Irán amenaza con ataques militares mientras Trump descarta extender el alto al fuego temporal

Los avances hacia las conversaciones de paz y la reanudación del tráfico de petroleros a través del estratégico estrecho de Ormuz se han estancado, lo que amenaza con prolongar el conflicto que Estados Unidos e Israel iniciaron con los ataques contra Irán el 28 de febrero.

Irán pasará a una postura militar “totalmente ofensiva” debido a que los esfuerzos para negociar un fin permanente a la guerra con Estados Unidos se han estancado, dijo un alto funcionario iraní a Reuters el lunes, mientras Washington descartó extender un acuerdo de alto el fuego temporal .

“Las entidades iraníes deben estar preparadas para intensificar las tensiones en el estrecho de Ormuz y en la región en general, ya que Irán estará dispuesto a tomar decisiones y actuar ante situaciones difíciles”, dijo el funcionario iraní, añadiendo que Teherán llevaría a cabo un ataque militar “oportuno y preciso” para romper el bloqueo naval estadounidense si la diplomacia fracasaba.

Un memorando de entendimiento firmado en junio para poner fin a la guerra había dado a Irán y a Estados Unidos hasta el lunes para alcanzar un acuerdo de paz definitivo.

El memorando, firmado el 17 de junio, establece un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo más amplio sobre el programa nuclear iraní y las sanciones estadounidenses.

El acuerdo, que declaraba la “cesación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes”, se desmoronó rápidamente debido a una disputa sobre el control del estrecho de Ormuz , el angosto paso marítimo por donde fluía una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo antes de la guerra.

Preguntado el lunes por los periodistas sobre si Estados Unidos pretendía prorrogar el acuerdo provisional de junio, el presidente estadounidense Donald Trump respondió que no.

CANAL DE COMUNICACIÓN SECRETO CON LA IRGC

En un atisbo de diplomacia, los medios de comunicación informaron de que Trump había entablado conversaciones extraoficiales con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que se ha vuelto más poderoso durante la guerra y controla gran parte de las fuerzas armadas y la economía de Irán.

Según Axios, citando a dos fuentes con conocimiento directo, la exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, habló con un líder kurdo iraquí con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), y a través de este intermediario Estados Unidos transmitió un mensaje al comandante de la IRGC, el general Ahmad Vahidi.

Fox News informó posteriormente que Trump confirmó la noticia en una entrevista telefónica.

Según Axios, la administración Trump estaba preocupada por si los negociadores iraníes presentes en la mesa hablaban realmente en nombre de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), en un momento en que Reuters informaba que Vahidi se había convertido en una figura clave. Vahidi respondió que estaba alineado con los negociadores iraníes.

“No puedo entrar en detalles, pero diré que las conversaciones entre el gobierno estadounidense y diferentes sectores del gobierno iraní en todos los ámbitos son probablemente más sólidas que nunca”, dijo Jared Kushner, yerno y enviado especial de Trump, en una entrevista aparte con el corresponsal jefe de asuntos exteriores de Fox News Channel, Trey Yingst, el lunes.

Trump amenaza con bombardear Omán. Irán afirmó que el punto 5 del Memorando de Entendimiento le otorgaba el derecho a gestionar el estrecho, que comparte con Omán, aliado de Estados Unidos, mientras que Estados Unidos rechazó esa interpretación.

Las hostilidades se reanudaron cuando Irán comenzó a disparar contra embarcaciones que, según afirmó, intentaban navegar por el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada, y Trump declaró el 7 de julio que el pacto había “terminado”.

El funcionario iraní declaró a Reuters que Estados Unidos debe cumplir con la totalidad de las disposiciones del memorando de entendimiento en pocas semanas como condición previa para continuar las negociaciones.

Aunque Irán aparenta resiliencia en la guerra, sus líderes temen que la amenaza de mayores castigos económicos pueda aumentar las dificultades, reavivar los disturbios y erosionar aún más la legitimidad de la República Islámica, según tres funcionarios iraníes.

Irán entró en la guerra con una alta inflación, una moneda debilitada, escasez de energía, sanciones y profundas debilidades estructurales, y ahora debe lidiar con infraestructuras dañadas, comercio interrumpido, pérdida de producción y el costo de la reconstrucción.

Irán ha estado negociando por separado un acuerdo con Omán sobre la gestión del estrecho y afirma que están cerca de llegar a un acuerdo.

Trump respondió a esas negociaciones con una amenaza contra el estado del Golfo, un socio de seguridad de Estados Unidos desde hace mucho tiempo.

“Si Omán se interpone en nuestro camino, los bombardearemos sin piedad ”, dijo Trump a Fox News.

Miles de personas han muerto en el conflicto, principalmente en Irán y Líbano. Irán ha bombardeado bases militares e infraestructura estadounidenses en países como Omán, Jordania, Kuwait, Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

Trump advirtió a los estadounidenses en un discurso en un mitin el viernes que se prepararan para que los precios del combustible siguieran siendo altos como resultado de la guerra.

Los futuros del crudo Brent, de referencia en el sector, se dispararon durante el conflicto , alcanzando un máximo de 126 dólares por barril, aproximadamente un 75 % por encima de los niveles previos a la guerra. El crudo Brent cerró el lunes con una subida de más de 2 dólares, a 90,87 dólares por barril.

Según la asociación automovilística AAA, los precios de la gasolina para los estadounidenses que votarán en las elecciones legislativas de noviembre han superado los 4 dólares por galón, frente a los menos de 3 dólares que costaba antes de la guerra.