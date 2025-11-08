Israel agradeció México haber evitado supuesto atentado terrorista iraní contra embajadora

Internacional
/ 8 noviembre 2025
    Israel agradeció México haber evitado supuesto atentado terrorista iraní contra embajadora
    Israel agradeció México haber evitado supuesto atentado terrorista iraní contra embajadora FOTO: VANGUARDIA

La embajada de Irán arremete contra acusaciones terrorismo y las cataloga cómo ataque mediático

Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos por frustrar un complot terrorista liderado por Irán contra su embajadora en México, Einat Kranz Neiger, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.

La comunidad de seguridad e inteligencia israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para contrarrestar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo’, dijo Marmorstein.

Poco antes, el portal Axios había revelado que los servicios de seguridad mexicanos frustraron un complot iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México el verano pasado.

Según fuentes consultadas por el portal, la operación de la Guardia Revolucionaria Islámica fue lanzada a finales de 2024 por un agente que había pasado años reclutando agentes iraníes en América Latina.

EMBAJADA DE IRÁN EN MÉXICO ARREMETE CONTRA ACUSACIONES

Por su parte, la embajada de Irán en México, desde su cuenta oficial de X, afirmó que dicho atentando es un fraude mediático contra la relación entre Irán y México.

En una serie de hilos, la embajada iraní en México argumenta y defiende su relación amistosa con la política mexicana, al igual que niega las acusaciones de antisemitismo en su cultura.

La acusación de antisemitismo contra Irán es una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes. En Irán existen más de 100 sinagogas, todas abiertas al público y sin necesidad de guardias de seguridad’ redactó la embajada iraní en X.

Por igual, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado de terrorismo contra la embajada de Israel.

Dicho comunicado fue compartido por la embajada de Irán para resaltar su posicionamiento contra las acusaciones del atentando terrorista.

‘Irán y México tienen idénticos intereses. La seguridad y la reputación de México también son la seguridad y la reputación de Irán. Nunca traicionaremos la confianza que el gobierno de México ha depositado en nosotros’ compartió la embajada iraní en su cuenta de X.

Temas


Fake News
Relaciones Exteriores
Terrorismo

Localizaciones


Irán
Israel
México

Organizaciones


SRE

El Universal

El Universal es un diario mexicano fundado en 1916. Es uno de los diarios de mayor circulación en México.​ La circulación de la edición impresa de El Universal es de más de 300,000 lectores.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

