Irán condena ataques de EU y afirma que habrá represalias a cualquier acto de agresión

DUBÁI.-Luego de que algunas embarcaciones fueran atacadas al sur de Irán por Estados Unidos, el gobierno de la República Islámica⁫ calificó estos actos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, al mismo tiempo que advirtió que “no dejará ningún acto de agresión sin respuesta”

Fue el lunes que el ejército estadounidense lanzó “ataques de autodefensa” contra embarcaciones iraníes que, según informes, estaban colocando minas en el estrecho de Ormuz.

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El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques al sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.

Aunque sostuvo que Estados Unidos actuó con “moderación” a la luz del alto el fuego de varias semanas, el capitán Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, declaró que el ejército estadounidense “eliminó” dos embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que fueron vistas colocando minas en el estrecho, y también destruyó una base de misiles tierra-aire en Bandar Abbas.

Por su parte el Ministerio de Exteriores de Irán calificó los ataques como una violación del alto el fuego y advirtió que Washington asumiría la responsabilidad por “todas las consecuencias”, sin dar detalles.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el martes que había derribado y disuadido drones y un avión de combate que ingresaron en su espacio aéreo, según la agencia oficial iraní Mizan, que no precisó cuándo ocurrieron los incidentes.