Irán conserva importantes capacidades en materia de misiles, según inteligencia de EU

Lo más alarmante para algunos altos funcionarios son las pruebas de que Irán ha restablecido el acceso operativo a 30 de los 33 emplazamientos de misiles que mantiene a lo largo del estrecho de Ormuz, lo que podría amenazar a los buques de guerra y petroleros estadounidenses que transitan por el reducido canal.

La imagen pública que proyecta el gobierno de Donald Trump de un ejército iraní destrozado está en total desacuerdo con lo que las agencias de inteligencia estadounidenses comunican a los responsables políticos a puerta cerrada, según evaluaciones clasificadas de principios de este mes que muestran que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus emplazamientos de misiles, lanzaderas e instalaciones subterráneas.

Según las estimaciones, Irán aún tiene cerca del 70 por ciento de sus lanzaderas móviles en todo el país y ha conservado aproximadamente el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra. Este arsenal incluye tanto misiles balísticos, que pueden dirigirse contra otros países de la región, como una cantidad menor de misiles de crucero, que pueden utilizarse contra objetivos de menor alcance en tierra o en el mar.

Según personas con conocimiento de las evaluaciones, estas demuestran —en diversos grados, dependiendo del nivel de daños sufridos en cada emplazamiento— que los iraníes pueden utilizar lanzadoras móviles que se encuentran dentro de los emplazamientos para trasladar misiles a otros lugares. En algunos casos pueden lanzar misiles directamente desde plataformas de lanzamiento que forman parte de las instalaciones. De acuerdo con las evaluaciones, solo tres de los emplazamientos de misiles a lo largo del estrecho permanecen totalmente inaccesibles.

Las agencias de inteligencia militar también han informado, con base en información procedente de múltiples fuentes de recopilación, como imágenes por satélite y otras tecnologías de vigilancia, que Irán ha recuperado el acceso a aproximadamente el 90 por ciento de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país, que ahora se consideran “parcial o totalmente operativas”, dijeron las personas con conocimiento de las evaluaciones.

Los hallazgos contradicen meses de garantías públicas ofrecidas por el presidente Trump y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien ha dicho a los estadounidenses que el ejército iraní estaba “diezmado” y “ya no” constituía una amenaza.

El 9 de marzo, 10 días después del inicio de la guerra, Trump declaró a CBS News que los “misiles de Irán se han reducido a unos pocos” y que al país “no le quedaba nada en sentido militar”. Hegseth declaró en una conferencia de prensa del Pentágono el 8 de abril que la operación Furia Épica —la campaña conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada el 28 de febrero— había “diezmado el ejército iraní y lo había dejado inoperante para el combate durante los próximos años”.

La información de inteligencia que describe la capacidad militar restante de Irán data de menos de un mes después de dicha conferencia de prensa.

Al preguntarle por las evaluaciones de los servicios de inteligencia, una portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, repitió las afirmaciones anteriores de Trump de que el ejército de Irán había sido “aplastado”. Dijo que el gobierno de Irán sabe que su “realidad actual no es sostenible” y que cualquiera que “piense que Irán ha reconstituido su ejército, está delirando o bien es un vocero” del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Wales se refirió a una publicación de Trump en las redes sociales el martes, en la que declaraba que era una “traición virtual” sugerir que el ejército iraní funcionaba bien.

Joel Valdez, secretario de prensa en funciones del Pentágono, respondió a las preguntas sobre la información de inteligencia con una crítica a la cobertura mediática de la guerra. “Es vergonzoso que The New York Times y otros periódicos actúen como agentes de relaciones públicas del régimen iraní para presentar la operación Furia Épica como algo distinto de un logro histórico”, dijo en un comunicado.

Las nuevas evaluaciones de los servicios de inteligencia dan a entender que Trump y sus asesores militares sobrestimaron el daño que el ejército estadounidense podía infligir a los emplazamientos de misiles iraníes, y subestimaron la resistencia y la capacidad de Irán para recuperarse. The New York Times informó el mes pasado que los funcionarios estadounidenses creían que Irán podría recuperar hasta el 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra. The Washington Post informó la semana pasada que los servicios de inteligencia estadounidenses mostraban que Irán conservaba alrededor del 75 por ciento de sus lanzaderas móviles de misiles y cerca del 70 por ciento de su arsenal de misiles anterior a la guerra.

Los hallazgos subrayan el dilema al que se enfrentaría Trump si el frágil alto al fuego, vigente desde hace un mes, se derrumba y se reanudan los combates a gran escala. El ejército estadounidense ya ha agotado sus reservas de muchas municiones críticas, como los misiles de crucero Tomahawk, los misiles interceptores Patriot y los misiles terrestres Precision Strike y ATACMS, y, sin embargo, los servicios de inteligencia sugieren que Irán conserva una capacidad militar considerable, incluso en torno al vital estrecho de Ormuz.

Por el paso transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se consume diariamente en el mundo, y la Marina estadounidense ahora mantiene una presencia casi continua al transitarlo y patrullarlo. El Comando Central del ejército estadounidense dijo el domingo en una publicación en las redes sociales que más de 20 buques de guerra estadounidenses reforzaban el bloqueo contra Irán.

Si Trump ordenara a los mandos lanzar más ataques para eliminar o reducir esas capacidades iraníes, el ejército estadounidense tendría que rebuscar aún más en las reservas de municiones críticas. Hacerlo reduciría todavía más las reservas estadounidenses en un momento en que el Pentágono y los principales fabricantes de armas ya luchan por encontrar la capacidad industrial para reponer las reservas estadounidenses.

Trump y sus asesores han negado repetidamente que las reservas de municiones estadounidenses se hayan agotado hasta niveles peligrosamente bajos. En privado, funcionarios del Pentágono han ofrecido garantías similares a los aliados europeos preocupados. Dichos aliados han gastado miles de millones de dólares en municiones de Estados Unidos en nombre de Ucrania, y les preocupa que esas municiones no se entreguen porque el ejército estadounidense las necesitará para reabastecer sus propias reservas, una preocupación que se intensificaría si el presidente ordena reanudar las hostilidades con Irán.

En un testimonio el martes ante un subcomité de apropiaciones de la Cámara de Representantes, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, dijo: “Tenemos municiones suficientes para lo que se nos ha encomendado ahora mismo”.