Irán ejecutará a una mujer por participar en las manifestaciones generalizadas contra el régimen

Bita Hemmati es la primera mujer que va a ser ahorcada en relación con las manifestaciones que estallaron en enero en todo el país y que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas gubernamentales.

El régimen bárbaro de Irán está a punto de ejecutar a su primera mujer manifestante por las recientes protestas, una de las aproximadamente 1.600 personas condenadas a muerte por la República Islámica en el último año.

El régimen la acusó de numerosos delitos, entre ellos el uso de explosivos y armas, el lanzamiento de objetos como bloques de hormigón, la participación en concentraciones de protesta y la alteración de la seguridad nacional, según un comunicado de prensa del martes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI), partido de la oposición.

Su marido, Mohammadreza Majid Asl, de 34 años, así como otros dos hombres, Behrouz y Kourosh Zamaninezhad, que vivían en el mismo edificio de apartamentos que la pareja, también fueron condenados a muerte tras un juicio sumario y sus propiedades fueron confiscadas.

Un quinto acusado, Amir Hemmati, pariente de Hemmati, fue condenado a casi seis años de prisión por “reunión y conspiración contra la seguridad nacional”, así como por “propaganda contra el régimen”.

Según la agencia de noticias Human Rights Activists News Agency, con sede en Estados Unidos , el gobierno iraní los acusó de “acciones operativas para el gobierno hostil de Estados Unidos y grupos hostiles”.

Todos los miembros del grupo fueron arrestados en Teherán, ciudad que fue escenario de las mayores protestas nacionales contra el régimen iraní.

Aún no se ha fijado una fecha de ejecución.

«La Resistencia iraní hace un nuevo llamamiento a las Naciones Unidas, a los organismos internacionales pertinentes y a los defensores de los derechos humanos para que tomen medidas inmediatas para salvar la vida de los presos condenados a muerte, especialmente los presos políticos y los detenidos durante el levantamiento», declaró el CNRI en un comunicado.

Las protestas en Irán se desencadenaron por una serie de huelgas locales de comerciantes y vendedores ambulantes en Teherán a finales de diciembre.

En dos días, se había extendido por toda la capital, y en enero, estudiantes y otros grupos se habían sumado a una muestra de oposición a nivel nacional.

Según los informes, miles de manifestantes resultaron muertos o heridos , y decenas de miles fueron arrestados o detenidos en el marco de la represión gubernamental.