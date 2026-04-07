Afirma experto de la ONU que EU está utilizando a México como basurero, lo que está provocando una ‘crisis tóxica’

Así lo advirtió Marcos Orellana, relator especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, tras concluir una misión oficial de 11 días en el país.

México atraviesa una “crisis tóxica” que ha permitido que extensos territorios funcionen como depósito de desechos industriales y residuos importados desde Estados Unidos.

El experto describió un panorama donde laxa regulación ambiental, débil fiscalización y una creciente entrada de materiales peligrosos han creado condiciones que ponen en riesgo directo la salud de millones.

Normas laxas y contaminación “legalizada”

Según Orellana, México opera con estándares ambientales rezagados que, en la práctica, permiten la acumulación sistemática de contaminantes.

“Cuando las normas son laxas, lo que se obtiene es contaminación legalizada”, afirmó.

La importación de plásticos, residuos peligrosos y desechos industriales provenientes de Estados Unidos agrava el problema.

Una vez cruzada la frontera, el país carece de mecanismos claros para rastrear el destino final de esos materiales.

Comunidades convertidas en “zonas de sacrificio”

Más de 1,000 sitios contaminados están reconocidos en el Inventario Nacional de Sitios Contaminados. Varias de estas áreas —señaló el relator— presentan tasas anormales de enfermedades graves.

“Vivir en una zona de sacrificio significa perder el derecho a morir de vejez”, relató tras escuchar testimonios locales.

Entre los casos más mencionados en su informe preliminar están:

Río Atoyac, Puebla: descargas industriales sin control.

Península de Yucatán: megagranjas porcinas que contaminan el agua potable.

Río Sonora: efectos persistentes de un derrame minero ocurrido hace 10 años.Corredor industrial de Tula, Hidalgo: siderúrgicas, cementeras y petroquímicas que operan junto a un río saturado de desechos industriales.

En estos lugares, dijo, los habitantes cargan con enfermedades respiratorias, cánceres, trastornos reproductivos y problemas crónicos de salud.

Las empresas, en contraste, rara vez enfrentan responsabilidades por daños causados.

Monterrey: aire tóxico y normalización de la enfermedad

En Monterrey —uno de los puntos más contaminados de Norteamérica— los ciudadanos celebraron el llamado de atención internacional.

La ciudad funciona como hub de manufactura estadounidense y receptor de residuos para reciclaje.

María Enríquez, activista y madre de familia, describe que la población ha terminado adaptándose a vivir enferma:

“Hemos aprendido a vivir con enfermedades respiratorias como parte de la vida diaria.”

Guadalupe Rodríguez, directora de guarderías, señaló que los niños tosen con tal frecuencia que las familias lo consideran “normal”.

El gobierno reconoce rezagos y promete nuevas regulaciones

Funcionarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum admitieron que los límites de emisiones industriales son obsoletos y anunciaron planes para actualizarlos.

La fiscal federal de protección ambiental, Mariana Boy Tamborrell, aseguró que su institución llegó a “un punto de inflexión” y comenzará a exigir que las industrias remedien los daños ambientales.

Un nuevo sistema de monitoreo permitirá identificar emisiones por instalación en tiempo real, empezando por Monterrey.

“Ya no habrá excusa de ‘yo no fui’. Podremos identificar al responsable.”

Propuestas: frenar importaciones y revisar el T-MEC

Para Orellana, México debe considerar restricciones más estrictas a la importación de residuos peligrosos. Recordó que varios países han prohibido esa práctica sin afectar su integración comercial.

El senador Waldo Fernández impulsa una reforma legal para impedir la entrada de materiales que, procesados en México, generen más contaminación de la que producirían en su país de origen.

“México no debe transformarse en el vertedero tóxico presionado por intereses comerciales.”

La revisión próxima del T-MEC representa, según el relator, una oportunidad para robustecer las disposiciones ambientales y su cumplimiento.

De no hacerlo, la presión económica continuará profundizando la crisis.