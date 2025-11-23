Israel asegura haber matado a alto funcionario de Hezbollah en su primer ataque a Beirut

Internacional
/ 23 noviembre 2025
    Israel asegura haber matado a alto funcionario de Hezbollah en su primer ataque a Beirut
    Los ataques aéreos israelíes sobre el sur de Líbano se han intensificado en las últimas semanas, al tiempo que Israel y Estados Unidos han presionado a Líbano para desarmar al poderoso grupo miliciano. FOTO: AP.

El ataque en los suburbios del sur de Beirut mató a cinco personas e hirió a otras 25, según el Ministerio de Salud de Líbano.

HARET HREIK.- Luego de atacar la capital de Líbano, Beirut, por primera vez desde junio, Israel afirmó que mató al jefe de personal de Hezbollah, Haytham Tabtabai.

Además advirtió al grupo político-paramilitar respaldado por Irán que no se rearme ni se reconstruya, un año después de su última guerra.

Anteriormente Hezbollah informó que el ataque, lanzado casi exactamente un año después que un alto el fuego pusiera fin a la guerra entre Israel y la agrupación, amenazaba con una escalada de ataques.

TE PUEDE INTERESAR: Burla Israel otra vez alto al fuego y lanza ataques que dejan 24 muertos en Gaza

De acuerdo al el ministro de Defensa israelí, Israel Katz se seguirá actuando con fuerza para prevenir cualquier amenaza a los residentes del norte y al Estado de Israel.

La portavoz del gobierno israelí Shosh Bedrosian no dijo si Israel informó a Estados Unidos antes del ataque, y sólo aclaró que Israel toma decisiones de manera independiente y que no emitió una advertencia de evacuación.

El ejército israelí dijo que “comandó la mayoría de las unidades de Hezbollah y trabajó arduamente para restaurarlas a la preparación para la guerra con Israel”.

Fue en el año 2016 que Estados Unidos designó a Tabtabai como terrorista, llamándolo un líder militar que dirigió las fuerzas especiales de Hezbollah en Siria y Yemen, y ofreció hasta 5 millones de dólares por información sobre él.

Tabtabai había sido el aparente sucesor de Ibrahim Aqil, quien fue asesinado en septiembre de 2024 en ataques israelíes que eliminaron gran parte del liderazgo superior de Hezbollah, incluido el líder de larga data Hassan Nasrallah.

Israel afirma que Hezbollah está tratando de reconstruir sus capacidades militares en el sur de Líbano. El gobierno libanés, que ha aprobado el plan de su ejército para desarmar a Hezbollah, ha negado esas afirmaciones.

Por su parte el presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el ataque del domingo y acusó a Israel de negarse a implementar su parte del acuerdo de alto el fuego. Hizo un llamado a la comunidad internacional para “intervenir con fuerza y seriedad para detener los ataques a Líbano y su pueblo”.

Asimismo un comunicado del ejército israelí señaló que Israel sigue comprometido con los “entendimientos” acordados por Israel y Líbano.

Temas


Acuerdos
Ataques
Muertes

Localizaciones


Israel

COMENTARIOS

Selección de los editores
Los transportistas exigen condiciones de seguridad para circular y los campesinos, entre otras cosas, piden fijar precios de garantía para sus productos.

Anticipan afectaciones en 20 estados por mega bloqueo de campesinos y transportistas en carreteras
Entre los 13 grupos de medicamentos que vigila el instituto, los destinados a tratar esta enfermedad encabezan la lista de incrementos.

Medicinas para la diabetes se encarecen como no ocurría desde hace casi una década
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el Plan Lázaro Cárdenas en San Pedro y San Pablo Teposcolula, en la región Mixteca de Oaxaca.

Sheinbaum afirma que México no regresará a ‘un régimen de corrupción y privilegios’
Luis “M” ofreció entrega de dinero en efectivo a verificadores sanitarios de la Cofepris.

Abogado de farmacéutica es acusado de ofrecer dinero a verificadores de la Cofepris; es vinculado a proceso
Contempla que los estudiantes de Conalep tengan acceso directo a formación ligada al sector petrolero, lo que incluye prácticas profesionales.

Convenio SEP-Pemex impulsará formación técnica de 250 mil alumnos del Conalep
En algunos casos, les indican que deben presentarse en un lugar público para “tratar un asunto urgente”.

Detectan nueva táctica de extorsión: delincuentes se hacen pasar por agentes
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas