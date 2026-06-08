Israel e Irán intercambian ataques mientras la crisis en Oriente Medio amenaza con intensificarse

Los rebeldes hutíes de Yemen, alineados con Irán, también dispararon contra Israel y advirtieron que atacarían a los barcos vinculados a Israel en el Mar Rojo, lo que intensificó aún más la tensión.

El ejército israelí ha lanzado ataques aéreos contra Irán después de que los iraníes dispararan misiles contra el norte de Israel en el primer intercambio de disparos entre los dos países desde que se alcanzó un alto el fuego el 8 de abril, lo que ha suscitado temores de un retorno a una guerra regional a gran escala en Oriente Medio .

Los ataques israelíes se produjeron en aparente desafío a Donald Trump, quien le dijo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu , que no creía que Israel necesitara responder más. Añadió que Netanyahu no era quien tomaba las decisiones.

En un mensaje publicado el lunes en su plataforma Truth Social, Trump escribió: “Israel e Irán deben dejar de ‘disparar’ inmediatamente. Presidente DONALD J. TRUMP”.

Trump presionó a Israel para que detuviera sus ataques en el Líbano y así facilitara un acuerdo para poner fin a la guerra con Irán, incluyendo una dura reprimenda a Netanyahu durante una llamada telefónica con el líder israelí la semana pasada. Sin embargo, Israel lanzó ataques contra la zona de Beirut a primera hora del domingo , los primeros desde que Estados Unidos anunciara un plan de tregua para el Líbano la semana pasada.

Los funcionarios iraníes afirmaron no creer que Israel lanzara sus ataques contra Irán sin la aprobación de Estados Unidos, y rechazaron cualquier insinuación de que Netanyahu hubiera desobedecido una instrucción de Trump.

«Nadie cree que el régimen sionista llevaría a cabo ninguna acción sin la coordinación y cooperación previas con Estados Unidos», declaró Esmaeil Baqaei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. «Es perfectamente natural que el proceso diplomático iniciado para poner fin a esta guerra impuesta se vea afectado».

La Casa Blanca no respondió a los mensajes sobre los ataques israelíes ni sobre si se llevaron a cabo en coordinación con Estados Unidos.

Los ataques israelíes incluyeron un ataque contra un complejo petroquímico iraní. El ejército israelí afirmó haber atacado y desmantelado también los sistemas de defensa iraníes desplegados en varias zonas del país.

La televisión estatal iraní informó que se escucharon explosiones en Isfahán, Karaj, Tabriz y Teherán. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre los objetivos alcanzados ni información sobre los daños. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) afirmó que Israel utilizó misiles balísticos lanzados desde el aire en su ataque del lunes por la mañana, sin dar más detalles.

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) afirmó haber atacado dos bases militares en Israel, describiendo los ataques como parte de la Operación Nasr, o «Victoria». El ejército israelí declaró haber trabajado para interceptar una nueva oleada de misiles iraníes. Se escucharon varias explosiones en Jerusalén, donde la población buscó refugio. Un fragmento de misil iraní causó daños en varias viviendas de un asentamiento en Cisjordania, pero no se reportaron heridos.

Un alto funcionario estadounidense declaró a Associated Press que Trump había llamado a Netanyahu para instarle a no tomar represalias inmediatamente después del ataque con misiles iraníes. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, afirmó que Trump creía haber convencido a Netanyahu de esperar.

El presidente estadounidense “consiguió que Bibi esperara un poco”, declaró el funcionario. Este no ofreció más detalles sobre la llamada, y la oficina de Netanyahu no emitió ningún comentario de inmediato.

En declaraciones al Financial Times antes del ataque israelí a Irán, Trump afirmó que le había impuesto a Netanyahu las condiciones para llevar a cabo la guerra. «No tendrá otra opción», declaró Trump al periódico en una entrevista telefónica, añadiendo que él era quien tomaba las decisiones, no Netanyahu.

Los rebeldes hutíes anunciaron el lunes un ataque con misiles contra Israel, el primero desde principios de abril, y prohibieron la navegación israelí en el Mar Rojo, lo que aumenta el temor a una nueva interrupción significativa en la principal ruta comercial. «Prohibimos por completo la navegación marítima israelí en el Mar Rojo», declaró un comunicado de las fuerzas armadas hutíes.

La confianza entre Irán y Estados Unidos ha sido mínima durante mucho tiempo, pero si Teherán considera que existen pruebas de que la Casa Blanca respaldó encubiertamente el ataque israelí, es probable que haya consecuencias para las estancadas conversaciones de paz que, según Trump, podrían culminar en un acuerdo en cuestión de días.

Los negociadores iraníes han estado bajo presión interna por parte de un pequeño pero influyente grupo de intransigentes en el parlamento para que abandonen las conversaciones por completo. Otros afirman que ciertos aspectos del acuerdo son demasiado ambiguos y deben ser más precisos.

Ehsan Movahedian, especialista en relaciones internacionales de la Universidad de Teherán, señaló unos vídeos que, según él, demostraban que Estados Unidos no solo aprobó, sino que estuvo involucrado en el ataque de Israel contra Irán.

«Las imágenes muestran el lanzamiento de misiles de crucero desde el Mediterráneo oriental hacia Irán, lo que significa que Trump ha mentido de nuevo», escribió. «Buques de guerra estadounidenses están desplegados en el Mediterráneo oriental... Israel carece de la capacidad para lanzar misiles de crucero de largo alcance desde buques».

El crudo Brent subió 3,50 dólares, hasta los 96,59 dólares por barril, el lunes, mientras que las reservas en Asia, una región que depende en gran medida de las importaciones de petróleo, cayeron bruscamente en las primeras horas de la jornada.