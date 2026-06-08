Terremoto de 7.8 golpea a Filipinas y deja al menos 32 muertos

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    Terremoto de 7.8 golpea a Filipinas y deja al menos 32 muertos
    El terremoto se produjo a primera hora de la mañana a unos 20 km de la costa de la provincia de Sarangani, y los temblores se sintieron con fuerza en todo Mindanao . AP

Las alertas de tsunami han finalizado, pero se ha pedido a la población que no entre en los edificios dañados por temor a las réplicas del terremoto de magnitud 7.8

Al menos 32 personas han muerto tras un terremoto de magnitud 7,8 que sacudió parte del sur de Filipinas a primera hora del lunes, provocando el derrumbe de edificios y activando alertas de tsunami que posteriormente fueron canceladas.

El terremoto se produjo a primera hora de la mañana a unos 20 km de la costa de la provincia de Sarangani, y los temblores se sintieron con fuerza en todo Mindanao y a 420 km de distancia, en la ciudad de Manado, en la isla indonesia de Sulawesi.

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Las autoridades estaban verificando los informes preliminares de 32 muertos y 134 heridos en Mindanao, en su mayoría por derrumbes y deslizamientos de tierra, según informaron funcionarios de defensa civil. Recomendaron a la población evitar entrar en viviendas y otras infraestructuras dañadas debido al riesgo de réplicas.

Un vídeo verificado muestra el derrumbe de la planta superior de un restaurante Jollibee, una popular cadena de comida rápida, así como el hundimiento de los muros exteriores de hormigón de un complejo comercial en la ciudad de General Santos, cerca del epicentro del terremoto.

En Davao del Sur, parte de una escuela secundaria se derrumbó mientras los estudiantes se habían congregado en el exterior, según mostró un video compartido por la cadena de radio local Bombo Radyo.

Las imágenes de una tienda de conveniencia en la ciudad de General Santos mostraban su entrada destruida, con cristales rotos y bancos volcados esparcidos por la calle.

Se reportaron cortes de energía y se instó a la población a refugiarse en zonas elevadas. La oficina de defensa civil no proporcionó de inmediato más información sobre las víctimas.

Según el informe inicial del Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología, el epicentro se ubicó a 13 km al suroeste de la ciudad de General Santos, a una profundidad de 10 km. El sismo ocurrió a las 7:37 a. m., hora local. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que la magnitud fue de 7,8 y la profundidad de 55 km.

Las alertas por tsunami fueron canceladas después de más de seis horas en el sur de Filipinas, el norte de Indonesia y el estado malasio de Sabah, en la isla de Borneo, donde se había ordenado a los residentes de las zonas costeras que evacuaran inmediatamente a terrenos más elevados.

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., afirmó que los centros de evacuación estaban listos y operativos, mientras las agencias gubernamentales continuaban evaluando los daños y despejando las rutas necesarias para las operaciones de rescate. «El gobierno nacional está actuando y no abandonaremos Mindanao», declaró en un comunicado.

Los residentes sintieron los temblores del terremoto en las provincias indonesias de Sulawesi del Norte y Maluku del Norte.

Filipinas es uno de los países más propensos a desastres del mundo y suele sufrir terremotos y erupciones volcánicas debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, un arco de fallas sísmicas que rodea el océano. El archipiélago también es azotado por unos 20 tifones y tormentas tropicales al año.

El terremoto se produjo justo cuando las escuelas públicas reabrieron sus puertas para el nuevo año académico. Un video grabado en la escuela primaria Mahayhay en Davao muestra a alumnos aterrorizados buscando refugio durante la ceremonia matutina de izamiento de la bandera.

La Cruz Roja Filipina informó haber visitado tres escuelas secundarias para brindar apoyo a los estudiantes traumatizados por el terremoto.

Marcos Jr. ordenó la suspensión de clases en las zonas afectadas hasta nuevo aviso. “La seguridad de nuestros hijos es lo primero”, declaró.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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