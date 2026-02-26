Lesión no cede: Gilberto Mora, ‘el chico maravilla’, quedaría fuera del Mundial 2026

+ Seguir en Seguir en Google
Deportes
/ 26 febrero 2026
    Lesión no cede: Gilberto Mora, ‘el chico maravilla’, quedaría fuera del Mundial 2026
    La pubalgia que sufre Gilberto Mora es un tema delicado tanto en Xolos de Tijuana como en la Selección Mexicana. El Mundial está a la vuelta de la esquina. FOTO: X/GIL_MORITA

La estrella del juvenil mediocampista se opaca porque la pubalgia que sufre ha sido más grave de lo que se creía; sus expectativas de representar a México se diluyen

El mediocampista Gilberto Mora atraviesa el momento más delicado de su carrera. Aquejado por una pubalgia que lo ha marginado de las canchas, el futbolista se enfrenta a una decisión determinante: someterse a cirugía o apostar por un tratamiento conservador.

La molestia apareció en las primeras jornadas del Clausura 2026 de la Liga MX y se agravó tras su participación con la Selección Mexicana. Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el reloj juega en su contra.

TE PUEDE INTERESAR: Cruz Azul va por César Montes: La Máquina apunta al central mexicano para el Apertura 2026

Evitar el quirófano implicaría reposo y un proceso intensivo de rehabilitación, una alternativa que no garantiza la erradicación total del problema. Especialistas coinciden en que la cirugía es la vía más efectiva, pero el periodo de recuperación podría extenderse hasta mayo, comprometiendo seriamente su presencia en el torneo veraniego. Un escenario que inquieta tanto al jugador como a la afición.

La incertidumbre golpea también a su club, los Xolos de Tijuana, que han resentido su ausencia en el mediocampo. La falta de continuidad le ha impedido mantener el ritmo competitivo necesario para volver a las convocatorias nacionales. Además, el técnico Javier Aguirre ha sido contundente: solo considerará futbolistas en plenitud física, un mensaje que añade presión a la compleja situación de Mora.

Optar por el tratamiento conservador supone confiar plenamente en la respuesta de su cuerpo. Sin embargo, si el dolor persiste, podría perder ritmo, confianza y protagonismo, factores esenciales en la élite. La incertidumbre mantiene en vilo a los seguidores del futbol mexicano, conscientes de que su talento podría quedar fuera de la máxima cita internacional.

Por ahora, el panorama es incierto. Todo dependerá de la evolución en las próximas semanas. Si la recuperación no muestra avances claros, la cirugía será inevitable, poniendo en serio riesgo su participación en la Copa del Mundo 2026. La presión es evidente y el margen de error, mínimo.

La situación de Gilberto Mora recuerda lo implacable que puede ser el futbol profesional. Las lesiones forman parte del juego, pero cuando se atraviesan en el camino hacia un Mundial, cada decisión médica y deportiva puede marcar el rumbo de una carrera.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Futbol
Copa Mundial de la FIFA

Localizaciones


Tijuana
México

Personajes


Javier Aguirre

Organizaciones


Liga MX

Pascual Escandón

Pascual Escandón

Periodista potosino radicado en Saltillo Coahuila, con una experiencia de más de 20 años en medios impresos y la web, como reportero y editor.

Licenciado en Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Manejo principalmente de noticias locales, comunitarias, deportivas y policiacas.

Hago lo que me gusta y se me retribuye. Eso es felicidad.

Selección de los editores
Deforma electoral, creación morenista

Deforma electoral, creación morenista
true

La Guerra de Claudia Sheinbaum
Sheinbaum dijo que la cooperación entre ambos países se mantiene sin violaciones a la soberanía.

Si EU quiere ayudar, que frene el tráfico de armas a México: Claudia Sheinbaum

Un testimonio en el podcast Penitencia menciona a Carmen Salinas en presuntos delitos. El caso provoca controversia y cuestionamientos sobre la veracidad de relatos carcelarios.

¿Carmen Salinas robaba bebés?... Sicario revela que los usaba para rituales de sacrificio (video)
¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta
Conoce cuándo se publicará el calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026, posibles fechas de depósito y montos para adultos mayores, mujeres, discapacidad y madres trabajadoras.

Pensión del Bienestar... ¿Ya hay calendario de pagos oficial del mes de marzo?
El influencer Poncho de Nigris solicitó protección a autoridades tras denunciar amenazas de muerte presuntamente vinculadas con la liberación de su exsuegra Juanita Sánchez, conocida como “La Tía”.

¿Quién es Juanita Sánchez?... la ex suegra de Poncho de Nigris que supuestamente lo amenazó de muerte
World Aquatics confirmó la suspensión de la parada internacional de clavados programada en Jalisco por razones de seguridad.

Cancelan la Copa del Mundo de Clavados en Zapopan por la narcoviolencia en Jalisco