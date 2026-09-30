¿Intento de suicidio o atentado?... Un avión con destino a Israel aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras altercado entre pilotos

Se trata del vuelo FZ1073 , operado con un Boeing 737 Max 8, que salió del Aeropuerto Internacional de Dubái y tenía como destino el Aeropuerto Ben Gurión. La aeronave fue desviada hacia Tabuk , en el noroeste de Arabia Saudita, donde aterrizó sin que se reportaran pasajeros fallecidos.

Un vuelo de Flydubai que viajaba de Dubái a Tel Aviv terminó realizando un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un violento incidente ocurrido dentro de la cabina de pilotos.

La aerolínea confirmó que ocurrió un “incidente” durante el trayecto, aunque inicialmente no proporcionó detalles sobre lo sucedido. Posteriormente, medios internacionales reportaron que los dos pilotos habrían protagonizado una pelea en la cabina y que uno de ellos habría resultado herido con un cuchillo. La investigación continúa para establecer exactamente cómo ocurrieron los hechos.

EL AVIÓN DESCENDIÓ MILES DE METROS EN POCO TIEMPO

Los datos públicos de seguimiento del vuelo muestran que el avión sufrió un descenso considerable durante el trayecto. De acuerdo con información de FlightRadar24 citada por medios internacionales, la aeronave pasó de unos 33 mil pies a aproximadamente 17 mil pies en alrededor de un minuto antes de estabilizarse y continuar hacia Tabuk.

Durante la emergencia también fueron transmitidos códigos de alerta. El 7700 corresponde a una emergencia general, mientras que el 7500 identifica una posible interferencia ilícita a bordo, señal asociada habitualmente con un secuestro.

La activación del segundo código provocó que Israel elevara el nivel de alerta y desplegara aviones de combate ante el temor inicial de que la aeronave hubiera sido tomada por la fuerza. Más tarde, las autoridades descartaron que se tratara de un secuestro convencional.

PASAJEROS HABRÍAN INTERVENIDO EN LA CABINA

Las versiones difundidas por pasajeros y medios israelíes apuntan a que la situación comenzó con una confrontación física entre los pilotos. Algunos viajeros ubicados en la parte delantera del avión habrían acudido a la cabina cuando escucharon gritos y detectaron la pérdida repentina de altitud.

Un pasajero relató que los viajeros lograron intervenir y contener al presunto agresor. Otras versiones señalan que había sangre dentro de la cabina y que uno de los pilotos resultó herido.

“Escuchamos gritos en el avión. Después (los pasajeros) abrieron la puerta de la cabina y vimos sangre”, relató una pasajera citada por medios israelíes. Las circunstancias precisas de la agresión todavía son materia de investigación.

¿INTENTO DE SUICIDIO O POSIBLE ATENTADO?

Una de las principales incógnitas es el motivo que desencadenó el enfrentamiento. Autoridades israelíes investigan si uno de los pilotos intentó tomar el control del avión con la intención de estrellarlo, mientras otras versiones periodísticas han planteado la posibilidad de un intento de suicidio.

Reuters informó que funcionarios israelíes analizaban también la posibilidad de que se tratara de un intento de ataque terrorista, aunque las circunstancias y el móvil todavía no habían sido establecidos oficialmente.

El caso sigue abierto y existen versiones contradictorias sobre la secuencia exacta de los hechos. Por ahora, Flydubai se ha limitado a confirmar el incidente, el aterrizaje seguro y que todos los pasajeros fueron contabilizados. La empresa señaló que trabaja con las autoridades correspondientes.

TODOS LOS PASAJEROS SOBREVIVIERON AL INCIDENTE

Tras el aterrizaje en Tabuk, los pasajeros permanecieron bajo atención de las autoridades saudíes. El aeropuerto confirmó que los dos pilotos resultaron heridos y fueron trasladados para recibir atención médica.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que la situación estaba “bajo control” y que se trabajaba para garantizar el regreso de los pasajeros israelíes.

Flydubai también anunció que sus equipos coordinaban la operación con las autoridades y que otra aeronave sería enviada para trasladar a los pasajeros desde Arabia Saudita.