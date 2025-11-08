$!Israel agradeció México haber evitado supuesto atentado terrorista iraní contra embajadora

Israel agradeció a los servicios de seguridad mexicanos por frustrar un complot terrorista liderado por Irán contra su embajadora en México, Einat Kranz Neiger, afirmó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein. ‘La comunidad de seguridad e inteligencia israelí continuará trabajando incansablemente, en plena cooperación con las agencias de seguridad e inteligencia de todo el mundo, para contrarrestar las amenazas terroristas de Irán y sus aliados contra objetivos israelíes y judíos en todo el mundo’, dijo Marmorstein.

Poco antes, el portal Axios había revelado que los servicios de seguridad mexicanos frustraron un complot iraní para asesinar a la embajadora de Israel en México el verano pasado. TE PUEDE INTERESAR: Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas Según fuentes consultadas por el portal, la operación de la Guardia Revolucionaria Islámica fue lanzada a finales de 2024 por un agente que había pasado años reclutando agentes iraníes en América Latina. EMBAJADA DE IRÁN EN MÉXICO ARREMETE CONTRA ACUSACIONES Por su parte, la embajada de Irán en México, desde su cuenta oficial de X, afirmó que dicho atentando es un fraude mediático contra la relación entre Irán y México.

En una serie de hilos, la embajada iraní en México argumenta y defiende su relación amistosa con la política mexicana, al igual que niega las acusaciones de antisemitismo en su cultura. ‘La acusación de antisemitismo contra Irán es una gran mentira fabricada en la mente de los líderes racistas israelíes. En Irán existen más de 100 sinagogas, todas abiertas al público y sin necesidad de guardias de seguridad’ redactó la embajada iraní en X. Por igual, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que no cuentan con reporte alguno respecto a un supuesto atentado de terrorismo contra la embajada de Israel.

Dicho comunicado fue compartido por la embajada de Irán para resaltar su posicionamiento contra las acusaciones del atentando terrorista. TE PUEDE INTERESAR: Suman 69 mil muertos por guerra Israel-Hamás en Gaza