Rusia envía drones y explosivos para reconstruir el suministro de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Rusia envía drones y explosivos para reconstruir el suministro de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

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Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

El Kremlin ha mejorado notablemente los drones suicidas Shahed de Irán, que han marcado un antes y un después en la guerra y que han asolado Ucrania durante años

Internacional
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Según un nuevo informe, Rusia está enviando a Irán componentes para drones, misiles y explosivos con el fin de reponer sus reservas de armas, diezmadas por los ataques aéreos estadounidenses e israelíes durante la guerra.

Más de dos docenas de barcos rusos, muchos de ellos sometidos a sanciones estadounidenses y europeas, cruzaron el mar Caspio para entregar las armas en el puerto iraní de Amirabad, según informó NBC News, citando documentos y a un funcionario occidental.

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Si bien este acontecimiento demuestra la creciente alianza entre Moscú y Teherán, también prueba que los ataques estadounidenses e israelíes contra las plantas de producción iraníes han tenido un éxito considerable, según declaró Jim Lamson, exanalista de la CIA, al medio de comunicación.

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“La adquisición por parte de Irán de componentes para drones y munición para armas pequeñas procedentes de Rusia sugiere firmemente que los ataques militares israelíes y estadounidenses contra las instalaciones iraníes que producen estos artículos han mermado la capacidad interna de Irán para producirlos”, afirmó.

Se alega que los buques rusos que actualmente transportan carga militar son propiedad de MG-FLOT, una empresa marítima que fue objeto de sanciones occidentales en 2024.

Rusia ha sido acusada repetidamente de ayudar al esfuerzo bélico de Irán y de enviar drones modernizados a la república islámica para reforzar la capacidad de Teherán de atacar objetivos estadounidenses.

El Kremlin ha mejorado notablemente los drones suicidas Shahed de Irán, que han marcado un antes y un después en la guerra y que han asolado Ucrania durante años.

Este intercambio ha suscitado preocupación ante la posibilidad de que Moscú esté desempeñando un papel activo en el fortalecimiento de la maquinaria bélica de Irán, tal como Teherán hizo con la suya tras la invasión de Ucrania en 2022.

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Sigue sin estar claro cuántos suministros ha regalado Rusia a Irán, y el Kremlin ha rechazado repetidamente las acusaciones, calificándolas de “noticias falsas”.

El presidente Trump ha restado importancia a la ayuda rusa a Irán, afirmando el mes pasado que el dictador ruso Vladimir Putin le aseguró que Moscú no estaba vendiendo armas a Teherán.

También afirmó que cualquier forma de ayuda rusa “ha tenido muy poco impacto” después de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusara al Kremlin de compartir imágenes satelitales de bases estadounidenses con Irán.

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Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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