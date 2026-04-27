Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz a cambio de que EU levanta el bloqueo

EL CAIRO.-Con el objetivo de que Estados Unidos levante su bloqueo sobre el país y ponga fin a la guerra, Irán ha ofrecido una propuesta para poner fin a su control asfixiante sobre el estrecho de Ormuz.

Fuer más tarde que trascendió que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza con sus asesores la nueva propuesta de diálogo de Irán que busca la reapertura y pone en un segundo plano un pacto nuclear, según confirmó la Casa Blanca.

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No obstante, es poco probable que el presidente estadounidense Donald Trump acepte la oferta, que fue transmitida a los estadounidenses por Pakistán y dejaría sin resolver los desacuerdos que llevaron a Estados Unidos e Israel a ir a la guerra el 28 de febrero.

Según la secretaria de Prensa del Gobiernode Estados Unidos, Karoline Leavitt, “la propuesta estaba siendo objeto de discusión” en la reunión de hoy entre Trump y su equipo de Seguridad Nacional.

“No diría que lo estén considerando. Simplemente diría que esta mañana hubo una conversación a la cual no quiero adelantarme”, agregó Leavitt en una rueda de prensa desde la residencia ejecutiva, donde insistió en que “las líneas rojas del presidente con respecto a Irán han quedado muy, muy claras”.

Entre los objetivos de la guerra lanzada por EU e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, Trump ha insistido en que quieren impedir que la República Islámica tenga acceso a un arma nuclear.

Al momento el bloqueo de Estados Unidos está diseñado para impedir que Irán venda su petróleo, privándolo de ingresos cruciales y, al mismo tiempo, creando potencialmente una situación en la que Teherán tenga que cerrar la producción porque no tiene dónde almacenar el petróleo.

El cierre también ha repercutido en toda la economía mundial, elevando el precio de los fertilizantes, los alimentos y otros productos básicos.

Situación que ha puesto presión sobre Trump, ya que los precios del petróleo y la gasolina se han disparado antes de las cruciales elecciones de media legislatura, y ha presionado a los países árabes del Golfo Pérsico que utilizan la vía marítima para exportar su petróleo y gas.