Insiste Trump que le encantaría presentarse en 2028, pero que la Constitución se lo impide

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    Insiste Trump que le encantaría presentarse en 2028, pero que la Constitución se lo impide
    El presidente Donald Trump baila mientras se retira tras intervenir en un mitin de campaña en el Five Flags Event Center, el domingo 1 de noviembre de 2026, en Dubuque, Iowa. AP/Charlie Neibergall

En otras ocasiones Trump ya ha coqueteado con la posibilidad de buscar un tercer mandato

WASHINGTON- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que le gustaría presentarse de nuevo a la carrera presidencial en 2028, pero reconoció el impedimento legal, en una entrevista en el podcast “Pod Force One” del New York Post que se publicará este lunes.

”Me encantaría volver a presentarme si tuviera la oportunidad, pero la redacción (de la Constitución) es muy estricta”, le dijo Trump a Miranda Devine en el programa grabado el viernes pasado.

A pocas horas de conocer el resultado de las elecciones de medio mandato que se celebran mañana, el presidente aseguró que le encantaría postularse: “Me encantaría presentarme, pero no pasa nada; ya sabes, nos quedan más de dos años. Es mucho tiempo. Se pueden hacer muchas cosas en ese periodo”, señaló Trump durante la entrevista.

Trump dice que “tiene derecho” a competir de nuevo porque “le hicieron trampa” en 2020

En otras ocasiones Trump ya ha coqueteado con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque también ha reconocido la imposibilidad legal por la Enmienda número 22 a la Constitución, que impide que una persona sea elegida “para el cargo de presidente más de dos veces”.

El 30 de marzo de 2025, en una entrevista telefónica con NBC News, afirmó que “no estaba bromeando” sobre la posibilidad de un tercer mandato y añadió que había “métodos para hacerlo”.

El hecho de que sus dos mandatos no hayan sido consecutivos no invalida la limitación constitucional.

Las declaraciones de Trump llegan a pocas horas de que se celebren las elecciones de medio mandato en las que se renovará la Cámara de Representantes al completo, un tercio de los cien escaños del Senado, 36 estados eligen gobernador y se escogen numerosos cargos locales.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio

Las últimas encuestas de este lunes auguran un gran vuelco a favor de los demócratas en la disputa por el Congreso, con ventajas incluso en bastiones republicanos, y la posibilidad de que Trump inicie la segunda mitad de su presidencia con el Legislativo en contra.

El sondeo más reciente de The New York Times y el instituto Siena estima que los republicanos perderán las contiendas al Senado en Míchigan, Texas, Maine, Ohio, Kansas y Alaska, mientras que Iowa se mantiene aún sin ganador claro.

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