Lidera Coahuila investigaciones en el país contra narcomenudistas: se ubica en el top 3
De acuerdo con el nuevo desglose del SESNSP, la entidad se ubica en la posición 3, solo detrás de Guanajuato y CDMX
Coahuila se ubicó entre los tres estados con más investigaciones en contra de narcomenudistas, de acuerdo con el más reciente informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Por primera vez, el reporte federal desglosa el tipo de conducta investigada en materia de narcomenudeo, lo que permite conocer que en Coahuila predominan las indagatorias por venta de estupefacientes sobre aquellas relacionadas con el consumo de estos.
Del total de los 438 casos, el 56.3 por ciento corresponde a investigaciones por posesión con fines de comercio, mientras que el resto se refiere a posesión simple.
Esto coloca a Coahuila como el tercer estado con más investigaciones en contra de narcomenudistas. La entidad contabilizó 247 carpetas, siendo solo superada por Guanajuato con 365 y Ciudad de México con 270 investigaciones por esta modalidad.
A nivel municipal, Torreón encabeza la lista estatal en cuanto a hallazgos de droga con fines de venta, con 140 casos de los 247 registrados bajo esta modalidad. Le siguen Piedras Negras con 54 y Saltillo con 23.
Otros municipios con registros son Matamoros (9), Sabinas y San Pedro (4 cada uno), Nava (3); Allende, Francisco I. Madero, Múzquiz y Viesca (2 cada uno); así como Ramos Arizpe y San Juan de Sabinas, con un caso respectivamente.
En el contexto nacional, las entidades con mayor número de investigaciones por narcomenudeo son San Luis Potosí (1,077), Guanajuato (847), Baja California (666), Ciudad de México (506) y Nuevo León (498).
Sin embargo, en tres de estos estados, las indagatorias se concentran principalmente en la posesión simple de drogas.