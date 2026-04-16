Irán amenaza con hundir barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz

Mohsen Rezaee, excomandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, se burló del presidente Trump en la televisión estatal el miércoles, afirmando que quiere ser la “policía” de la vía fluvial antes de alardear de que los misiles de Teherán pueden derribar buques estadounidenses, según informó la Agencia France-Presse.

Irán ha amenazado con hundir los barcos estadounidenses que patrullan el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo, y ha afirmado descabelladamente que una invasión terrestre estadounidense sería “magnífica”, ya que permitiría al régimen ganar miles de millones de dólares secuestrando rehenes.

“¿De verdad es este tu trabajo? ¿Es este el trabajo de un ejército poderoso como el de Estados Unidos?”, amenazó a Trump el títere del régimen, vestido con uniforme militar.

“Estos barcos suyos serán hundidos por nuestros primeros misiles y representan un gran peligro para el ejército estadounidense. Sin duda, pueden ser alcanzados por nuestros misiles y podemos destruirlos”.

Rezaee, asesor principal del líder supremo, cuestionó las afirmaciones de que la armada iraní ha sido “completamente aniquilada” y planteó la pregunta: “¿Por qué Estados Unidos no se atreve a cruzar el estrecho de Ormuz?”.

Afirmó que Teherán no abandonaría el estrecho a menos que sus “derechos” estuvieran plenamente garantizados, y juró que era el régimen quien establecía las condiciones, no Washington.

“Basándonos en negociaciones anteriores, los acuerdos deben redactarse con mayor cuidado, prestando más atención a las cuestiones económicas”, afirmó.

“A diferencia de Estados Unidos, que teme una guerra prolongada, Irán está plenamente preparado y tiene experiencia en guerras de larga duración.

“A diferencia de las conversaciones anteriores, en las que la otra parte imponía las condiciones, ahora es Irán quien establece los requisitos previos.”

Rezaee juró que no estaba a favor de extender el frágil alto el fuego, antes de afirmar descabelladamente que una invasión terrestre sería beneficiosa para Teherán.

El extremista afirmó que Irán “tomaría miles de rehenes y por cada rehén recibiríamos mil millones de dólares”.

Mientras tanto, el Pentágono está enviando más de 10.000 soldados adicionales a Oriente Medio, según informó el Washington Post.

Alrededor de 6.000 soldados se encuentran a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y sus buques de guerra de escolta, y se espera que otros 4.200 lleguen a finales de mes.

El USS George H.W. Bush se unirá al USS Abraham Lincoln y al USS Gerald Ford, que ya se encuentran en Oriente Medio.

El mes pasado, Estados Unidos estaba sopesando planes para desplegar miles de tropas que potencialmente podrían ser utilizadas sobre el terreno, ya sea para asegurar el estrecho de Ormuz, la isla de Kharg o para salvaguardar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán.

El despliegue masivo de tropas se produce en un momento en que surgen informes que afirman que una segunda ronda de conversaciones de paz en Pakistán está en el horizonte.

Las conversaciones, que incluyeron 21 horas de negociación, terminaron el fin de semana pasado sin acuerdo.

La Casa Blanca afirmó que la administración Trump se mostraba optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo que pusiera fin a la guerra de siete semanas.

Trump insistió el miércoles en que la guerra está “muy cerca de terminar”.