Irán advierte a petroleros que usen sus rutas aprobadas en Ormuz o habrá una ‘respuesta enérgica’

DUBÁI.-El mando militar conjunto de Irán advirtió el jueves que todos los petroleros que transiten por el estrecho de Ormuz deben hacerlo por sus rutas aprobadas o enfrentarán una “respuesta contundente”.

La estrecha boca del golfo Pérsico, se ha convertido en una de las principales cuestiones en las negociaciones para alcanzar un fin permanente de la guerra con Irán. La declaración del mando militar Khatam al-Anbiya fue transmitida por la televisora estatal iraní, y se produce después de que diplomáticos de Washington y Teherán se reunieran en la víspera con mediadores en Qatar.

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El motivo de la amenaza lanzada por Teherán no estaba claro. Sin embargo, el Comando Central del ejército estadounidense emitió un comunicado sobre una reunión con funcionarios de países de Oriente Medio en Baréin en el que señaló que “los líderes subrayaron su compromiso compartido con el libre flujo del comercio a través del estrecho de Ormuz”.

Esa parece haber sido la frase que enfureció a Irán, que se prepara para el funeral —que comienza este fin de semana— del fallecido líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, quien murió en los primeros momentos de la guerra en febrero.

“Cualquier incumplimiento, desviación de la ruta designada o desatención de los protocolos de navegación de la República Islámica de Irán en el estrecho de Ormuz será respondido de manera inmediata y contundente por las fuerzas armadas, poniendo en peligro la seguridad de las embarcaciones infractoras”, indicó el comunicado.

También indicó que la presencia continuada de aviones de combate de Estados Unidos sobre el estrecho “provoca inseguridad en esta vía marítima y amenaza la seguridad regional”.

“Cualquier intento de Estados Unidos de interferir en asuntos de seguridad o cualquier acción disruptiva en el estrecho de Ormuz será considerado una amenaza a la soberanía nacional de Irán y será respondido con una reacción rápida y decisiva”, añadió la advertencia iraní.

En su pacto provisional, Irán y Estados Unidos acordaron permitir que los barcos pasaran sin pagar tasas durante 60 días. Pero Teherán insistió en que debe controlar las rutas de las embarcaciones y posteriormente cobrar tarifas por la navegación, trastocando décadas de práctica en la vía marítima.

Estados Unidos y muchos estados árabes del golfo dicen que no aceptarán los cargos. Un esfuerzo de Omán y una agencia de Naciones Unidas para abrir una nueva ruta cerca de la costa omaní provocó ataques en todo Oriente Medio el fin de semana pasado, poniendo de relieve las tensiones.