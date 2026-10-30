Investigan hackeo de 6 mil 300 millones de dólares a Binance; es quizá el mayor robo de criptomonedas

Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, informó el viernes que hackers robaron más de 6 mil millones de dólares en lo que parece ser el mayor robo de criptomonedas jamás registrado.

La compañía indicó que ha reservado más de 6 mil 340 millones de dólares de fondos de la empresa para cubrir los activos robados y que estaba comenzando a recuperar activos para los usuarios. Binance trabajó con socios de cadenas de bloques para congelar cerca de 3 mil millones de dólares en activos afectados.

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La plataforma de intercambio de criptomonedas ha prometido cubrir todas las pérdidas y ha estado compartiendo actualizaciones periódicas en sus canales de redes sociales a medida que descubre más información sobre el hackeo.

“Estamos trabajando sin parar para resolver esto”, dijo el viernes el codirector ejecutivo de Binance, Richard Teng, en un video publicado en X.

Esto es lo que se sabe hasta el momento sobre el hackeo, la posible implicación de Corea del Norte y la investigación de Binance.

SOSPECHAN DE HACKERS NORCOREANOS

Binance indicó el viernes en X que una investigación inicial reveló que en el incidente pudo haber participado una computadora personal comprometida, pero que una pesquisa posterior descubrió “puntos de vulneración” adicionales.

En una publicación en su web el jueves, TRM atribuyó el ataque a TraderTraitor, que describió como la unidad de hackers de élite de Corea del Norte.

“Hacemos esta evaluación con un alto grado de confianza”, afirmó la firma.

“Un atacante movió aproximadamente 6 mil 360 millones de dólares estadounidenses desde billeteras de Binance en diez blockchains, la mayoría en unos 20 minutos”, indicó TRM. “Varias características de este ataque coinciden con robos anteriores vinculados a Corea del Norte”.

La empresa de análisis de cadenas de bloques Chainalysis también consideró que el hackeo a Binance probablemente fue realizado por TraderTraitor, escribió en X su cofundador y director ejecutivo, Jonathan Levin.

Consultado sobre los posibles vínculos con el Norte, un portavoz de Binance se limitó a decir que la empresa está “trabajando estrechamente con nuestros socios de las fuerzas de seguridad para confirmar la identidad de los delincuentes y llevarlos ante la justicia”.

Expertos afirman que Corea del Norte ha recurrido al hackeo de criptomonedas y a otras actividades cibernéticas ilícitas como fuente de divisas extranjeras, muy necesarias para sostener su asediada economía y financiar su programa nuclear, tras las duras sanciones de Naciones Unidas y otras dificultades.

La agencia de espionaje de Corea del Sur dijo en diciembre de 2022 que hackers norcoreanos habían robado un estimado de 1.5 billones de wones (mil 100 millones de dólares) en criptomonedas y otros activos virtuales en los últimos cinco años, más de la mitad sólo en 2022. Indicó que la capacidad de Corea del Norte para sustraer activos digitales estaba considerada de las mejores del mundo.