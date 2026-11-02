Irán planea dos días discusiones para reabrir Ormuz y reanudar diálogo nuclear

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    Irán planea dos días discusiones para reabrir Ormuz y reanudar diálogo nuclear
    Un pájaro vuela bajo sobre el agua mientras se ven mercantes fondeados en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, la mañana del sábado 24 de octubre de 2026. AP

Además, funcionarios iraníes han señalado que Estados Unidos debe levantar las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní

Irán dijo que tenía un plan de dos días para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos si Washington cumple sus exigencias.

El anuncio se produjo mientras la región se prepara para una posible reanudación de los combates, incluso cuando el principal diplomático de Irán dijo el domingo que esperaba que Estados Unidos eligiera “la diplomacia por encima de otros caminos”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tercera-guerra-mundial-aseguran-que-donald-trump-evalua-lanzar-un-ataque-nuclear-contra-iran-bajo-presion-de-israel-DA24537307

Irán había dicho antes que el plan podría implementarse en el plazo de una semana si Estados Unidos cumplía siete condiciones, como levantar su bloqueo de los puertos iraníes. Irán afirma ahora que los barcos que atraviesen el estrecho reabierto tendrían que seguir una ruta acordada por Irán y Omán y viajar bajo supervisión iraní. Por separado, funcionarios iraníes han señalado que Estados Unidos debe levantar las sanciones sobre las ventas de petróleo iraní y aceptar un alto el fuego que incluiría a Líbano.

El portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró que el plan seguía siendo la base de las negociaciones con Washington a través de mediadores, pese al plazo de implementación más corto. “Esto demuestra una vez más el enfoque de buena fe de Irán”, añadió.

Baghaei no dio indicios de que Teherán hubiera cambiado sus exigencias ni de que Washington hubiera aceptado su propuesta.

El presidente Donald Trump ha alternado entre buscar la diplomacia y amenazar con un fuerte bombardeo de Irán en sus comentarios públicos.

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