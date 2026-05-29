Un tribunal de Kenia suspende el plan de EU para establecer un centro de cuarentena para estadounidenses expuestos al ébola

Un funcionario del gobierno estadounidense declaró el miércoles que Estados Unidos planea enviar a los estadounidenses que hayan estado expuestos al ébola en el extranjero a un nuevo centro en Kenia, en lugar de repatriarlos.

Un tribunal de Kenia suspendió el viernes un plan estadounidense para establecer un centro de cuarentena para los estadounidenses expuestos a un tipo raro del virus del Ébola que se está propagando en el noreste del Congo, tras la fuerte reacción de trabajadores médicos y activistas.

El funcionario habló bajo condición de anonimato para compartir los planes de la administración.

No estaba claro en qué lugar de Kenia se construiría la nueva instalación ni si el gobierno keniano había dado su aprobación al plan.

El gobierno keniano solo reveló conversaciones con Estados Unidos sobre el apoyo para la preparación ante el ébola, pero no mencionó la instalación en cuestión.

El gobierno estadounidense tiene previsto destinar 13,5 millones de dólares a los esfuerzos de Kenia para prepararse ante el ébola, según declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El Tribunal Superior de Nairobi suspendió el viernes cualquier acuerdo sobre el centro para el tratamiento del ébola hasta que se resuelvan el martes las peticiones en contra.

El Instituto Katiba, una organización creada para defender la Constitución de Kenia, y la Sociedad de Abogados de Kenia cuestionaron por separado la presencia de cualquier instalación relacionada con el Ébola.

La Asociación de Abogados de Kenia solicitó al tribunal que anulara cualquier acuerdo firmado entre Estados Unidos y Kenia sobre el proyecto, alegando riesgos para la salud pública y falta de participación ciudadana.

También señaló que Kenia carece de “la infraestructura de alta contención necesaria para gestionar de forma segura una instalación de este tipo, lo que expone al público a graves riesgos para la salud”.

El sindicato de médicos kenianos emitió el jueves un aviso de huelga de 48 horas si el país sigue adelante con el acuerdo.

Afirmó que Estados Unidos había dejado claro que no permitiría la presencia del ébola en su territorio y, por lo tanto, Kenia no debería convertirse en otro “vertedero”.

“Como vanguardia del sistema sanitario de Kenia, estamos totalmente indignados por la aparente disposición del gobierno a sacrificar la bioseguridad nacional y la vida de sus ciudadanos a cambio de ayuda extranjera”, declaró en un comunicado el presidente del sindicato, Davji Atellah.

En el noreste del Congo, los trabajadores sanitarios, con escasos recursos, han estado luchando por contener un brote del virus Bundibugyo , un tipo de ébola para el que no existe tratamiento ni vacuna aprobados.

El gobierno congoleño ha confirmado más de 1.000 casos sospechosos, con al menos 220 muertes, desde que declaró el brote el 15 de mayo.“Como vanguardia del sistema sanitario de Kenia, estamos totalmente indignados por la aparente disposición del gobierno a sacrificar la bioseguridad nacional y la vida de sus ciudadanos a cambio de ayuda extranjera”, declaró en un comunicado el presidente del sindicato, Davji Atellah.

En el noreste del Congo, los trabajadores sanitarios, con escasos recursos, han estado luchando por contener un brote del virus Bundibugyo , un tipo de ébola para el que no existe tratamiento ni vacuna aprobados.

El gobierno congoleño ha confirmado más de 1.000 casos sospechosos, con al menos 220 muertes, desde que declaró el brote el 15 de mayo.

Pero el virus se había estado propagando sin ser detectado durante semanas y la OMS sospecha que es mucho más extenso de lo que se ha informado.

El virus también ha llegado a la vecina Uganda, donde se han confirmado siete casos y una muerte.