Trump dice que “tiene derecho” a competir de nuevo porque “le hicieron trampa” en 2020

WASHINGTON- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que “tiene derecho” a presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales porque, sostuvo, le hicieron “trampa” en los comicios de 2020, que perdió frente al demócrata Joe Biden, y volvió a insistir en que ha ganado tres veces la Presidencia.

”Nos hicieron trampa en la segunda, porque la gané tres veces, así que creo que tengo derecho a presentarme otra vez”, dijo Trump durante un mitin en Iowa, en referencia a las elecciones de 2020, en las que Biden obtuvo la victoria.

El republicano ha bromeado en repetidas ocasiones con la posibilidad de buscar un tercer mandato, aunque la Enmienda 22 de la Constitución prohíbe que una persona sea elegida presidente más de dos veces.