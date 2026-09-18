Irán afirma que atacó buque petrolero que navegaba de ‘forma ilegal’ en el Ormuz

Irán reportó un ataque al petrolero Trend, un buque con bandera de Togo, por lo que calificó como un “intento ilegal” de atravesar el estrecho de Ormuz el jueves por la noche, reportó la televisora estatal, que citó a la Guardia Revolucionaria.

Por su parte, Corea del Sur sostuvo que está considerando ampliar las operaciones de una unidad naval en el golfo de Adén, frente a la península arábiga, para proteger sus barcos y rutas petroleras, pero no enviará tropas para intervenir en la guerra con Irán.

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La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió que el paso no autorizado por el estrecho resultará en la “destrucción” de las embarcaciones infractoras, según la cadena. Teherán ha ejercido el control de la crucial vía marítima desde que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero.

Por otra parte, el organismo Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, que alerta sobre ataques u operaciones militares, informó que otro petrolero fue impactado el miércoles por un “proyectil desconocido” cuando transitaba para salir del estrecho, y se dijo que la tripulación estaba a salvo. No se disponía de más detalles.

TEHERÁN PROMETE APOYO A IRÁN

Cientos de miles de iraníes llenaron las calles de Teherán en la mayor manifestación desde que comenzó la guerra en febrero, prometiendo tomar las armas como “Janfaday-e Iran”, o aquellos “que sacrifican sus vidas por Irán”.

El gobierno de Irán ha buscado movilizar a la población y subrayar la unidad nacional, incluso en un momento en que la economía empeora bajo un bloqueo naval estadounidense de los puertos iraníes y nuevas sanciones de Estados Unidos destinadas a aumentar el dolor económico de Teherán.

Algunos participantes pisotearon banderas de Estados Unidos e Israel. Otros corearon “Muerte a Estados Unidos” y “Muerte a Israel”.

MANIFESTACIÓN

Cientos de personas se manifestaron en zonas del norte de Yemen en apoyo a los hutíes y para protestar por la acusación de Arabia Saudí de que los rebeldes atacaron el sitio más sagrado del islam, La Meca.

La televisora Al-Masirah TV, controlada por los hutíes, mostró a manifestantes portando imágenes de la Kaaba, un monumento en La Meca, junto con banderas yemeníes, iraníes, libanesas y palestinas. Un orador reiteró la oposición de los hutíes a Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Las autoridades saudíes afirmaron que interceptaron a principios de esta semana un dron hutí que tenía como objetivo La Meca. La dirigencia hutí ha negado su responsabilidad.

Los hutíes, respaldados por Irán, están combatiendo a fuerzas yemeníes respaldadas por Arabia Saudí, y el conflicto recientemente ha alimentado el desplazamiento masivo de más de 100 mil personas.