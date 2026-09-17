Irán no retrocede ante EU y los países árabes del Golfo buscan opciones

Ante los límites de la protección de EU y tras meses de ataques a sus infraestructuras, los países del Golfo exploran la posibilidad de diplomacia directa con Irán. En materia de seguridad, los países árabes del Golfo han dependido durante mucho tiempo de las bases militares estadounidenses que albergan.

Pero tras seis meses de guerra, los bombardeos con misiles y drones iraníes contra los territorios de esos países han demostrado de manera clara las limitaciones de las garantías de seguridad estadounidenses.

Irán y sus aliados casi han destruido algunas de las bases de Estados Unidos, han incendiado hoteles de lujo y, más recientemente, dejaron fuera de servicio una de las infraestructuras energéticas más importantes del mundo: un oleoducto que se extiende por toda Arabia Saudita.

Acorraladas, las autoridades árabes del Golfo ahora intentan improvisar distintas formas de evitar los ataques de Irán y sus aliados, incluida la diplomacia directa con la República Islámica. Incluso esa opción enfrenta desafíos. El domingo por la noche, una reunión que estaba programada para el lunes entre Irán y los Estados árabes del Golfo fue pospuesta de manera abrupta. El retraso se produjo después de que Arabia Saudita e Irán llegaron a un punto muerto en las discusiones sobre el estrecho de Ormuz —una ruta crucial para los exportadores de energía de la región—, según un alto funcionario del Golfo, que habló con la condición de mantener su anonimato para poder discutir maniobras diplomáticas delicadas. Los analistas dicen que los líderes de la región no tienen más remedio que buscar opciones de seguridad distintas después de que la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán expuso las vulnerabilidades de los países árabes del Golfo y envalentonó a la República Islámica. “Estamos atrapados en esta posición de tratar de construir algo nuevo mientras mantenemos algo de lo viejo”, dijo Bader Al Saif, profesor asistente de historia en la Universidad de Kuwait. “Necesitamos salir de este síndrome del protector externo”. La nación insular de Baréin, por ejemplo, ha albergado una importante base naval estadounidense durante décadas con la esperanza de protegerse de Irán. Pero, como ha sucedido en otros países del Golfo, la base se convirtió en un objetivo.

La base casi fue destruida en febrero, durante el primer día de los ataques de represalia de Irán por el asalto que lanzaron Estados Unidos e Israel. La mayoría de los marineros apostados allí fueron evacuados a Florida, dejando un mínimo personal, según un oficial militar estadounidense, que habló bajo la condición de anonimato para discutir asuntos operativos. Algunos marineros en Baréin fueron evacuados tan rápidamente que la Marina de Estados Unidos todavía intenta reunirlos con sus pertenencias, dijo el almirante Daryl Caudle, jefe de operaciones navales, en una reciente asamblea comunitaria. No está claro cuándo regresarán, dijo. Para Estados Unidos y sus aliados en el Medio Oriente, la guerra ha incurrido en costos altísimos. El cierre efectivo del estrecho de Ormuz por parte de Irán representa un gran fracaso estratégico y un revés económico para los exportadores de energía del Golfo. La incapacidad de las fuerzas estadounidenses para repeler los ataques de Irán es otro fracaso estratégico, el cual podría tener consecuencias significativas para esos países y para la proyección de poder de Estados Unidos.

Sin embargo, Baréin y los demás países del Golfo, entre ellos Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Catar, no disponen de una alternativa única y clara a Estados Unidos como garantía de su seguridad. Sus ejércitos son más pequeños y más débiles que el de Irán, a pesar de que han invertido cientos de millardos de dólares en armamento avanzado en las últimas décadas, incluyendo aviones de combate F-15 y sistemas de defensa antimisiles Patriot estadounidenses.

