El precio promedio de gasolina sube en EU después de conflictos bélicos en Medio Oriente

+ Seguir en Seguir en Google
Dinero
/ 3 marzo 2026
    El precio promedio de gasolina sube en EU después de conflictos bélicos en Medio Oriente
    Los aumentos del precio del crudo se reflejan en los precios en el surtidor: un aumento de 10 dólares por barril normalmente resulta en un alza de alrededor de 25 centavos por galón. VANGUARDIA

Los aumentos comenzaron antes de la guerra en Irán pero subieron con fuerza desde este fin de semana; el crudo subió 8.6% en el mismo periodo

El precio promedio del galón de gasolina subió 11 centavos de la noche a la mañana a 3.11 dólares en Estados Unidos, según el club automovilístico AAA.

Los precios de la gasolina ya estaban aumentando antes de que Estados Unidos lanzara ataques contra Irán, mientras las refinerías cambian a mezclas de combustible de verano, pero los futuros del crudo han subido con fuerza esta semana debido a la guerra.

TE PUEDE INTERESAR: Industria militar y dólar se impulsan después de conflicto bélico en Oriente Medio

Los futuros del petróleo se dispararon el martes a niveles no vistos en más de un año, después de que Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos, incluido un ataque con dron contra la embajada estadounidense en Arabia Saudí.

Irán también ha atacado instalaciones energéticas en Qatar y Arabia Saudí, y ha interrumpido el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo Pérsico por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia, lo que disparó los precios mundiales del petróleo y el gas natural.

EL CRUDO DE EU WTI SUBE HASTA 77.36 DÓLARES POR BARRIL

El crudo Brent, el estándar internacional, subió 6.7% hasta 81.29 dólares por barril. Los precios mundiales del petróleo subieron al inicio de la semana ante la preocupación de que la guerra obstruya el flujo global de crudo.

El precio del crudo es el único factor más importante en cuánto pagan los conductores estadounidenses por el combustible. Y los precios más altos del petróleo por lo general se sienten en la gasolinera en un par de semanas como máximo.

Los aumentos del precio del crudo se reflejan en gran medida en los precios en el surtidor en 20 días y un aumento de 10 dólares por barril normalmente resulta en un alza de alrededor de 25 centavos por galón, según una investigación de 2019 del Banco de la Reserva Federal de Dallas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Petróleo
Dinero
Economía

Localizaciones


Estados Unidos
Irán
Medio Oriente

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No tan fácil

No tan fácil
true

Sheinbaum, ni Maduro ni el ayatola
true

POLITICÓN: Va morenista contra Fiscalía de Nuevo León por fabricación de delitos
La movilización será autogestiva, independiente de partidos e instituciones, y de carácter separatista.

Prevén hasta 15 mil asistentes en marcha 8M en Saltillo
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “pronto” dará a conocer cuál será la represalia por el ataque con drones contra la Embajada estadounidense en Riad, Arabia Saudita.

Donald Trump analizará represalia a Irán tras ataque a su Embajada en Riad, Arabia Saudita
La coahuilense suma este logro a su experiencia previa en el circuito de la Federación Internacional de Tenis durante 2025.

Saltillense Elsa Piña clasifica al Premundial Juvenil de Tenis tras ganar en Acapulco
true

La caída del ayatolá da pie a una peligrosa incertidumbre
En el futuro que imagina Elon Musk, los seres humanos no solo vivirán en Marte.

¿Un mundo donde todo es gratis? Esa es la teoría de la “abundancia sustentable” de Elon Musk