Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas

Internacional
/ 8 noviembre 2025
    Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas
    Un operador de la Guardia Costera de los Estados Unidos observa una embarcación. Foto: EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich

La Administración Trump inició a llevar a cabo a principios de septiembre estas operaciones atacando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental

WASHINGTON- Tras un nuevo ataque por parte de Estados Unidos a otra presunta lancha con drogas en el Caribe el jueves pasado que provocó la muerte de tres personas, de acuerdo al jefe del Pentágono, con lo que hasta ahora el saldo de esta ofensiva impulsada desde Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales es de por lo menos 70.

La Administración Trump inició a llevar a cabo a principios de septiembre estas operaciones atacando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental.

En opinión de algunos estos ataques equivalen a ”ejecuciones extrajudiciales”, inclusive si están dirigidos a traficantes conocidos.

Por su parte, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del reciente ataque en la red social X, este ocurrió en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

En el video se puede observar a una lancha que está navegando antes de explotar. “Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron”, precisó Hegseth, sin ofrecer más detalles.

OBJETIVOS SON UNA AMENAZA A NUESTRO PAÍS

El gobierno de Trump ha destruido como parte de su campaña por lo menos a 18 naves, 17 barcos y un semisumergible, aunque aún no ha mostrado pruebas de que estos objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.

$!El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa.
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, habla durante una conferencia de prensa. Foto: AP/Eugene Hoshiko

A todos los narcoterroristas que amenazan nuestra patria: si quieren seguir vivos, dejen de traficar drogas. Si siguen traficando drogas mortales, los mataremos”, argumentó el jefe del Pentágono.

Así mismos, la administración del presidente Donald Trump ha reposicionado fuerzas en América Latina, en lo que severa ser una medida para dirigida a erradicar el tráfico de drogas.

Además desplegó seis barcos de la Marina en el Caribe, así como aviones furtivos F-35 a Puerto Rico y ordenó al grupo de ataque del portaviones USS Gerald R. Ford a ir a esa región.

También ha realizado demostraciones de su fuerza cerca de Venezuela, sobrevolando aeronaves de combate en el mar Caribe frente a la costa del país en por lo menos cuatro ocasiones desde mediados del mes de octubre.

En respuesta, Nicolás Maduro ha acusado en repetidas ocasiones a Trump de intentar derrocarlo; el presidente de Venezuela quien es imputado de narcotráfico por Estados Unidos, reitera en que no hay cultivos de drogas en su país.

“UN CONFLICTO ARMADO CONTRA LOS CÁRTELES”

El gobierno de Trump informó al Congreso que Estados Unidos está actualmente involucrado en un “conflicto armado” contra los cárteles de drogas latinoamericanos.

A los que describe como “grupos terroristas” con el fin de poder justificar estos ataques.

$!El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la 60ta sesión del Consejo de Derechos Humano en Ginebra, Suiza.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante la 60ta sesión del Consejo de Derechos Humano en Ginebra, Suiza. Foto: AP/Salvatore Di Nolfi

Por su parte, tanto los gobiernos como las familias de las víctimas de estos ataques estadounidenses aseveran que muchas de las personas fallecidas eran civiles, fundamentalmente pescadores.

Por último, Volker Turk, quien es el jefe de Derechos Humanos de Naciones Unidas, indicó que estas muertes han ocurrido “en circunstancias que no encuentran justificación en el derecho internacional”.

Con información de la Agencia de Noticias AFP.