China y Rusia no han intervenido para defender a los países del Golfo, a pesar de sus vínculos cercanos con muchos de ellos. Muchos funcionarios de la región piden una mayor autosuficiencia regional en materia de defensa. Pero los esfuerzos para reforzar la seguridad —como un nuevo pacto de defensa entre Arabia Saudita, Pakistán y Turquía— no han pasado la prueba. Sigue sin estar claro si alguno de estos países estará dispuesto y será capaz de acudir en ayuda de los demás. La opción más realista para los países del Golfo es construir asociaciones de defensa que “complementen, en lugar de reemplazar, el paraguas de seguridad de Estados Unidos”, dijo Yasmine Farouk, directora del proyecto del Golfo y la Península Arábiga en el International Crisis Group. Los analistas y funcionarios del Golfo dicen que, sin la asistencia de Estados Unidos y el armamento estadounidense, como las defensas antiaéreas, el daño a los Estados de la región habría sido mucho peor. Decenas de personas murieron en los ataques iraníes, en lugar de cientos o millas. Los vuelos que transportaban turistas y empresarios fueron cancelados y retrasados, pero han comenzado a reanudarse. Sin embargo, la campaña de Irán provocó estrágos en las economías ricas en energía de los países del Golfo, resquebrajando sus imágenes de refugios seguros en una región volátil. La guerra demuestra que los avanzados sistemas de defensa del Golfo no son “impenetrables”, y que Irán puede “imponer costos considerables” a los países valiéndose de grandes cantidades de drones relativamente baratos, dijo Kristian Alexander, investigador principal en el Rabdan Security & Defense Institute, una institución de investigación vinculada al gobierno de los Emiratos Árabes Unidos.

Al enfrentar feroces contraataques de Irán, Estados Unidos “priorizó la protección de su personal y la defensa de Israel”, agregó Alexander. “Estas prioridades no siempre coincidieron con las necesidades del Golfo de proteger aeropuertos, puertos y plantas desalinizadoras”.

La escasez mundial de interceptores de misiles de Estados Unidos también representó un desafío para los Estados árabes del Golfo en las primeras semanas de la guerra, y han intentado llenar el vacío recurriendo a Ucrania y otros países europeos. Pero incluso las defensas aéreas mejoradas no pueden brindar una protección completa contra los drones iraníes relativamente económicos. Anna Kelly, una portavoz de la Casa Blanca, dijo que el presidente Donald Trump está “en comunicación constante” con los socios regionales y que Estados Unidos “mantiene vínculos más fuertes que nunca con estos países”. Desestimó la idea de que la protección militar estadounidense para los países del Golfo haya sido insuficiente, diciendo que los analistas que afirman eso “no están al tanto de conversaciones diplomáticas delicadas y no tienen idea de lo que hablan”.

Al explorar otras maneras de mejorar su seguridad, los funcionarios árabes del Golfo programados se reunieron el lunes con funcionarios de Irán en Omán. En la agenda había una propuesta iraní-omaní para las operaciones marítimas en el estrecho de Ormuz. Irán ha estrangulado gran parte del tráfico en el estrecho mientras amenaza con introducir un peaje o un sistema de tarifas para embarcaciones. La reunión fue cancelada después de que Arabia Saudita sugirió recomendaciones, incluyendo una que rechaza una afirmación iraní de que el estrecho no es una vía navegable internacional, según el alto funcionario del Golfo. Irán rechazó algunas de las enmiendas sauditas y pidió más tiempo para revisar otras, dijo el funcionario. El lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, dijo que la reunión habría sido “una oportunidad” para “discutir la creación de una región segura, libre de la interferencia de otros actores”. Confirmó que Arabia Saudita había pedido el retraso. No se ha anunciado una nueva fecha, pero los analistas dijeron que es probable que continúen esos esfuerzos para abordar las diferencias mediante el diálogo. En un ensayo publicado en julio en Le Monde, un periódico francés, el ministro de Relaciones Exteriores de Omán pidió un nuevo acuerdo multilateral que reuniría a los países árabes del Golfo con Irán e Irak para compartir la responsabilidad de la seguridad de la región.

Hacerlo requeriría un “examen claro de las relaciones con socios importantes como Estados Unidos” y un reequilibrio de las alianzas de la región, escribió el ministro Badr al-Busaidi.

De hecho, años antes de la guerra, varios países del Golfo habían buscado un acercamiento con Irán, con la esperanza de que una distensión los protegiera.

En un primer momento, la guerra descarriló ese esfuerzo. Sin embargo, meses después —por falta de una mejor opción—, los Emiratos, Arabia Saudita y Catar han vuelto a la diplomacia, con el objetivo de reconstruir la confianza gradualmente con Irán y fomentar los intereses económicos compartidos que unan sus destinos.