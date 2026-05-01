Irán presenta nueva propuesta de negociación con EU

ISLAMABAD.- Irán entregó a mediadores en Pakistán su más reciente propuesta para negociar con Estados Unidos, mientras que Donald Trump defendió el efecto que está teniendo el bloqueo estadounidense de buques con origen y destino en puertos iraníes en torno al estrecho de Ormuz.

Fue a a principios de esta semana, que Trump dijo a Axios que había rechazado la propuesta de Irán de reabrir el estrecho a cambio de que la Marina de Estados Unidos levantara su bloqueo de los puertos iraníes.

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Asimismo el día de hoy el presidente de EU, Donald Trump e insistió en que no está “satisfecho” con la última oferta de Teherán para tratar de acordar el fin de la guerra.

El republicano confirmó que ha recibido una nueva propuesta iraní, pero no añadió detalles sobre la misma.

El bloqueo establecido por la Marina de Estados Unidos, que impide que los petroleros iraníes salgan al mar, ha hecho que la economía del país se tambalee.

Al momento la economía mundial también está bajo presión debido a que Irán mantiene su control asfixiante sobre el estrecho.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó esta semana un nuevo plan para reabrir el importante paso, que utilizan los aliados de Washington en el Golfo para exportar su petróleo y gas.

La propuesta iraní habría aplazado para una fecha posterior las negociaciones sobre el programa nuclear del país, no obstante, una de las principales razones aducidas por Trump para ir a la guerra fue negar a Irán la capacidad de desarrollar armas nucleares.

Desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, al menos 3.375 personas han muerto en Irán, y más de 2.600 en Líbano, donde nuevos combates entre Israel y el grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán, estallaron dos días después de iniciarse la guerra, según las autoridades.

Además, 24 personas han muerto en Israel y más de 20 en Estados árabes del Golfo. Diecisiete soldados israelíes fueron abatidos en Líbano, así como 13 militares de Estados Unidos en toda la región.