Irán desentierra emplazamientos de misiles subterráneos durante el alto al fuego con EU

Una investigación reciente de 18 instalaciones de misiles alcanzadas durante la guerra muestra que al menos 50 de las 69 entradas de túneles se han reabierto desde que entró en vigor el alto al fuego en abril, según informó CNN.

Irán ha desenterrado la mayoría de las entradas a sus bases subterráneas de misiles que quedaron sepultadas por los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel durante el apogeo de la guerra, según muestran imágenes satelitales.

La rapidez con la que se han desarrollado los misiles indica que Irán estaría preparado para lanzar muchos más misiles de largo alcance en todo Oriente Medio si la guerra se reanuda en medio de tensas negociaciones de paz.

Las imágenes satelitales captaron el arduo trabajo que Teherán ha realizado en tan solo siete semanas en varias bases de misiles, donde se observan equipos de excavación y grandes camiones excavando las entradas de los túneles.

En una base situada en las afueras de Isfahán, se podía ver a los trabajadores rellenando más de una docena de cráteres dejados por los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel, y a principios de mayo ya se habían despejado dos entradas.

El 10 de abril, pocos días después de que entrara en vigor el alto el fuego, también se avistaron máquinas pesadas y camiones en las bases de misiles iraníes cerca de Khomeyn y Tabriz.

La prisa de Irán por restablecer las operaciones en sus instalaciones de misiles socava uno de los principales objetivos de la administración Trump en esta guerra: reducir el arsenal de Teherán y su capacidad para atacar a sus aliados en Oriente Medio.

El presidente Trump incluyó específicamente “degradar por completo la capacidad de misiles iraníes, sus lanzadores y todo lo demás relacionado con ellos” como uno de sus cinco objetivos para la guerra.

El Pentágono y la Casa Blanca afirmaron que las fuerzas estadounidenses e israelíes habían atacado 13.000 objetivos en Irán durante las cinco semanas de guerra, incluyendo más de 450 instalaciones de almacenamiento de misiles balísticos .

A pesar de los ataques, Irán continuó lanzando ataques en toda la región, alcanzando bases estadounidenses e infraestructuras críticas de varias naciones del Golfo.

Los expertos temen que se reanuden el mismo tipo de ataques si la guerra se reaviva, mientras Washington y Teherán siguen enfrentándose por los términos de un acuerdo de paz para poner fin al conflicto.

Según la inteligencia estadounidense, Irán ya ha comenzado a reconstruir sus capacidades militares, lo que incluye reiniciar la producción de drones y reemplazar los lanzadores de misiles destruidos.

“Los iraníes han superado todos los plazos que la comunidad de inteligencia tenía previstos para la reconstitución”, declaró un funcionario estadounidense a CNN.