predominan las indagatorias por venta de estupefacientes sobre aquellas relacionadas con el consumo de estos.

TE PUEDE INTERESAR: FGE Coahuila prioriza captura de prófugos y narcomenudeo en ‘Operativo Limpia’

Del total de los 438 casos, el 56.3 por ciento corresponde a investigaciones por posesión con fines de comercio, mientras que el resto se refiere a posesión simple.

Esto coloca a Coahuila como el tercer estado con más investigaciones en contra de narcomenudistas. La entidad contabilizó 247 carpetas, siendo solo superada por Guanajuato con 365 y Ciudad de México con 270 investigaciones por esta modalidad.

$!Torreón, Piedras Negras y Saltillo son los municipios con más investigaciones por venta de droga.
Torreón, Piedras Negras y Saltillo son los municipios con más investigaciones por venta de droga. Freepik

A nivel municipal, Torreón encabeza la lista estatal en cuanto a hallazgos de droga con fines de venta, con 140 casos de los 247 registrados bajo esta modalidad. Le siguen Piedras Negras con 54 y Saltillo con 23.

Otros municipios con registros son Matamoros (9), Sabinas y San Pedro (4 cada uno), Nava (3); Allende, Francisco I. Madero, Múzquiz y Viesca (2 cada uno); así como Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas, con un caso respectivamente.

TE PUEDE INTERESAR: Decomisan cristal y equipo para su venta durante cateo en la Zona Centro de Monclova

En el contexto nacional, las entidades con mayor número de investigaciones por narcomenudeo son San Luis Potosí (1,077), Guanajuato (847), Baja California (666), Ciudad de México (506) y Nuevo León (498).

Sin embargo, en tres de estos estados, las indagatorias se concentran principalmente en la posesión simple de drogas.

