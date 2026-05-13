El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares

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    El nuevo presupuesto estimado para EU de la guerra en Irán asciende ahora a 29 mil millones de dólares
    Durante la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, escuchó quejas bipartidistas sobre el hecho de que el Pentágono no ha sido más transparente. AP

Hegseth y su grupo del Pentágono testificaron ante el subcomité sobre la solicitud presupuestaria del presidente Trump de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027

El costo estimado de la guerra en Irán hasta el momento ha aumentado a 29 mil millones de dólares, frente a la cifra de 25 mil millones de dólares dada a finales de abril, según reveló el martes un alto funcionario del Pentágono.

Jules Hurst, subsecretario interino de Defensa y director financiero de facto del Pentágono, declaró ante el Subcomité de Asignaciones para la Defensa de la Cámara de Representantes que la cantidad más elevada provenía de un análisis más exhaustivo de las cifras.

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“El equipo del Estado Mayor Conjunto, junto con el equipo del contralor, está constantemente revisando esa estimación, por lo que ahora creemos que está más cerca de los 29 mil millones de dólares”, dijo Hurst.

“Eso se debe a los costes actualizados de reparación y sustitución de equipos, así como a los costes operativos generales necesarios para mantener al personal en el teatro.”

Durante la audiencia, que duró aproximadamente dos horas, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, escuchó quejas bipartidistas sobre el hecho de que el Pentágono no ha sido más transparente con los legisladores acerca de los costos más específicos de la guerra en Irán.

“Compartiremos lo que podamos”, dijo Hegseth. “Cuando sea relevante y necesario, lo compartiremos”.

Los legisladores también expresaron su preocupación por el hecho de que la guerra en Irán haya agotado las reservas de municiones de Estados Unidos y haya puesto en peligro la seguridad nacional.

Sin entrar en detalles sobre cuáles son realmente los niveles de munición, Hegseth sostuvo que Estados Unidos tiene suficiente potencia de fuego para sus necesidades, pero que la administración Trump pretende, no obstante, “potenciarla al máximo”.

“No estoy de acuerdo con la afirmación de que las municiones se agotan en un foro público. Eso no es cierto”, replicó Hegseth al representante Pete Aguilar (demócrata por California), miembro del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes.

“En definitiva, contamos con todas las herramientas necesarias para llevar a cabo lo que tenemos que llevar a cabo, y nos aseguraremos de potenciar al máximo esa capacidad de cara al futuro.”

Hegseth y su grupo del Pentágono testificaron ante el subcomité sobre la solicitud presupuestaria del presidente Trump de 1,5 billones de dólares para el año fiscal 2027.

“Yo lo describiría como un aumento puntual para ponernos al día”, dijo Hurst refiriéndose al presupuesto reforzado. “Para arreglar todos nuestros cuarteles y demás instalaciones del departamento que están en mal estado, y también para realizar algunas inversiones de recuperación en IA y autonomía”.

“Y si observamos lo que estamos haciendo con la [conciliación], probablemente unos [$]200 mil millones de dólares de eso es un gasto único”, dijo.

Hurst indicó que el plan es “reducir a [$]1,23 [billones] para el límite de ingresos solicitado para el año fiscal 28”.

“Creemos que podemos mantener estas inversiones... con fondos discrecionales después de esto”, argumentó.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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