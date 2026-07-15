Israel intensifica los ataques en Gaza con una ofensiva contra la policía

DEIR AL-BALAH.-Los ataques aéreos israelíes han matado a cerca de una docena de personas en Gaza durante los últimos dos días, informaron funcionarios de salud locales el miércoles, dentro de una campaña más amplia de ataques de Israel contra el territorio pese a un alto el fuego con Hamás vigente desde hace meses.

Entre los fallecidos había una mujer y seis agentes de policía que murieron el martes en un ataque aéreo contra una comisaría en el populoso campamento de refugiados de Jabaliya, en el norte de Gaza, según informaron funcionarios hospitalarios.

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En otro ataque el miércoles, tres integrantes de una misma familia murieron en el centro de Gaza, mientras que un hombre falleció el martes en el bombardeo de un campamento de tiendas de campaña en Jan Yunis, en el sur. Las fuerzas israelíes también dispararon y mataron a un niño el martes en la zona de Muwasi, al oeste de la ciudad más meridional de Rafah, de acuerdo con funcionarios hospitalarios.

El ejército israelí no comentó de inmediato sobre los ataques en el centro y el sur de Gaza. En un comunicado sobre el ataque en Jabaliya, afirmó que cuatro de los agentes de policía muertos eran milicianos de Hamás, sin aportar pruebas de implicación de los fallecidos en la planificación o ejecución de ataques.

Uno de los agentes, el coronel Mohamad Marwan Salem, era un alto comandante policial y jefe de la comisaría de Jabaliya, indicó el Ministerio del Interior, administrado por Hamás.

Hamás, que gobernó Gaza durante años, mantiene un brazo armado, así como una policía civil y servicios de seguridad supervisados por su Ministerio del Interior. A lo largo de la guerra, Israel ha atacado a la policía local, incluidos los que custodiaban convoyes de ayuda.

El ejército de Israel ha sostenido que considera las comisarías objetivos legítimos si “se están utilizando para impulsar actividades militares, o si quienes están presentes son operativos militares implicados en impulsar actividades terroristas”.

No indicó qué actividades militares creía que estaban teniendo lugar en la comisaría de Jabaliya, ni aportó pruebas de que se estuvieran planificando ataques. Hamás afirma que la fuerza policial se dedica a mantener la ley y el orden en el territorio.