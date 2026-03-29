Irán destruye aviones de Estados Unidos en base militar de Arabia Saudita

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Internacional
/ 29 marzo 2026
    Irán destruye aviones de Estados Unidos en base militar de Arabia Saudita
    Presuntas fotografías de base militar Príncipe Sultan de los Estados Unidos, Arabia Saudita Vanguardia

Medios como Reuters y The Wall Press Journal publicaron fotografías de aviones estadounidenses destruidos, presuntamente por drones de Irán

El viernes 27 de marzo se reportó que Irán atacó una base militar de los Estados Unidos en Arabia Saudita. El espacio militar era una base aérea, llamada Príncipe Sultan.

El ataque con misiles, por parte del ejército iraní, causó lesiones a 12 militares estadounidenses y averió a varios aviones en la base. El reporte del incidente fue confirmado por funcionarios de la Casa Blanca a la agencia de noticias ‘The Associated Press’. Se detalló que el ataque de Irán fue llevado a cabo con drones.

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Hasta la fecha, solo 13 soldados de los Estados Unidos han fallecido por la guerra con Irán; uno de ellos, el sargento Benjamin N. Pennington servía en la base Príncipe Sultan. La base fue atacada el primero de marzo. Tras el asalto, el sargento de 26 años fue herido y posteriormente falleció.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial, Mayid Musavi, comentó en X lo siguiente: ‘Ustedes mismos iniciaron el juego con fuego y los ataques contra infraestructuras. Esta vez la ecuación ya no será ‘ojo por ojo’; ¡Esperen!’.

Su declaración se dirige a la alianza de los Estados Unidos con Israel, y de cómo ambos países atacaron directamente al gobierno de Irán, causando la muerte de su previo dirigente, Alí Jameneí.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos afirma que aproximadamente 300 militares han resultado heridos desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero del 2026. Se reiteró que la mayoría ha logrado reincorporarse, pero al menos 30 permanecen fuera de combate y 10 quedaron con lesiones graves.

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En redes sociales, se han difundido fotografías satelitales del ataque a la base militar de los Estados Unidos en Arabia Saudita, mostrando un avión del ejército estadounidense, presuntamente, destruido por los impactos del ataque de Irán. Las imágenes fueron publicadas por medios de información como Reuters y The Wall Street Journal. Sin embargo, no han sido confirmadas por la administración de la Casa Blanca, en Washington D. C.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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