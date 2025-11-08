Hasta ahora la ofensiva antinarco de EU ha provocada por lo menos 70 personas muertas

WASHINGTON- Tras un nuevo ataque por parte de Estados Unidos a otra presunta lancha con drogas en el Caribe el jueves pasado que provocó la muerte de tres personas, de acuerdo al jefe del Pentágono, con lo que hasta ahora el saldo de esta ofensiva impulsada desde Washington contra el narcotráfico en aguas internacionales es de por lo menos 70.

La Administración Trump inició a llevar a cabo a principios de septiembre estas operaciones atacando a embarcaciones en aguas caribeñas y del Pacífico oriental.

En opinión de algunos estos ataques equivalen a ”ejecuciones extrajudiciales”, inclusive si están dirigidos a traficantes conocidos.

Por su parte, el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, quien publicó imágenes aéreas del reciente ataque en la red social X, este ocurrió en aguas internacionales y estaba dirigida a “una embarcación operada por una Organización Terrorista Designada”.

En el video se puede observar a una lancha que está navegando antes de explotar. “Tres narcoterroristas masculinos -que estaban a bordo de la embarcación- murieron”, precisó Hegseth, sin ofrecer más detalles.

OBJETIVOS SON UNA AMENAZA A NUESTRO PAÍS

El gobierno de Trump ha destruido como parte de su campaña por lo menos a 18 naves, 17 barcos y un semisumergible, aunque aún no ha mostrado pruebas de que estos objetivos fueran narcotraficantes o representaran una amenaza para el país.