Investigan caída de avión en Maine que mató a siete personas

Internacional
/ 26 enero 2026
    El choque ocurrió mientras Nueva Inglaterra y gran parte de Estados Unidos lidian con una tormenta invernal masiva. FOTO: AP.

El tráfico aéreo comercial también se vio gravemente afectado en buena parte de Estados Unidos ante la tormenta invernal

BANGOR.- La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que siete personas murieron y un miembro de la tripulación sobrevivió con heridas graves luego de que un jet privado de negocios se estrellara en el Aeropuerto Internacional de Bangor, en Maine.

La FAA (siglas en inglés de la administración de aviación) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte han abierto una indagación al respecto.

TE PUEDE INTERESAR: Tormenta invernal causa cancelación de casi 11 mil vuelos en EU

De acuerdo a la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, el Bombardier Challenger 600 se estrelló aproximadamente a las 7:45 de la tarde del domingo.

Fue este pasado fin de semana que una enorme tormenta arrojó aguanieve, lluvia helada y nieve en toda la mitad oriental de los Estados Unidos, dejando sin luz a cientos de miles de hogares y negocios en el sureste.

Ante esto, casi 12 mil vuelos fueron cancelados el domingo y casi 20 mil sufrieron retrasos.

Bangor experimentó el domingo una nevada constante al igual que muchas otras partes del país.

El jet acciedntado estaba registrado a nombre de una corporación que comparte la misma dirección en Houston, Texas, que el bufete de abogados de lesiones personales Arnold and Itkin Trial Lawyers, y uno de los socios fundadores del bufete figura como el agente registrado de la empresa propietaria del avión.

Una grabación de audio de los controladores de tráfico aéreo incluye a alguien diciendo “Avión boca abajo. Tenemos un avión de pasajeros boca abajo”.

Esto ocurrió 45 segundos después de que un avión fuera autorizado para despegar. Los cuerpos de rescate llegaron menos de un minuto después.

El Aeropuerto Internacional de Bangor ofrece vuelos directos a ciudades como Orlando, Florida, Washington, D.C., y Charlotte, Carolina del Norte, y está ubicado a unos 320 kilómetros (200 millas) al norte de Boston.

El pasado domingo los aeropuertos en Filadelfia, Washington, Baltimore, Carolina del Norte, Nueva York y Nueva Jersey fueron algunos de los afectados.

