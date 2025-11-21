Irán rechaza resolución de agencia atómica de la ONU y amenaza con tomar represalias

TEHERÁN.-El Ministerio de Exteriores de Irán calificó una resolución de la junta de gobernadores de la agencia de control atómico de Naciones Unidas como “antiiraní” y amenazó con acciones de represalia no especificadas, reportó el viernes la prensa estatal.

Lo anterior, prepara un escenario para una probable escalada de las tensiones entre el organismo e Irán, que en el pasado reaccionó con dureza a iniciativas similares de la agencia.

De acuerdo a lo que se informó el Organismo Internacional de Energía Atómica exigió el jueves a Teherán que coopere plenamente con la entidad y proporcione “información precisa” sobre sus reservas de uranio en niveles próximos al grado armamentístico.

Por su parte el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, dijo que el país informó que además de poner fin a un acuerdo alcanzado durante el verano en El Cairo, el gobierno iraní podría tomar “otras acciones” en respuesta a la resolución.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, llegó a un acuerdo con el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, en El Cairo a principios de septiembre para reanudar las inspecciones.

Baghaei no ofreció más detalles sobre las medidas que podría tomar la República Islámica, pero es posible que la nación continúe con el enriquecimiento de uranio.

Por otro lado, acusó al OIEA de exacerbar el “resentimiento” que Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania tienen hacia Teherán.

Cabe destacar que el ministerio se quejó de que la resolución no mencionaba que la razón por la cual Irán frenó las inspecciones fueron los ataques de Israel y Estados Unidos a sus instalaciones nucleares en junio.