Israel lanza oleada de ataques aéreos contra objetivos de Hezbolá en el Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel llevaron a cabo una serie de ataques aéreos que duraron horas, dirigidos contra la infraestructura de la organización terrorista Hezbolá, respaldada por Irán, en todo el sur del Líbano.

“Las FDI, lideradas por el Comando Norte y con el apoyo de la Fuerza Aérea, atacaron infraestructura terrorista y varias instalaciones de almacenamiento de armas de la unidad ‘Fuerza Radwan’ en el sur del Líbano”, según un comunicado.

Hezbolá “continúa sus esfuerzos para rehabilitar la infraestructura terrorista en el sur del Líbano y se está concentrando en reconstruir las capacidades de la unidad con el objetivo de dañar al Estado de Israel”, afirmó.

La Fuerza Radwan es la unidad de Hezbolá encargada de infiltrarse en territorio israelí , tomar zonas a lo largo de la frontera norte y secuestrar rehenes como parte del plan del grupo “Conquistar Galilea”.

Los militares señalaron que, antes de los ataques, se tomaron medidas para reducir los daños a la población civil, incluidas órdenes de evacuación, el uso de municiones de precisión, observación aérea y otras medidas adicionales.

Las FDI atacaron instalaciones de almacenamiento de armas “ubicadas en medio de una población civil”, dijo el ejército, calificándolo como “otro ejemplo del uso cínico de civiles libaneses como escudos humanos por parte de Hezbolá”.

“La presencia de la infraestructura terrorista y las armas que fueron destruidas constituyó una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano y puso en peligro a los residentes de la zona”, añadieron las FDI.

El anuncio de los ataques se produjo poco después de que las FDI ordenaran la evacuación de civiles libaneses de edificios en tres ciudades del sur: Ayta al-Jabal, Taybeh y Tayr Debba.

“Las FDI atacarán la infraestructura militar perteneciente a la organización terrorista Hezbolá en todo el sur del Líbano, en respuesta a sus intentos prohibidos de reconstruir sus actividades en la zona”, dijo el coronel Avichay Adraee, portavoz militar en árabe.

“Por su seguridad”, agregó Adraee, “deben evacuar esos edificios y los edificios adyacentes de inmediato y alejarse de ellos a una distancia no menor de 500 metros [1640 pies]”.

El jueves por la mañana, las FDI atacaron una instalación de Hezbolá utilizada para producir equipos para reconstruir su infraestructura terrorista en el sur del Líbano.

“Hace poco, bajo la dirección del Comando Norte y utilizando la Fuerza Aérea, las FDI atacaron a terroristas que operaban dentro de una infraestructura terrorista de la unidad de construcción del grupo terrorista Hezbolá en la zona de Tiro, en el sur del Líbano”, señala el comunicado del ejército.

Según las FDI, la instalación atacada se utilizaba para “producir equipos que los terroristas de Hezbolá empleaban para restaurar infraestructuras terroristas que habían sido atacadas y destruidas durante la guerra”.

El ejército señaló que los intentos de Hezbolá por reconstruir su infraestructura en el sur del Líbano violan los acuerdos de alto el fuego del 26 de noviembre de 2024 entre Jerusalén y Beirut. Prometió “seguir actuando para eliminar cualquier amenaza al territorio del Estado de Israel”.

El Canal 12 informó el jueves por la mañana que Israel se estaba preparando ante la posibilidad de otra ronda de combates con la organización terrorista respaldada por Irán en el Líbano.

Altos funcionarios israelíes informaron a la emisora que ya se habían elaborado planes de batalla con el objetivo de debilitar aún más a Hezbolá y lograr un acuerdo de tregua más sólido con el gobierno libanés.

Según informó el Canal 12 , el Gabinete de Seguridad de Israel tenía previsto reunirse en Jerusalén a las 18:00 horas del jueves para analizar la situación en el Líbano .

Según el informe, la administración Trump informó a Beirut que, si bien Washington prefiere desarmar a Hezbolá por medios diplomáticos, respaldaría los planes de Israel si los terroristas se niegan a colaborar de buena fe.

El secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, rechazó las exigencias de desarme de acuerdo con la tregua, advirtiendo en julio que el grupo terrorista se estaba “reconstruyendo, recuperando y listo ahora” para enfrentarse a las FDI.

El 27 de octubre, Qassem declaró a la cadena libanesa Al-Manar , afiliada a la organización terrorista, que tenía un “derecho legítimo” a poseer armas.

Mientras tanto, Hezbolá, en una carta abierta dirigida el jueves al presidente del Líbano, al presidente del Parlamento y al primer ministro, rechazó las conversaciones con Israel.

“Las negociaciones no sirven al interés nacional y plantean riesgos existenciales que amenazan a la entidad libanesa y su soberanía”, advirtió en la carta el ejército terrorista respaldado por Irán.

El 26 de noviembre de 2024, Israel y Líbano firmaron un acuerdo de alto el fuego con el objetivo de poner fin a más de un año de enfrentamientos transfronterizos entre las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y Hezbolá. Los terroristas, respaldados por Irán, comenzaron a atacar el Estado judío en apoyo de Hamás tras la masacre del 7 de octubre de 2023.

Desde el acuerdo de tregua, las FDI han llevado a cabo frecuentes incursiones para impedir que Hezbolá reconstruya infraestructuras en todo el Líbano, en violación del acuerdo.

El enviado especial de Estados Unidos para Siria y embajador en Turquía, Tom Barrack, declaró el sábado en el Diálogo de Manama del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Bahréin que los terroristas respaldados por Irán todavía poseen entre 15.000 y 20.000 misiles y cohetes.

El enviado también informó al panel de discusión que Jerusalén tiene información de inteligencia que indica que Hezbolá continúa intentando rearmarse, razón por la cual Israel no puede retirarse de los puntos cercanos a la frontera que ocupó durante los combates.

“El punto de vista de Israel es... que Hezbolá se está reconstruyendo a lo largo de todo el valle de la Bekaa”, enfatizó Barrack en sus comentarios.

En su opinión, “no es razonable decirle al Líbano: Desarme por la fuerza a uno de sus partidos políticos”, dijo Barrack sobre la obligación de Beirut de desarmar al grupo terrorista designado por Estados Unidos, tal como lo exige el acuerdo de alto el fuego y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que prohíben sus actividades terroristas en la frontera sur.

Según el enviado, Washington busca, en cambio, incentivar a la organización terrorista a que “no utilice esos cohetes”, incluso mediante un acuerdo de paz con Jerusalén. El Estado judío, señaló, ha estado “dispuesto a firmar acuerdos fronterizos y de límites” con sus vecinos.

Según Barrack, Israel “le debe un favor a Estados Unidos. El 21 de junio, cuando el presidente Trump envió esos bombarderos B-2 [para atacar las instalaciones nucleares de Irán], hizo algo por Israel que supuso una increíble transformación de la región”, dijo el embajador sobre la disposición del Estado judío a entablar conversaciones.

“El liderazgo libanés actual es sólido. El presidente Aoun, el primer ministro Nawaf Salam, incluso el presidente del Parlamento, Nabih Berri. Lo intentan, pero son dinosaurios”, dijo Barrack.

“Si se tiene esa conversación sobre la Línea Azul [frontera que divide Líbano de Israel], si se tiene esa conversación con Siria, en cuatro meses se podría poner fin a todo esto”, dijo el enviado estadounidense.