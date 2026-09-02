Irán ataca aliados de EU en el golfo Pérsico y hay más ataques en Ormuz

Medios estatales iraníes señalaron que el ejército de Irán lanzó ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos en respuesta a los ataques nocturnos.

Baréin informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios ataques aéreos iraníes a primera hora del miércoles, sin ofrecer más detalles.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó que el país actuó en defensa propia en represalia por violaciones estadounidenses a la soberanía nacional.

ATAQUE EN ORMUZ MATA A DOS MARINEROS DE FILIPINAS

Un funcionario filipino informó el miércoles que dos tripulantes de su país murieron cuando un petrolero de bandera saudí fue atacado y se incendió mientras estaba a punto de cruzar el estrecho de Ormuz.

Los restos de los dos filipinos y los 14 tripulantes filipinos que sobrevivieron al ataque pronto serán trasladados por vía aérea a su país, dijo Hans Cacdac, secretario de trabajadores migrantes en Filipinas. Unos 3 mil marineros filipinos siguen trabajando a bordo de barcos en el golfo Pérsico, añadió.

Nadie se responsabilizó del ataque contra el petrolero saudí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí condenó el ataque y pidió a todas las partes volver a las negociaciones y a soluciones pacíficas. Indicó que el reino subraya la necesidad de detener la escalada y respetar la seguridad y la protección de la navegación internacional y de los suministros energéticos globales.