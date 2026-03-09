Un incendio en Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia

Un gran incendio en el corazón de Glasgow paralizó los servicios ferroviarios escoceses el lunes, mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego que destruyó un edificio de cuatro plantas cerca de la estación de tren más concurrida de Escocia.

La estación Glasgow Central fue cerrada y se esperaba que todos los viajes hacia, desde y a través de la estación se vieran interrumpidos, según los operadores ferroviarios.

No estaba claro cuándo reabriría la estación, pero se esperaba que permaneciera cerrada un día más el martes.

El incendio se declaró el domingo por la tarde en una tienda de vapeo en Union Street, junto a la estación. Las llamas envolvieron el edificio, llenaron los marcos de las ventanas y salían del techo coronado por una cúpula.

La mayor parte del edificio, que data de 1851, se derrumbó mientras ardía durante la noche, dejando sólo la fachada en pie.

Paul Sweeney, miembro del Parlamento escocés, lo comparó con los restos que quedaron tras el bombardeo nazi de Reino Unido en 1940-41.

“Ha sido completamente arrasado, destruido”, dijo Sweeney a la BBC. “El edificio es una carcasa calcinada. Parece algo sacado del Blitz”.

No se reportaron víctimas, indicó el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia.

El primer ministro John Swinney declaró que era un gran alivio que nadie resultara herido, pero afirmó que los daños eran enormes y que la interrupción sería significativa. Dijo que su gobierno proporcionaría apoyo financiero para ayudar a la ciudad a recuperarse.

Personas que estaban detrás de un bloqueo policial dijeron que estaban conmocionadas al ver las ruinas.

“Es simplemente muy triste”, dijo Emma Reid. “Es un edificio muy emblemático”.

Una cafetería, una tienda de fish and chips y una peluquería eran algunos de los negocios destrozados por el incendio.

“Estamos absolutamente devastados de confirmar que la tienda lamentablemente ha sido destruida en el incendio”, dijo la cafetería Sexy Coffee en Instagram, aunque prometió reconstruir.