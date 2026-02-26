Cancelación de la subasta de AHMSA es un duro golpe para 14 mil familias; obreros acusan intereses externos

MONCLOVA, COAH.- La cancelación de la subasta de AHMSA, luego de ser declarada desierta, cayó como un “balde de agua fría” entre los extrabajadores de la siderúrgica, quienes calificaron el hecho como un duro golpe para miles de familias que dependen de la resolución del proceso concursal.

Ervey Valenzuela, representante de los exobreros, lamentó que la suspensión del procedimiento retrase nuevamente la posibilidad de concretar la venta de la empresa y, con ello, el pago de los adeudos laborales que por más de tres años han afectado a cerca de 14 mil familias de la Región Centro de Coahuila.

El representante señaló que, mientras para los trabajadores esta situación representa una tragedia, existen otros sectores que continúan beneficiándose económicamente del prolongado proceso legal.

En ese sentido, acusó al síndico del proceso, Víctor Manuel Aguilera, de mantener el concurso activo, lo que le permite seguir obteniendo ingresos millonarios derivados de la administración del caso.

Asimismo, criticó que se continúe protegiendo a personal que permanece dentro de las instalaciones de la empresa sin desempeñar funciones sustantivas, lo que, afirmó, no contribuye a resolver la crisis ni a priorizar los derechos de la base trabajadora.

También señaló directamente al Sindicato Democrático Nacional Minero, encabezado por Ismael Leija Escalante, de obstaculizar el avance del movimiento obrero en la búsqueda de una solución definitiva.

Respecto a los motivos de la cancelación de la subasta, Valenzuela explicó que la empresa interesada en adquirir AHMSA no realizó el depósito de las garantías requeridas dentro del plazo establecido.

Sin embargo, reveló que el síndico solicitó una prórroga de 10 días adicionales a petición de proveedores, entre ellos Afirme y la empresa Caterpillar Inc., quienes buscan asegurar la recuperación de sus recursos.

De acuerdo con el representante, esta situación refleja un conflicto de intereses, ya que los proveedores pretenden garantizar el pago de sus adeudos antes que los trabajadores, pese a que estos últimos han enfrentado más de tres años sin ingresos estables y en condiciones de incertidumbre económica.

Los extrabajadores insistieron en que debe respetarse la instrucción federal de priorizar el pago a la clase obrera dentro del proceso concursal, al considerar que son ellos quienes han sufrido las mayores consecuencias de la paralización de la empresa.

Finalmente, Valenzuela advirtió que, aunque por el momento esperarán el desarrollo del proceso legal, los trabajadores no descartan emprender acciones en defensa de sus derechos. Señaló que darán un plazo prudente para que las autoridades y las partes involucradas reflexionen, pero dejó en claro que no permitirán que los obreros continúen siendo los más afectados por la falta de una resolución definitiva.