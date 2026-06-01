Irán ataca una base estadounidense en la región después de que EU embistiera sus defensas aéreas

Estados Unidos e Irán han intercambiado ataques esporádicamente desde que entró en vigor su alto al fuego previsto a principios de abril, mientras las negociaciones diplomáticas para lograr un acuerdo más duradero se prolongan. Un intercambio similar tuvo lugar el jueves pasado y fue descrito en términos casi idénticos por ambas partes.

Estados Unidos afirmó haber atacado objetivos militares iraníes durante el fin de semana, e Irán declaró el lunes haber atacado una base estadounidense en respuesta, en el último intercambio de ataques en medio de las negociaciones para poner fin a la guerra que ya dura tres meses.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el lunes que había atacado una base aérea utilizada por Estados Unidos para un ataque contra el sur de Irán, sin especificar cuál. Se presume que se trata de Kuwait , país que informó haber interceptado ataques con misiles y drones el lunes por la mañana. En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores kuwaití afirmó que se reserva el derecho de tomar “todas las medidas necesarias” para defender su territorio y su seguridad.

Los ataques estadounidenses en la costa del Golfo de Irán fueron en respuesta a “acciones agresivas iraníes que incluyeron el derribo de un dron estadounidense MQ-1 que operaba sobre aguas internacionales”, dijo el Comando Central del ejército estadounidense (Centcom) en X.

“Los aviones de combate estadounidenses respondieron rápidamente eliminando las defensas aéreas iraníes, una estación de control terrestre y dos drones de ataque unidireccionales que representaban una clara amenaza para los buques que transitaban por aguas regionales”, dijo el Comando Central, y agregó que continuaría protegiendo los activos e intereses estadounidenses durante el alto el fuego.

Teherán defendió sus recientes ataques contra instalaciones militares vinculadas a Estados Unidos, argumentando que los países que albergan bases utilizadas en ataques contra Irán no pueden eludir su responsabilidad.

Tras semanas de diplomacia vacilante, Washington y Teherán estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo a finales de la semana pasada que detendría los combates y reabriría el estrecho de Ormuz. Las propuestas preliminares, negociadas por mediadores cataríes y pakistaníes, extenderían el alto el fuego durante 60 días mientras continuaban las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, las esperanzas de un avance se vieron frustradas repetidamente, ya que ambas partes se negaron a hacer concesiones clave, lo que puso de manifiesto la profunda desconfianza que ha lastreado las conversaciones desde el principio.

Irán atribuyó el estancamiento de las conversaciones de alto el fuego a la profunda desconfianza hacia Washington , acusando a Estados Unidos de modificar sus exigencias mientras continúa respaldando las operaciones militares israelíes en la región. El portavoz de su Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baghaei, afirmó que las negociaciones se desarrollan en un clima de recelo, lo que dificulta el progreso.

Baghaei declaró el lunes que actualmente no hay intercambios con Estados Unidos sobre los detalles del programa nuclear de Teherán. «Sabemos cuándo es necesario actuar en materia nuclear. No se han llevado a cabo negociaciones sobre los detalles del programa nuclear. En este momento, nuestra prioridad es poner fin a la guerra», afirmó en su rueda de prensa semanal.

El último intercambio puso de manifiesto la fragilidad del alto el fuego, que se ha visto repetidamente puesto a prueba por ataques transfronterizos, incluso mientras los diplomáticos buscan una solución más amplia. Irán ha mantenido las restricciones en torno al estrecho de Ormuz durante todo el conflicto, mientras que los analistas afirman que su campaña de misiles ha infligido daños significativos a la infraestructura militar estadounidense en todo Oriente Medio.

La guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero ha causado la muerte de miles de personas, principalmente en Irán y Líbano, y ha provocado graves problemas económicos a nivel mundial al elevar los precios de la energía debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha declarado que uno de los objetivos clave de la guerra es impedir que Irán desarrolle un arma nuclear con su uranio altamente enriquecido. Teherán ha negado sistemáticamente tener planes para ello.

Trump parece cada vez más aislado a medida que su incursión militar en Irán se encamina hacia un desenlace que muchos analistas consideran un revés estratégico.

El presidente estadounidense se enfrenta a la presión de reabrir el estrecho de Ormuz y reducir el precio del combustible en Estados Unidos antes de las elecciones legislativas de noviembre, ante la creciente frustración de los votantes por el alza de los precios. Al mismo tiempo, podría sufrir una fuerte reacción de los sectores más intransigentes de su propio partido respecto a Irán si hiciera alguna concesión a Teherán.

Ambas partes siguen sin estar en desacuerdo en varios otros asuntos, como las exigencias de Teherán para el levantamiento de las sanciones y la liberación de decenas de miles de millones de dólares de ingresos petroleros iraníes congelados en bancos extranjeros.

La guerra de Israel en Líbano contra la milicia Hezbolá, respaldada por Irán, representa otro obstáculo importante. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró el lunes que había ordenado al ejército israelí bombardear los suburbios del sur de Beirut, lo que supone la escalada más grave de la guerra de Israel en Líbano desde que se anunciara el supuesto alto el fuego el 17 de abril.