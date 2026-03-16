Trump afirma que atacar Irán evitó una Tercera Guerra Mundial

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Internacional
/ 16 marzo 2026
    Trump afirma que atacar Irán evitó una Tercera Guerra Mundial
    Trump afirma que una guerra nuclear fue evitada tras bombardear a Irán Vanguardia

Desde el 28 de febrero del 2026, el ejército de los Estados Unidos e Israel han mantenido un bombardeo en el Medio Oriente

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que de no haber atacado Irán, se habría desatado la ‘Tercera Guerra Mundial’ y que sería una guerra ‘nuclear’.

En un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que, si no hubiera ordenado ataques aéreos contra las instalaciones nucleares iraníes el año pasado, Teherán ya dispondría de un arma nuclear. En esos ataques, a los que Estados Unidos dio el nombre en clave de ‘Martillo de Medianoche’, se utilizaron bombarderos B-2.

Según Trump, ‘si no hubiéramos hecho esto’, habría habido una ‘guerra nuclear, la Tercera Guerra Mundial’. El mandatario estadounidense señaló que él ‘menos que nadie’ quiere una guerra, pero que ha seguido los pasos de Irán por años. Insistió en que si Irán se hubiera hecho de un arma nuclear, la habría usado.

Insistió en que líderes de países como Japón, Corea del Sur y China, que reciben grandes porcentajes de petróleo a través del estrecho de Ormuz, “deberían estar dándome las gracias” y ayudando a evitar el cierre de la zona.

Deberían estar ayudándonos. Lo que me sorprende es que no estén ansiosos por ayudarme’.

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También declaró que ‘no estoy contento’ con las declaraciones del primer ministro británico, Keir Starmer, quien más temprano aseguró que ‘no van a arrastrarnos’ a la guerra, tras las presiones de Trump para que los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ayuden a mantener abierto el estrecho, que Irán cerró en medio de la guerra con Estados Unidos.

La OTAN y la Unión Europea rechazaron involucrarse en una guerra que, dijeron, ‘no es nuestra’.

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