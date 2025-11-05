Israel devuelve 15 cuerpos a Gaza en otro avance de canjes; se desconoce cuántos faltan

Internacional
/ 5 noviembre 2025
    Israel devuelve 15 cuerpos a Gaza en otro avance de canjes; se desconoce cuántos faltan
    Un campamento para palestinos desplazados se extiende por Zawaida, en el centro de la Franja de Gaza, el miércoles 5 noviembre de 2025. AP.

Hamás ha presionado para acelerar las devoluciones y en ciertos casos ha dicho que los restos no eran de rehenes

DEIR AL-BALAH.- Israel devolvió los cuerpos de 15 palestinos más, mientras continuaban los intercambios a pesar de las acusaciones de violaciones para las negociaciones para un alto al fuego, sin embargo, se desconoce cuántos más se encuentran retenidos por este país.

Lo anterior fue manifestado por funcionarios del hospital más grande que sigue en funcionamiento en Gaza.

El Comité Internacional de la Cruz Rojaha transportado hasta Gaza 285 cuerpos retenidos por Israel desde que se negoció el acuerdo del mes pasado, aunque funcionarios de salud en Gaza.

Sin embargo, al momento las pruebas de identificación forense de los restos es complicada por la falta de kits de pruebas de ADN.

Israel no ha revelado cuántos cuerpos retiene o dónde fueron recuperados, pero ha estado entregando 15 cada vez que los restos de un rehén israelí son devueltos desde Gaza.

Los 15 fueron devueltos al Hospital Nasser en Jan Yunis el miércoles, un día después de que milicianos palestinos en Gaza entregaran el cuerpo de un soldado israelí tomado como rehén en el ataque del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra.

Cabe destacar que los intercambios son la pieza central de la fase inicial del acuerdo negociado por Estados Unidos, que requiere que Hamás devuelva todos los restos de rehenes lo más rápido posible.

Hamás devolvió 20 rehenes vivos a Israel el 13 de octubre.El grupo también ha devuelto desde entonces los restos de 21 cuerpos.

Tras el acuerdo israelíes han denunciado partes del proceso como una violación del acuerdo, Acusando a Hamás de entregar restos incompletos en algunos casos y de escenificar el descubrimiento de cuerpos en otros.

