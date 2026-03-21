Israel bombardea universidad de Irán por supuesto programa de desarrollo nuclear

El 21 de marzo se reportó que un bombardeo del ejército de Israel tuvo como objetivo un centro universitario en Irán. Posteriormente, se detalló que los misiles impactaron en la Universidad Tecnológica de Malek Ashtar en Teherán.

Las autoridades de Israel confirmaron el ataque y justificaron que la universidad, presuntamente, estaba desarrollando un programa de energía iraní para el gobierno.

‘Como parte de la serie de ataques aéreos realizados recientemente en Teherán, la Fuerza Aérea Israelí (...) atacó una instalación estratégica de investigación y desarrollo perteneciente a las industrias militares y al sistema de misiles balísticos iraníes’ informaron las autoridades militares de Israel.

Israel Katz, ministro de Defensa de Israel, advirtió que los Estados Unidos y el ejército israelí incrementarán los bombardeos al territorio iraní, ante la supuesta amenaza de armamento de destrucción masiva, por parte del país islámico.

‘La Universidad Malek Ashtar era utilizada por las industrias militares y el sistema de misiles balísticos del régimen terrorista iraní para desarrollar componentes y armas nucleares’ agregó el comunicado militar.

En paralelo, se ha denunciado que presuntamente un misil de los Estados Unidos impactó contra una escuela de niñas en Minab, al sur de Irán, causando la muerte de al menos 100 menores de edad y los respectivos profesores.

Supuestamente, la administración de Trump está considerando disminuir su presencia en el conflicto del Medio Oriente, en contraste con lo dicho por las autoridades de Israel. Hasta el momento, no se han reportado indicios de iniciar acuerdos de paz o rendición por parte del régimen iraní.