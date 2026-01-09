Irán bloquea internet y líneas de teléfono para frenar a manifestantes; EU advierte con intervención

Irán quedó prácticamente aislado del mundo exterior el viernes después de que las autoridades bloquearon el internet para frenar el creciente malestar social, mientras diversos videos mostraban edificios en llamas en medio de protestas que arrecian en varias ciudades del país contra el alza de los precios y el desplome de su moneda, el rial iraní.

A pesar de que la teocracia de Irán cortó el acceso a internet y las llamadas telefónicas internacionales, breves videos compartidos en internet por activistas mostraban supuestamente a manifestantes coreando consignas contra el gobierno de la República Islámica alrededor de hogueras mientras los escombros cubrían las calles en la capital, Teherán, y otras zonas.

La prensa estatal reportó que “agentes terroristas” de Estados Unidos e Israel provocaron incendios y desataron la violencia. También dijo que hubo “víctimas”, pero no ofreció más detalles.

Por otro lado, colectivos por la defensa de los derechos humanos ya han documentado decenas de muertes de manifestantes en casi dos semanas.

Las protestas comenzaron a finales del mes pasado con comerciantes y mercaderes de los bazares manifestándose por la acelerada inflación (superior al 40 por ciento) y el desplome del rial (perdiendo la mitad de su valor frente al dólar), pero pronto se extendieron a universidades y ciudades de provincia, con jóvenes enfrentándose a las fuerzas de seguridad.

El alcance de las movilizaciones no podía determinarse aún debido al bloqueo de las comunicaciones, aunque supone otra escalada en las protestas motivadas por la maltrecha economía iraní. Las protestas se han ido intensificando constantemente desde el 28 de diciembre.

Además, fueron la primera prueba para ver si el príncipe heredero, Reza Pahlavi, cuyo padre, gravemente enfermo, huyó de Irán justo antes de la Revolución Islámica de 1979, podía influir en la población. Pahlavi, quien lanzó un llamado a manifestarse el jueves por la noche, también ha convocado protestas para las ocho de la noche del viernes.

Las manifestaciones han incluido gritos en apoyo al sha Pahlavi, algo que podría haber supuesto una sentencia de muerte en el pasado, pero que ahora subraya la ira que alimenta las protestas.

La República Islámica ha tenido repetidas manifestaciones masivas por el malestar nacional a lo largo de las décadas, incluyendo las protestas estudiantiles de 1999, las manifestaciones electorales de 2009, las protestas por la crisis económica de 2019 y el movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022. Estas últimas, provocadas por la muerte de una joven por la policía de la moral. Fueron reprimidas pero lograron que las autoridades cedieran en el cumplimiento de los códigos de vestimenta pública.

TENSIÓN POLÍTICA ENTRE LOS LÍDERES DE EU E IRÁN

El ayatolá, Ali Jamenei, criticó a Trump por tener las manos “manchadas con la sangre de los iraníes”, mientras sus seguidores gritaban “¡Muerte a Estados Unidos!” en unas imágenes distribuidas por la televisora estatal iraní. Más tarde, la prensa estatal se refirió repetidamente a los manifestantes como “terroristas”, preparando el terreno para una posible represión violenta como la que siguió a otras movilizaciones nacionales en los últimos años.

Los manifestantes están “arruinando sus propias calles (...) para hacer feliz al presidente de Estados Unidos”, dijo Jamenei ante una multitud en su complejo en Teherán. “Porque él dijo que vendría en su ayuda. Debería prestar atención al estado de su propio país en su lugar”.

Por su parte, el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, prometió que el castigo para los manifestantes “será decisivo, máximo y sin ninguna indulgencia legal”.

La Casa Blanca no ha respondido a los comentarios de Jamenei, aunque Trump ha repetido su compromiso de atacar Irán si fallecen manifestantes, una amenaza que ha cobrado relevancia tras la operación militar de su ejército para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Trump advirtió la semana pasada que si Teherán “mata violentamente a manifestantes pacíficos”, Estados Unidos “vendrá a su rescate”.

En una entrevista con el conductor Hugh Hewitt emitida el jueves, Trump reiteró su compromiso. El mandatario estadounidense mencióno que se le ha “dicho muy claramente, incluso más claramente de lo que te estoy hablando ahora, que si hacen eso, van a tener que pagar caro”, dijo Trump sobre las represiones por parte del gobierno iraní.

Trump se mostró reticente cuando se le preguntó si se reuniría con Pahlavi: “No estoy seguro de que sea apropiado en este momento hacer eso como presidente”, dijo.