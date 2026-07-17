A Putin le gusta su peor opción en Ucrania

Por Carl Bildt, Project Syndicate.

ESTOCOLMO- Si el presidente ruso, Vladímir Putin, hiciera una evaluación lúcida de la situación de su guerra con Ucrania, buscaría un alto el fuego. Pero, al parecer, no tiene la mente clara, ya que todo apunta a que está buscando algún tipo de escalada. Si realmente emprende ese camino, empeorará la situación para todos, pero sobre todo para él mismo.

Desde su reunión de agosto de 2025 con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Anchorage, Putin ha estado tratando de persuadir a Estados Unidos para que obligue al presidente ucraniano Volodímir Zelenski a aceptar un acuerdo que dejaría a Rusia en control de las zonas que ya ha usurpado, algo menos del 20 % del territorio de Ucrania, además de ceder la franja de la región de Donetsk que Ucrania aún controla.

Vale la pena recordar que, antes de la reunión de Anchorage, Trump contaba con el apoyo tanto de Ucrania como de los europeos para buscar un alto el fuego inmediato. Pero tras hablar con Putin, abandonó de repente su intento de lograr un alto el fuego y, en su lugar, aceptó la exigencia de Putin respecto a Donetsk. Naturalmente, los europeos se apresuraron a proteger a Zelenski de la presión que Putin y Trump intentarían ejercer sobre él, y las negociaciones políticas para poner fin a los combates se estancaron. Fue Trump, engañado una vez más por Putin, quien prolongó la guerra.

La zona en cuestión carece de importancia económica, pero sí es relevante para la defensa de Ucrania y tiene un peso simbólico para Putin, quien modificó la Constitución rusa en 2022 para reclamar Donetsk como parte de Rusia. La idea de que Ucrania ceda su posición es, por lo tanto, inviable. Durante el último año y medio, el ejército ruso ha sufrido una pérdida gradual de capacidades, que se refleja en el deterioro de la calidad de las tropas rusas, mientras que las capacidades tecnológicas de Ucrania en el campo de batalla han mejorado notablemente. Como resultado, el frente se ha convertido en una «zona de muerte» que apenas se mueve.

Por supuesto, Putin sigue creyendo que sus fuerzas pueden hacerse con el control total de Donetsk, y sus generales siguen temiendo las consecuencias de decirle que eso es imposible. Pero las probabilidades están decididamente en su contra. Del mismo modo, Putin cree que atacar núcleos de población civil e infraestructuras críticas puede obligar a Ucrania a rendirse. Pero, aunque sin duda está causando un gran sufrimiento, los bombardeos aéreos por sí solos nunca han ganado una guerra, y eso no va a cambiar en Ucrania. En los últimos meses, Ucrania ha ampliado sus propios ataques con drones de medio y largo alcance en Rusia, donde ha inutilizado una parte significativa de la capacidad de refinería y ha desencadenado una crisis de combustible políticamente dolorosa en toda Rusia. Ucrania no hará más que intensificar estos ataques.

Pero lo que realmente podría cambiar las reglas del juego podría ser el esfuerzo de Ucrania por cortar las cadenas de suministro que unen Crimea con Rusia. Los ucranianos han estado atacando sin tregua a los camiones de mercancías que circulan por el corredor terrestre ocupado en el este de Ucrania, al puente y a los transbordadores que cruzan el estrecho de Kerch, y a los barcos que intentan entregar suministros a través del mar de Azov. Esta campaña ya ha complicado las cosas al Kremlin, y podría resultar políticamente catastrófica si el control ruso sobre Crimea se viera seriamente cuestionado. Llegado ese punto, incluso congelar el conflicto en la actual “zona muerta” podría dejar de ser una opción.

Aparte de Putin, es poco probable que a casi nadie en Rusia le importe mucho esa pequeña franja de Donetsk que ahora está bloqueando el proceso político. Pero a muchos, con razón o sin ella, sí les importa Crimea. De hecho, fue la apropiación de la península por parte de Putin en marzo de 2014 lo que impulsó su popularidad y sentó las bases para su invasión a gran escala en 2022.

Sin embargo, el objetivo de la invasión de 2022, someter a toda Ucrania militar y políticamente, es inalcanzable, lo que significa que Putin ya ha fracasado. Queda por ver si su control del poder podrá resistir un alto el fuego en el que reconozca este resultado. Pero es casi seguro que no podrá sobrevivir a un escenario en el que pierda el control de Crimea.

Por eso, si Putin fuera racional, se olvidaría de Anchorage y aceptaría un alto el fuego ahora mismo. Si continúa por el camino actual, es poco probable que consiga la franja de Donetsk que desea, pero es muy probable que pierda su control sobre Crimea. Además, las encuestas de opinión sugieren que una amplia mayoría de los rusos apoya el fin de la guerra.

Un alto el fuego pondría sin duda fin al conflicto. Una solución política duradera seguiría estando muy lejos en el futuro. Pero al menos trasladaría el conflicto al ámbito político, impulsaría cambios tanto en Rusia como en Ucrania y permitiría una diplomacia en la que participaran más actores externos. Por desgracia, Putin parece decidido a mantener su rumbo actual hacia el precipicio. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Carl Bildt es ex primer ministro y exministro de Asuntos Exteriores de Suecia.