Lesión no cede: Gilberto Mora, ‘el chico maravilla’, quedaría fuera del Mundial 2026

El mediocampista Gilberto Mora atraviesa el momento más delicado de su carrera. Aquejado por una pubalgia que lo ha marginado de las canchas, el futbolista se enfrenta a una decisión determinante: someterse a cirugía o apostar por un tratamiento conservador.

La molestia apareció en las primeras jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX y se agravó tras su participación con la Selección Mexicana. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el reloj juega en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul va por César Montes: La Máquina apunta al central mexicano para el Apertura 2026

Evitar el quirófano implicaría reposo y un proceso intensivo de rehabilitación, una alternativa que no garantiza la erradicación total del problema. Especialistas coinciden en que la cirugía es la vía más efectiva, pero el periodo de recuperación podría extenderse hasta mayo, comprometiendo seriamente su presencia en el torneo veraniego. Un escenario que inquieta tanto al jugador como a la afición.

La incertidumbre golpea también a su club, los Xolos de Tijuana, que han resentido su ausencia en el mediocampo. La falta de continuidad le ha impedido mantener el ritmo competitivo necesario para volver a las convocatorias nacionales. Además, el técnico Javier Aguirre ha sido contundente: solo considerará futbolistas en plenitud física, un mensaje que añade presión a la compleja situación de Mora.

Optar por el tratamiento conservador supone confiar plenamente en la respuesta de su cuerpo. Sin embargo, si el dolor persiste, podría perder ritmo, confianza y protagonismo, factores esenciales en la élite. La incertidumbre mantiene en vilo a los seguidores del futbol mexicano, conscientes de que su talento podría quedar fuera de la máxima cita internacional.