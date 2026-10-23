Trump dice que “tiene derecho” a competir de nuevo porque “le hicieron trampa” en 2020

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    Trump dice que “tiene derecho” a competir de nuevo porque “le hicieron trampa” en 2020
    El presidente de EE. UU., Donald Trump, habla con miembros de los medios de comunicación mientras abandona la Casa Blanca rumbo a un mitin en Georgia, en Washington, D. C.. EFE/EPA/Yuri Gripas

El republicano ha bromeado en repetidas ocasiones con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque la Enmienda 22 de la Constitución prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces

WASHINGTON- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “tiene derecho” a presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales porque, sostuvo, le hicieron “trampa” en los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y volvió a insistir en que ha ganado tres veces la Presidencia.

”Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez”, dijo Trump durante un mitin en Iowa, en referencia a las elecciones de 2020, en las que Biden obtuvo la victoria.

El republicano ha bromeado en repetidas ocasiones con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque la Enmienda 22 de la Constitución prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.

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Trump ganó las elecciones de 2016 y 2024, pero perdió las de 2020, derrotada por Biden.

Desde aquella derrota, Trump ha sostenido repetidamente que hubo fraude electoral, pese a que las impugnaciones judiciales no lograron demostrar irregularidades generalizadas que alteraran el resultado.

En julio, Trump volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones de 2020 durante un discurso televisado en el que presentó documentos desclasificados que, según afirmó, revelaban vulnerabilidades en el sistema electoral e injerencias extranjeras.

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Sin embargo, revisiones de esos documentos realizadas por medios como FactCheck.org concluyeron que no aportaban pruebas de fraude generalizado ni de que votos hubieran sido manipulados para alterar el resultado de aquellos comicios.

El mandatario ha intensificado sus actos de campaña en las semanas previas a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que los republicanos buscan mantener el control del Congreso.

Tras sus mítines en Carolina del Norte y Iowa, Trump tiene previstos nuevos actos en Florida, Georgia, Michigan y Texas para movilizar el voto republicano y respaldar a los candidatos de su partido.

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