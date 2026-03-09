Un incendio en Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 9 marzo 2026
    Un incendio en Glasgow cierra la estación de tren más concurrida de Escocia
    “Bomberos remojan los restos de un incendio en un edificio junto a la Estación Central de Glasgow el domingo 9 de marzo de 2026”, declaró la agencias de noticias. AP

Las llamas provinieron de una tienda de vapeo el pasado domingo por la tarde; hubo pérdidas económicas pero no se reportaron víctimas humanas

Un gran incendio en el corazón de Glasgow paralizó los servicios ferroviarios escoceses el lunes, mientras los bomberos trabajaban para sofocar el fuego que destruyó un edificio de cuatro plantas cerca de la estación de tren más concurrida de Escocia.

La estación Glasgow Central fue cerrada y se esperaba que todos los viajes hacia, desde y a través de la estación se vieran interrumpidos, según los operadores ferroviarios.

TE PUEDE INTERESAR: Trump afirma que ‘no está cerca’ de ordenar una misión terrestre en Irán y ‘no está contento’ con el nuevo ayatolá

No estaba claro cuándo reabriría la estación, pero se esperaba que permaneciera cerrada un día más el martes.

El incendio se declaró el domingo por la tarde en una tienda de vapeo en Union Street, junto a la estación. Las llamas envolvieron el edificio, llenaron los marcos de las ventanas y salían del techo coronado por una cúpula.

La mayor parte del edificio, que data de 1851, se derrumbó mientras ardía durante la noche, dejando sólo la fachada en pie.

Paul Sweeney, miembro del Parlamento escocés, lo comparó con los restos que quedaron tras el bombardeo nazi de Reino Unido en 1940-41.

“Ha sido completamente arrasado, destruido”, dijo Sweeney a la BBC. “El edificio es una carcasa calcinada. Parece algo sacado del Blitz”.

No se reportaron víctimas, indicó el Servicio de Bomberos y Rescate de Escocia.

El primer ministro John Swinney declaró que era un gran alivio que nadie resultara herido, pero afirmó que los daños eran enormes y que la interrupción sería significativa. Dijo que su gobierno proporcionaría apoyo financiero para ayudar a la ciudad a recuperarse.

Personas que estaban detrás de un bloqueo policial dijeron que estaban conmocionadas al ver las ruinas.

“Es simplemente muy triste”, dijo Emma Reid. “Es un edificio muy emblemático”.

Una cafetería, una tienda de fish and chips y una peluquería eran algunos de los negocios destrozados por el incendio.

“Estamos absolutamente devastados de confirmar que la tienda lamentablemente ha sido destruida en el incendio”, dijo la cafetería Sexy Coffee en Instagram, aunque prometió reconstruir.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ferrocarriles
incendios
Trenes

Localizaciones


Escocia

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
8M: Del amor al odio

8M: Del amor al odio
NosotrAs... somos espejo

NosotrAs... somos espejo
A nivel nacional, Coahuila ocupa el lugar 14 entre estados con más indagatorias por el delito de fraude.

Sin freno los fraudes en Coahuila: se abren 6 investigaciones todos los días
La movilización inició en el Tecnológico de Saltillo y reunió a más de 10 mil asistentes.

Muchas voces, un clamor: mujeres marchan en el 8M por una vida libre de violencia en Saltillo
NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica

NosotrAs: No es pronombre. Es corrección histórica
Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

Las noticias para el fin de semana: 8M en México y en Saltillo; Nuevo líder de Irán; Caso Karina Barrón

La conductora Galilea Montijo participó como invitada en los XV años de Mafer, evento viral con artistas como J Balvin y Belinda

Galilea Montijo explica su presencia en los XV años de “Mafer” tras polémica por el lujo del evento
Mujeres de distintas edades recorrieron ocho kilómetros caminando, trotando o corriendo durante la actividad organizada por el club de corredores Gato Araiza.

Más de 150 mujeres corren 8KM Power en Saltillo para conmemorar el 8M