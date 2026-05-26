Irán condena ataques de EU y afirma que habrá represalias a cualquier acto de agresión

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    Irán condena ataques de EU y afirma que habrá represalias a cualquier acto de agresión
    Los ataques fueron el más reciente repunte en el frágil alto el fuego que comenzó el 7 de abril y que se ha mantenido en gran medida. AP.

La República Islámica ha comenzado a restablecer el acceso a internet tras un apagón nacional que comenzó en enero

DUBÁI.-Luego de que algunas embarcaciones fueran atacadas al sur de Irán por Estados Unidos, el gobierno de la República Islámica⁫ calificó estos actos como una señal de “mala fe y falta de fiabilidad”, al mismo tiempo que advirtió que “no dejará ningún acto de agresión sin respuesta”

Fue el lunes que el ejército estadounidense lanzó “ataques de autodefensa” contra embarcaciones iraníes que, según informes, estaban colocando minas en el estrecho de Ormuz.

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El Ejército de Estados Unidos señaló que los ataques al sur de Irán fueron de carácter defensivo, y afirmó que entre los objetivos había sitios de lanzamiento de misiles y embarcaciones que colocaban minas.

Aunque sostuvo que Estados Unidos actuó con “moderación” a la luz del alto el fuego de varias semanas, el capitán Tim Hawkins, portavoz del CENTCOM, declaró que el ejército estadounidense “eliminó” dos embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que fueron vistas colocando minas en el estrecho, y también destruyó una base de misiles tierra-aire en Bandar Abbas.

Por su parte el Ministerio de Exteriores de Irán calificó los ataques como una violación del alto el fuego y advirtió que Washington asumiría la responsabilidad por “todas las consecuencias”, sin dar detalles.

La Guardia Revolucionaria de Irán afirmó el martes que había derribado y disuadido drones y un avión de combate que ingresaron en su espacio aéreo, según la agencia oficial iraní Mizan, que no precisó cuándo ocurrieron los incidentes.

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Perla Sánchez

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Como egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAdeC, he dedicado los últimos 14 años al periodismo. Mi carrera se distingue por un compromiso con temas del periodismo judicial:derechos humanos, nuevo sistema penal , desaparecidos, asociaciones civiles y víctimas. Actualmente me desempeño como editora de las secciones Internacional y Finanzas donde he tenido la oprtunidad de extender mi experiencia en temas relacionados

A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de tomar cursos y diplomados con asociaciones como USAID-Documenta AC, México Evalúa, Seguridad con Justicia, Poder Judicial, Segob, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística.

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