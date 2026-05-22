¿Por qué las alianzas de Benjamín Netanyahu con partidos ultraortodoxos ponen en riesgo su reelección?

JERUSALÉN- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se ha mantenido en el poder la mayor parte de los últimos 17 años, en parte gracias a una estrecha alianza con partidos religiosos ultraortodoxos. Pero esa alianza está desgarrando su coalición de gobierno y demostrando ser otra gran carga para el veterano líder israelí mientras el país se encamina a elecciones a finales de este año. El ataque del 7 de octubre de 2023, y las guerras inconclusas que le han seguido, también pesan sobre él.

Tras 2 años y medio de combates activos en varios países, gran parte de ellos con participación de reservistas, muchos israelíes están cansados de un sistema viejo que ha permitido a los hombres ultraortodoxos eludir el servicio militar. Ese enojo se ha extendido incluso a la propia base de Netanyahu. Al mismo tiempo, los ultraortodoxos están furiosos por no poder legalizar sus exenciones. Hace dos semanas, retiraron su apoyo a la coalición, lo que llevó a una votación inicial para disolver el Parlamento o Knéset, el miércoles. Eso puso en marcha un proceso que podría adelantar las elecciones de octubre a septiembre. Aquí, un vistazo más de cerca. EL RELOJ AVANZA Netanyahu aún intenta aprobar un proyecto de ley que legalice las exenciones y cumpla una promesa hecha a sus socios religiosos, pero eso parece poco probable dada la férrea oposición de muchos dentro de su propia coalición.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Sharren Haskel, quien sirvió durante tres años en una unidad de combate y es una defensora abierta de Netanyahu, afirmó que está entre al menos siete miembros de la coalición que no respaldarán el proyecto de ley de reclutamiento, lo que hará imposible que se aprueba. “Los ultraortodoxos están tratando de extorsionarnos. Es inmoral. No es justo”, señaló Haskel, quien portaba su uniforme militar en la votación de disolución el miércoles para subrayar su oposición y destacar su propio servicio. Dos importantes partidos ultraortodoxos abandonaron a Netanyahu a principios de este mes después de que él les dijo que posiblemente no se aprobaría la ley de exenciones. Eso dejó a su coalición sin mayoría parlamentaria y es una de las principales razones del proyecto de ley para disolver la Knéset. “Hizo una promesa a sus aliados más leales en la coalición y no pudo cumplirla; siguió posponiéndola”, explicó Shmuel Rosner, investigador senior del Jewish People Policy Institute, un centro de estudios de Jerusalén.

Yitzhak Pindrus, legislador de una de las facciones, dijo a The Associated Press el martes que no tienen planes de regresar a la coalición. “Necesitamos la ley de reclutamiento”, afirmó. LOS ULTRAORTODXOS PUEDEN SOSTENER O DERRIBAR LA COALICIÓN DE NETANYAHU El panorama político de Israel está muy fragmentado, y ningún partido ha ganado jamás una mayoría en la Knéset, de 120 miembros. En su lugar, los partidos deben construir alianzas para armar una mayoría, lo que a menudo implica negociaciones que otorgan a los partidos pequeños una influencia desproporcionada. Los ultraortodoxos tienen actualmente 18 escaños en la Knéset, una cifra similar a la de años anteriores, pero desde hace tiempo han sido indispensables para Netanyahu. A cambio de su respaldo a los subsidios gubernamentales y a las exenciones del reclutamiento, lo han apoyado durante crisis regionales y ante acusaciones de corrupción de larga data. Netanyahu ha dependido durante mucho tiempo del “apoyo automático” de los ultraortodoxos, dijo Gilad Malach, experto en la comunidad ultraortodoxa del Israel Democracy Institute, un grupo de investigación en Jerusalén.