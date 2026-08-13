Irán reestructura el mando militar para implementar una ‘doctrina ofensiva’ para la próxima fase de la guerra

El hermético líder supremo del país, Mojtaba Khamenei, nombró esta semana a seis veteranos militares y de seguridad para poner en marcha una nueva “doctrina ofensiva”, según declaró a los medios estatales Mohammad Reza Naqdi, general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Irán está reestructurando sus fuerzas armadas y nombrando a personas de línea dura que han prometido pasar a la “ofensiva” contra los enemigos del Estado Islámico tanto en el extranjero como en el país.

Según Naqdi, estos cambios alejan a Irán de su doctrina de preguerra centrada en la defensa, para adoptar una en la que Teherán emprenderá acciones directas contra el “territorio enemigo”.

“El énfasis en las operaciones ofensivas, el mando unificado y la toma de decisiones más rápida sugiere que el liderazgo quiere pasar del enfoque tradicionalmente más cauteloso de Ali Khamenei en materia de disuasión hacia lo que podría describirse como disuasión ofensiva”, dijo a CNN, Hamidreza Azizi del centro de estudios Clingendael Institute.

Entre los nombramientos más destacados se encuentra el ascenso de Ahmad Vahidi como comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, a quien Khamenei ordenó llevar a cabo “poderosas operaciones ofensivas contra el enemigo”, según los medios iraníes.

Vahidi, sancionado por Estados Unidos y con supuestos vínculos con el terrorismo en el extranjero, es un leal al régimen y se cree que está guiando la postura belicista de Khamenei.

Según se informa, Vahidi ha intervenido en el pasado en las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán y ha apoyado los ataques de Teherán en el estrecho de Ormuz , y es probable que su ascenso formal al poder lleve a Irán a adoptar una postura aún más dura.

Es probable que el comandante de la Guardia Revolucionaria Islámica cuente con el apoyo de Mohsen Rezaei, un antiguo jefe de la Guardia Revolucionaria que fue nombrado nuevo jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país.

Rezaei ha respaldado la reivindicación de Irán sobre el estrecho de Ormuz y advirtió a Estados Unidos la semana pasada que sus tropas corrían peligro si continuaba el bloqueo de los puertos de la república islámica.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel advirtió que el nombramiento de Vahidi y Rezaei demuestra el compromiso de Teherán con el extremismo radical al promover a leales a la Guardia Revolucionaria Islámica.

“El régimen iraní venera el terror, recompensa a sus artífices y los promueve a los más altos niveles de poder”, declaró el ministerio el día X.

Rezaei también forma parte de la facción pro-CGRI que cree que Irán puede soportar cualquier dolor con tal de perjudicar al presidente Trump antes de las elecciones de mitad de mandato.

“El actual liderazgo en Teherán es mucho más arriesgado”, declaró a CNN Vali Reza Nasr, académico y politólogo iraní-estadounidense.

Estos nombramientos también podrían allanar el camino hacia un régimen aún más brutal dentro de Irán, ya que Khamenei también nombró a Hossein Taeb como nuevo jefe de la fuerza paramilitar Basij.

La organización Basij fue la que lideró la terrible represión contra los manifestantes anti-régimen a principios de este año, que dejó al menos 7.000 muertos confirmados, y las organizaciones de derechos humanos estiman que la cifra de muertos podría ser incluso mayor.

Taeb había liderado anteriormente la milicia Basij y había supervisado las palizas, los asesinatos y las detenciones de manifestantes en 2010, lo que provocó sanciones por parte de Estados Unidos.

El nuevo jefe de la Basij es un antiguo partidario de Khamenei, quien ordenó a Taeb que ampliara el alcance de las fuerzas de seguridad a todo Irán y aumentara el número de voluntarios, de los cuales Teherán afirma que ya cuenta con 600.000.

El anuncio se produce después de que el líder supremo Khamenei no haya sido visto en público en casi medio año, tras sufrir graves heridas en las piernas y la cara en el ataque del 28 de febrero contra el complejo propiedad de su padre, quien fue asesinado, lo que llevó a su nombramiento como líder.

Irán publicó el domingo un video que supuestamente mostraba que estaba feliz y con buena salud. Sin embargo, el clip no lo mostraba con ninguna herida y se cree que fue grabado antes del conflicto.

Irán ha negado repetidamente que Khamenei esté muerto o incapacitado.

Estos nombramientos militares contrastan con las afirmaciones previas del presidente Trump de que el nuevo liderazgo de Irán era “muy racional” y “menos radical” que antes.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, esta reorganización refuerza en última instancia las “posiciones maximalistas y de línea dura” del régimen, cuyo objetivo es controlar el estrecho de Ormuz y desarrollar el programa nuclear de Irán.

Esto también consolida el control de Khamenei y sus aliados sobre Teherán frente a líderes más moderados que buscan una salida a la guerra, la cual ha exacerbado la caída libre de la economía iraní.