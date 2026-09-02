Irán ataca aliados de EU en el golfo Pérsico y hay más ataques en Ormuz

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    Irán ataca aliados de EU en el golfo Pérsico y hay más ataques en Ormuz
    Unas aves a la orilla de la playa y al fondo buques comerciales anclados en el estrecho de Ormuz, en las costas de Bandar Abbas, Irán, el miércoles 2 de septiembre de 2026. AP

El ministro de exteriores de Arabia Saudí insistió en no escalar la guerra y en retomar las negociaciones para un acuerdo de paz entre los países implicados

Baréin informó que sus sistemas de defensa aérea interceptaron varios ataques aéreos iraníes a primera hora del miércoles, sin ofrecer más detalles.

Medios estatales iraníes señalaron que el ejército de Irán lanzó ataques con drones contra bases de Estados Unidos en Baréin y en Emiratos Árabes Unidos en respuesta a los ataques nocturnos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/estados-unidos-vuelven-a-atacar-a-iran-que-responde-lanzando-drones-y-misiles-MD23201418

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán indicó que el país actuó en defensa propia en represalia por violaciones estadounidenses a la soberanía nacional.

ATAQUE EN ORMUZ MATA A DOS MARINEROS DE FILIPINAS

Un funcionario filipino informó el miércoles que dos tripulantes de su país murieron cuando un petrolero de bandera saudí fue atacado y se incendió mientras estaba a punto de cruzar el estrecho de Ormuz.

Los restos de los dos filipinos y los 14 tripulantes filipinos que sobrevivieron al ataque pronto serán trasladados por vía aérea a su país, dijo Hans Cacdac, secretario de trabajadores migrantes en Filipinas. Unos 3 mil marineros filipinos siguen trabajando a bordo de barcos en el golfo Pérsico, añadió.

Nadie se responsabilizó del ataque contra el petrolero saudí.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudí condenó el ataque y pidió a todas las partes volver a las negociaciones y a soluciones pacíficas. Indicó que el reino subraya la necesidad de detener la escalada y respetar la seguridad y la protección de la navegación internacional y de los suministros energéticos globales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/putin-promete-apoyar-a-iran-y-resistir-las-sanciones-estadounidenses-tras-reunirse-con-el-lider-del-regimen-EB23221173

Irán ha establecido un férreo control sobre el estrecho de Ormuz —por donde, en tiempos de paz, pasaba una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán el 28 de febrero. El tráfico de barcos por la vía navegable se ha reducido a un goteo, lo que ha sacudido la economía global y disparado los precios de la energía y de otros bienes en todo el mundo.

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