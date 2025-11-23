Israel asegura haber matado a alto funcionario de Hezbollah en su primer ataque a Beirut

HARET HREIK.- Luego de atacar la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, Israel afirmó que mató al jefe de personal de Hezbollah, Haytham Tabtabai.

Además advirtió al grupo político-paramilitar respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra.

Anteriormente Hezbollah informó que el ataque, lanzado casi exactamente un año después que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques.

De acuerdo al el ministro de Defensa israelí, Israel Katz se seguirá actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel.

La portavoz del gobierno israelí Shosh Bedrosian no dijo si Israel informó a Estados Unidos antes del ataque, y sólo aclaró que Israel toma decisiones de manera independiente y que no emitió una advertencia de evacuación.

El ejército israelí dijo que “comandó la mayoría de las unidades de Hezbollah y trabajó arduamente para restaurarlas a la preparación para la guerra con Israel”.

Fue en el año 2016 que Estados Unidos designó a Tabtabai como terrorista, llamándolo un líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbollah en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, quien fue asesinado en septiembre de 2024 en ataques israelíes que eliminaron gran parte del liderazgo superior de Hezbollah, incluido el líder de larga data Hassan Nasrallah.

Israel afirma que Hezbollah está tratando de reconstruir sus capacidades militares en el sur de Líbano. El gobierno libanés, que ha aprobado el plan de su ejército para desarmar a Hezbollah, ha negado esas afirmaciones.

Por su parte el presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el ataque del domingo y acusó a Israel de negarse a implementar su parte del acuerdo de alto el fuego. Hizo un llamado a la comunidad internacional para “intervenir con fuerza y seriedad para detener los ataques a Líbano y su pueblo”.

Asimismo un comunicado del ejército israelí señaló que Israel sigue comprometido con los “entendimientos” acordados por Israel y Líbano.