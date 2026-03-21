Israel bombardea universidad de Irán por supuesto programa de desarrollo nuclear

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 21 marzo 2026
    Israel bombardea universidad de Irán por supuesto programa de desarrollo nuclear
    Israel ataca Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán Vanguardia

Las autoridades de Israel justificaron el bombardeo al centro universitario diciendo que era usado para armamento nuclear

El 21 de marzo se reportó que un bombardeo del ejército de Israel tuvo como objetivo un centro universitario en Irán. Posteriormente, se detalló que los misiles impactaron en la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán.

Las autoridades de Israel confirmaron el ataque y justificaron que la universidad, presuntamente, estaba desarrollando un programa de energía iraní para el gobierno.

Como parte de la serie de ataques aéreos realizados recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea Israelí (...) atacó una instalación estratégica de investigación y desarrollo perteneciente a las industrias militares y al sistema de misiles balísticos iraníes’ informaron las autoridades militares de Israel.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, advirtió que los Estados Unidos y el ejército israelí incrementarán los bombardeos al territorio iraní, ante la supuesta amenaza de armamento de destrucción masiva, por parte del país islámico.

La Universidad Malek Ashtar era utilizada por las industrias militares y el sistema de misiles balísticos del régimen terrorista iraní para desarrollar componentes y armas nuclearesagregó el comunicado militar.

En paralelo, se ha denunciado que presuntamente un misil de los Estados Unidos impactó contra una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, causando la muerte de al menos 100 menores de edad y los respectivos profesores.

Supuestamente, la administración de Trump está considerando disminuir su presencia en el conflicto del Medio Oriente, en contraste con lo dicho por las autoridades de Israel. Hasta el momento, no se han reportado indicios de iniciar acuerdos de paz o rendición por parte del régimen iraní.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bombardeos
Conflictos
Guerras

Localizaciones


Estados Unidos
Irán
Israel

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
A-MAGA

A-MAGA
true

‘Plan B’, o el arte de fracasar de forma innecesaria
Un hecho inusual en los mercados energéticos puso a la Mezcla Mexicana de Exportación por arriba del marcador estadounidense WTI, impulsada por la demanda de crudos pesados.

México rebasa a EU en precio del petróleo: la mezcla nacional se coloca por encima del WTI

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado

Vinculan a proceso a Erik ‘El Terrible’ Morales, ex boxeador mundial, por abuso sexual agravado
Sin embargo, hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial.

¿Victoria Ruffo murió? La verdad detrás del rumor viral que alarma a México
Depósitos de pensiones ya tienen fecha para abril; ISSSTE adelantará el pago a beneficiarios

Pensión IMSS e ISSSTE abril 2026: fechas de pago confirmadas y calendario completo
Desde el 29 de marzo hasta el 5 de abril se llevará a cabo la tradicional Semana Santa, en la cual escuelas y empresas dan algunos días libres para sus estudiantes como trabajadores.

Si trabajo el Jueves y Viernes Santo, ¿me pagarán el doble?: Esto dice la LFT
México presentó su nuevo uniforme de visitante para el Mundial 2026, una camiseta blanca con detalles en verde y rojo que acompañará al Tri en la Copa del Mundo que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

Nueva playera de México para el Mundial 2026: Así es el jersey de visitante de Adidas para el Tri