¿Tercera Guerra Mundial?... aseguran que Donald Trump evalúa lanzar un ataque nuclear contra Irán bajo presión de Israel

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    ¿Tercera Guerra Mundial?... aseguran que Donald Trump evalúa lanzar un ataque nuclear contra Irán bajo presión de Israel
    El comentarista estadounidense aseguró que Benjamin Netanyahu presiona al gobierno de Donald Trump para atacar una instalación nuclear iraní. VANGUARDIA/ARCHIVO

Tucker Carlson afirma que Trump podría lanzar un ataque nuclear contra Irán por presión de Netanyahu

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría enfrentar una decisión que tendría consecuencias internacionales: autorizar un ataque nuclear contra Irán. Así lo aseguró el periodista y comentarista político estadounidense Tucker Carlson, quien advirtió que el gobierno de Benjamin Netanyahu estaría presionando a Washington para realizar una operación militar contra una instalación subterránea iraní.

La declaración fue difundida por Carlson mediante una extensa publicación en redes sociales, en la que señaló que el posible objetivo sería Montaña Pickaxe, ubicada en el centro de Irán. De acuerdo con su versión, los servicios de inteligencia israelíes sostienen que el gobierno iraní habría reanudado actividades de enriquecimiento nuclear en esa zona.

Sin embargo, las afirmaciones del comentarista no cuentan con pruebas públicas independientes ni con una confirmación de la Casa Blanca, el Pentágono o el gobierno israelí. La advertencia también contrasta con declaraciones de Trump, quien en una entrevista de octubre rechazó recurrir a este tipo de armamento: “Yo no recurriría a la energía nuclear. No hace falta.”.

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¿POR QUÉ TRUMP PODRÍA ATACAR IRÁN CON ARMAS NUCLEARES?

Según el planteamiento de Carlson, las instalaciones subterráneas de Montaña Pickaxe estarían protegidas por aproximadamente 90 metros de granito sólido, lo que dificultaría su destrucción mediante armamento convencional estadounidense.

El comentarista sostuvo que las armas convencionales no tendrían la capacidad de penetrar hasta los túneles donde presuntamente se desarrolla el enriquecimiento de uranio. Por esa razón, aseguró que la única alternativa militar sería utilizar una bomba nuclear.

Carlson también afirmó que Netanyahu estaría insistiendo en la necesidad de realizar el ataque y que mantiene comunicación frecuente con Trump para impulsar esa posibilidad. Incluso citó a una fuente no identificada que supuestamente aseguró: ”Bibi llama a Trump todos los días al respecto”.

NETANYAHU ESTARÍA PRESIONANDO A ESTADOS UNIDOS

En su publicación, Carlson relacionó la supuesta presión israelí con la situación política de Benjamin Netanyahu. El comentarista describió al primer ministro como “acorralado y desesperado”, debido a las dificultades que, según su interpretación, enfrenta para mantenerse en el poder después de los recientes resultados electorales en Israel.

De acuerdo con su análisis, Netanyahu necesitaría reunir 61 escaños en la Knéset para formar gobierno y evitar perder el cargo, además de enfrentar posibles investigaciones judiciales y consecuencias políticas.

Carlson también señaló que el mandatario israelí habría buscado el respaldo de funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el comandante del CENTCOM, Brad Cooper, para reanudar operaciones militares de gran escala contra Irán.

En contraste, aseguró que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el enviado especial Steve Witkoff estarían a favor de continuar las negociaciones diplomáticas con Teherán. También mencionó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al director de la CIA, John Ratcliffe, entre los funcionarios que, según su versión, respaldarían una postura más agresiva.

¿UN ATAQUE NUCLEAR PODRÍA PROVOCAR UNA TERCERA GUERRA MUNDIAL?

Una de las principales advertencias de Carlson está relacionada con las consecuencias internacionales de utilizar armas nucleares por primera vez en un conflicto desde los bombardeos estadounidenses contra Japón en 1945.

El comentarista sostuvo que una detonación en superficie en Montaña Pickaxe podría generar contaminación radiactiva en el Golfo Pérsico y comprometer el suministro de agua de aproximadamente 100 millones de personas.

También advirtió que un ataque de estas características podría establecer un precedente para otras potencias nucleares, como Rusia, India, Pakistán y Corea del Norte, lo que elevaría el riesgo de nuevos enfrentamientos.

“Después del primer ataque nuclear, la Tercera Guerra Mundial es inevitable. Esa guerra sería corta y definitiva”, escribió Carlson al advertir sobre la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial.

A las consecuencias militares se sumarían los efectos económicos. Según sus estimaciones, durante octubre 11 de los aproximadamente 850 superpetroleros que transportan crudo en el mundo sufrieron daños graves en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas energéticas internacionales.

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Carlson advirtió que una escalada del conflicto podría afectar los mercados petroleros, el suministro de fertilizantes y las economías de los países del Golfo, además de aumentar el riesgo de una recesión mundial.

Hasta el momento, el posible ataque nuclear permanece como una advertencia planteada por Carlson y no como una decisión confirmada del gobierno estadounidense.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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